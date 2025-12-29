Ценники проснутся первыми: какие изменения ждут покупателей в магазинах после 1 января 2026 года

Рост цен на продукты с 1 января 2026 года из-за повышения НДС

Эксперты предупредили россиян о возможном изменении цен на продукты с 1 января 2026 года. Повышение налоговой нагрузки и рост издержек бизнеса могут отразиться на стоимости товаров в магазинах. При этом аналитики считают, что резкого скачка цен ждать не стоит, а динамика будет умеренной и неравномерной.

Фото: https://unsplash.com by Onur Burak Akın is licensed under Free Открытый холодильник, полный здоровых продуктов

Какие факторы повлияют на цены в начале года

Ключевым фактором, который может ускорить рост цен в январе 2026 года, станет изменение налоговых условий. Речь идет о повышении ставки НДС с 20% до 22%, а также о расширении круга компаний, обязанных платить этот налог. Порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения снижается с 60 до 20 млн рублей, из-за чего часть малого бизнеса будет вынуждена перейти на уплату НДС.

"Основной фактор вероятного ускорения роста цен в январе 2026 г. — повышение ставки НДС с 20% до 22% и расширение круга малых предприятий на УСН, которым придется платить НДС", — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

По словам эксперта, налоговые изменения неизбежно увеличат издержки производителей и торговых сетей. Вопрос лишь в том, в какой мере эти затраты будут переложены на конечного потребителя.

Почему продукты первой необходимости подорожают медленнее

Несмотря на общее повышение НДС, для социально значимых продуктов питания продолжит действовать льготная ставка в 10%. К таким товарам относятся мясо, молочная продукция, хлеб, крупы, сахар, яйца и ряд других базовых позиций, которые формируют основу потребительской корзины.

Этот фактор способен частично сдержать рост цен именно в массовом сегменте. Однако даже при сохранении льготной ставки бизнес столкнется с увеличением сопутствующих расходов.

"Издержки бизнеса в производственно-логистических цепочках будут расти, так как при повышении НДС подорожает сырье, промежуточная продукция, оборудование, логистика, а также коммунальные услуги", — пояснила Ольга Беленькая.

В результате даже товары первой необходимости могут дорожать, но более плавно по сравнению с остальной продовольственной группой.

Какие продукты окажутся в зоне наибольшего роста

Для продуктов, не входящих в перечень жизненно необходимых, налоговая нагрузка увеличится в полном объеме. Это касается, в частности, импортных овощей и фруктов, чая, кофе, кондитерских изделий и ряда переработанных продуктов.

Такие товары сильнее зависят от логистики, валютных колебаний и стоимости сырья, поэтому рост НДС и сопутствующих расходов может быстрее отразиться на ценниках. Эксперты отмечают, что именно в этой категории покупатели чаще всего замечают подорожание в начале года.

Опыт прошлого: что показал январь 2019 года

В качестве ориентира аналитики предлагают обратиться к опыту предыдущего повышения НДС. В январе 2019 года ставка налога была увеличена с 18% до 20%, что сопоставимо с текущими изменениями по масштабу.

"Инфляция в январе 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г. составила 1,01% в месяц. Продовольственные товары подорожали на 1,3%, а без учета плодоовощной продукции — на 0,7%", — напомнила Ольга Беленькая.

Наиболее заметный рост тогда пришелся именно на плодоовощную продукцию, которая за месяц подорожала более чем на 6%. Это подтверждает тезис о том, что сезонные и импортные товары реагируют на изменения быстрее остальных.

Прогноз на январь 2026 года

По оценке доцента Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, в январе рост цен на продукты может составить порядка 2-3%.

"Январь и февраль — это месяцы, когда стоимость продуктов питания относительно стабилизируется после существенного декабрьского роста", — отметил экономист.

Он напомнил, что в конце года цены традиционно увеличиваются из-за высокого спроса и роста транспортных расходов. В частности, в ноябре и декабре существенное влияние оказало подорожание моторного топлива, которое отражается на всех этапах доставки товаров.

Почему резкого скачка цен не ожидается

Эксперты сходятся во мнении, что после новогодних праздников рынок обычно входит в более спокойную фазу. Спрос снижается, логистика работает в штатном режиме, а торговые сети стремятся удержать покупателей за счет акций и скидок.

При этом в цены действительно будут заложены:

повышение НДС; рост коммунальных тарифов; увеличение транспортных и складских расходов.

Однако совокупное влияние этих факторов, по оценкам специалистов, не приведет к резкому и неконтролируемому росту цен.

Советы: как подготовиться к росту цен

Планируйте крупные покупки заранее, особенно в категориях, не относящихся к первой необходимости. Сравнивайте цены в разных торговых сетях и онлайн-магазинах. Обращайте внимание на сезонные товары отечественного производства — они обычно дешевле. Используйте акции и программы лояльности, которые особенно активно работают в январе.

Популярные вопросы

Насколько вырастут цены в январе?

Большинство экспертов говорят о росте в пределах 2-3%, без резких скачков.

Подорожают ли продукты первой необходимости?

Да, но медленнее остальных за счет льготной ставки НДС.

Какие товары подорожают сильнее всего?

Импортные продукты, плодоовощная продукция, чай, кофе и кондитерские изделия.

Стоит ли ожидать дальнейшего роста весной?

Многое будет зависеть от инфляции, тарифов и логистики, но в начале года рынок обычно стабилизируется