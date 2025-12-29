Ценники проснутся первыми: какие изменения ждут покупателей в магазинах после 1 января 2026 года

Эксперты предупредили россиян о возможном изменении цен на продукты с 1 января 2026 года. Повышение налоговой нагрузки и рост издержек бизнеса могут отразиться на стоимости товаров в магазинах. При этом аналитики считают, что резкого скачка цен ждать не стоит, а динамика будет умеренной и неравномерной.
Ключевым фактором, который может ускорить рост цен в январе 2026 года, станет изменение налоговых условий. Речь идет о повышении ставки НДС с 20% до 22%, а также о расширении круга компаний, обязанных платить этот налог. Порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения снижается с 60 до 20 млн рублей, из-за чего часть малого бизнеса будет вынуждена перейти на уплату НДС.
"Основной фактор вероятного ускорения роста цен в январе 2026 г. — повышение ставки НДС с 20% до 22% и расширение круга малых предприятий на УСН, которым придется платить НДС", — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
По словам эксперта, налоговые изменения неизбежно увеличат издержки производителей и торговых сетей. Вопрос лишь в том, в какой мере эти затраты будут переложены на конечного потребителя.
Несмотря на общее повышение НДС, для социально значимых продуктов питания продолжит действовать льготная ставка в 10%. К таким товарам относятся мясо, молочная продукция, хлеб, крупы, сахар, яйца и ряд других базовых позиций, которые формируют основу потребительской корзины.
Этот фактор способен частично сдержать рост цен именно в массовом сегменте. Однако даже при сохранении льготной ставки бизнес столкнется с увеличением сопутствующих расходов.
"Издержки бизнеса в производственно-логистических цепочках будут расти, так как при повышении НДС подорожает сырье, промежуточная продукция, оборудование, логистика, а также коммунальные услуги", — пояснила Ольга Беленькая.
В результате даже товары первой необходимости могут дорожать, но более плавно по сравнению с остальной продовольственной группой.
Для продуктов, не входящих в перечень жизненно необходимых, налоговая нагрузка увеличится в полном объеме. Это касается, в частности, импортных овощей и фруктов, чая, кофе, кондитерских изделий и ряда переработанных продуктов.
Такие товары сильнее зависят от логистики, валютных колебаний и стоимости сырья, поэтому рост НДС и сопутствующих расходов может быстрее отразиться на ценниках. Эксперты отмечают, что именно в этой категории покупатели чаще всего замечают подорожание в начале года.
В качестве ориентира аналитики предлагают обратиться к опыту предыдущего повышения НДС. В январе 2019 года ставка налога была увеличена с 18% до 20%, что сопоставимо с текущими изменениями по масштабу.
"Инфляция в январе 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г. составила 1,01% в месяц. Продовольственные товары подорожали на 1,3%, а без учета плодоовощной продукции — на 0,7%", — напомнила Ольга Беленькая.
Наиболее заметный рост тогда пришелся именно на плодоовощную продукцию, которая за месяц подорожала более чем на 6%. Это подтверждает тезис о том, что сезонные и импортные товары реагируют на изменения быстрее остальных.
По оценке доцента Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, в январе рост цен на продукты может составить порядка 2-3%.
"Январь и февраль — это месяцы, когда стоимость продуктов питания относительно стабилизируется после существенного декабрьского роста", — отметил экономист.
Он напомнил, что в конце года цены традиционно увеличиваются из-за высокого спроса и роста транспортных расходов. В частности, в ноябре и декабре существенное влияние оказало подорожание моторного топлива, которое отражается на всех этапах доставки товаров.
Эксперты сходятся во мнении, что после новогодних праздников рынок обычно входит в более спокойную фазу. Спрос снижается, логистика работает в штатном режиме, а торговые сети стремятся удержать покупателей за счет акций и скидок.
При этом в цены действительно будут заложены:
Однако совокупное влияние этих факторов, по оценкам специалистов, не приведет к резкому и неконтролируемому росту цен.
Насколько вырастут цены в январе?
Большинство экспертов говорят о росте в пределах 2-3%, без резких скачков.
Подорожают ли продукты первой необходимости?
Да, но медленнее остальных за счет льготной ставки НДС.
Какие товары подорожают сильнее всего?
Импортные продукты, плодоовощная продукция, чай, кофе и кондитерские изделия.
Стоит ли ожидать дальнейшего роста весной?
Многое будет зависеть от инфляции, тарифов и логистики, но в начале года рынок обычно стабилизируется
Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?