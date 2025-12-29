Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
Новые месторождения открываются и меняют экономику страны — Козлов
Кизил стал плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем

Борщ вроде удался, но вкус плоский: одна мелочь делает его по-настоящему глубоким

Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Еда

Бывает, что борщ сварен по всем правилам, но во вкусе будто не хватает глубины. Он насыщенный, ароматный, но слегка резкий и "плоский". Один простой приём способен изменить блюдо без сложных добавок и специй. Об этом сообщает корреспондент "Белновости".

Борщ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Борщ

Зачем в борщ добавляют сахар

Добавление сахара в борщ — это не попытка сделать блюдо сладким, а способ выровнять вкус. Томатная паста, свежие помидоры и уксус дают кислоту, которая иногда выходит на первый план. Небольшое количество сахара смягчает её и делает вкус более гармоничным.

Сахар подчёркивает естественную сладость свёклы и усиливает овощной аромат. Бульон становится более округлым и насыщенным, а послевкусие — мягким и сбалансированным. Именно поэтому этот приём используют не только домашние хозяйки, но и профессиональные повара.

Сколько сахара действительно нужно

Речь идёт о минимальном количестве. Обычно достаточно одной чайной ложки на кастрюлю объёмом 3-4 литра. Этого хватает, чтобы вкус стал глубже, но не приобрёл сладкие нотки.

Важно помнить, что сахар — это акцент, а не основной ингредиент. Его задача — поддержать кислоту и вкус овощей, а не выделяться отдельно.

Когда и как правильно добавлять

Сахар лучше вводить в самом конце приготовления, после того как борщ закипел и снята пена. В этот момент он равномерно распределяется в бульоне и не успевает карамелизоваться.

В некоторых рецептах сахар добавляют вместе с томатной пастой. Такой подход помогает сразу смягчить её кислотность и сделать вкус более ровным ещё на этапе тушения зажарки.

Влияние на разные виды борща

В овощных и вегетарианских версиях эффект особенно заметен. Без мясного бульона баланс вкуса играет ключевую роль, и сахар помогает сделать блюдо насыщеннее.

В борще на говяжьем бульоне он подчёркивает мясные ноты и усиливает общий вкус, не перебивая аромат мяса. При правильной дозировке сахар не ощущается отдельно, а работает "в фоне".

Альтернативы сахару

Некоторые хозяйки используют мёд. Это допустимый вариант, но требует осторожности. Мёд обладает ярким ароматом и может изменить классический вкус борща. Его добавляют в меньшем количестве и только в конце приготовления.

Влияет ли сахар на цвет борща

При правильном добавлении сахар не меняет цвет блюда. Он не делает борщ мутным и не лишает его насыщенного красного оттенка. Наоборот, при сбалансированном вкусе цвет кажется более выразительным.

Сравнение: борщ с сахаром и без

Борщ без сахара может казаться резким и излишне кислым, особенно при активном использовании томатов. Вариант с небольшим количеством сахара отличается более мягким, глубоким вкусом и выраженным овощным ароматом.

Плюсы и минусы добавления сахара

Использование сахара в борще имеет свои особенности. При грамотном подходе они скорее положительные.

  • Плюсы: баланс кислоты, усиление вкуса свёклы, более насыщенный бульон.
  • Минусы: при превышении дозировки возможна нежелательная сладость.

Советы шаг за шагом для идеального вкуса

  1. Варите борщ до полной готовности.

  2. Попробуйте блюдо перед финалом.

  3. Добавьте не более одной чайной ложки сахара.

  4. Дайте борщу закипеть и настояться.

  5. При необходимости скорректируйте кислоту или соль.

Популярные вопросы о сахаре в борще

Делает ли сахар борщ сладким

Нет, при правильной дозировке сладость не ощущается.

Можно ли не добавлять сахар вовсе

Можно, но вкус может быть менее сбалансированным.

Что лучше — сахар или мёд

Сахар нейтрален по вкусу, мёд требует осторожности из-за аромата.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Новости спорта
Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Последние материалы
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Винтажные платки из 1920-х возвращается в повседневные образы — Harper's Bazaar
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Мопсы и бульдоги плохо переносят длительный бег из-за особенностей дыхания
Цунами 7000 лет назад перенесло валун 1180 тонн вглубь Тонги — геолог Мартин Келер
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Регулярная физическая активность улучшает здоровье сердца
Мел снижает кислотность почвы и останавливает рост мха
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.