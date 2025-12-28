Кофе больше не спасает от усталости: тревожный сигнал для любителей крепких напитков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Кофе давно стал частью повседневного ритуала и символом бодрого начала дня. Однако всё больше исследований показывают, что даже у любимых привычек есть пределы безопасности. Особенно это касается кофеина и его влияния на сердце и сосуды. Об этом сообщает платформа "Дзен".

Десерт и кофе
Фото: unsplash.com by Jonathan Borba is licensed under Free to use under the Unsplash License
Десерт и кофе

Когда кофе начинает нагружать сердце

Учёные всё чаще подчёркивают: ключевой фактор пользы кофе — умеренность. На конференции Американского колледжа кардиологов ACC Asia 2024 были представлены данные, подтверждающие, что регулярное превышение безопасной дозы кофеина увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Для здорового взрослого человека верхней границей считается около 400 мг кофеина в сутки. Это эквивалентно четырём чашкам эспрессо или двум большим кружкам американо. На практике эта норма часто превышается, поскольку кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, коле, матча и энергетических напитках.

Что происходит в организме при избытке кофеина

Кофеин воздействует на центральную нервную систему, блокируя аденозин — вещество, отвечающее за расслабление и чувство усталости. В результате организм получает сигнал бодрствовать, даже если ему необходим отдых.

Параллельно активируется выброс адреналина и норадреналина. Эти гормоны учащают пульс и сужают сосуды. При редком употреблении это не представляет опасности, но при регулярной передозировке тело оказывается в состоянии постоянного напряжения, что со временем отражается на давлении и работе сердца.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Организм довольно быстро подаёт сигналы о перегрузке. Среди наиболее частых признаков избытка кофеина — учащённое сердцебиение, тревожность, дрожь в руках, поверхностный сон и раздражительность. Многие также отмечают, что без кофе становится сложно проснуться и сосредоточиться, что говорит о формировании зависимости.

Сколько кофе безопасно на самом деле

Для большинства людей безопасной считается доза до 400 мг кофеина в день. В пересчёте на напитки это примерно 3-4 эспрессо, 1-2 большие кружки американо или 1-2 порции кофе, приготовленного в турке. Однако реакция на кофеин индивидуальна и зависит от веса, скорости обмена веществ, качества сна и генетических особенностей.

Сравнение источников кофеина

Кофе остаётся основным источником кофеина, но не единственным. Чай, особенно крепкий зелёный и матча, энергетические напитки и шоколад могут существенно повысить суточную дозу. При сочетании нескольких источников безопасный порог достигается быстрее, чем кажется.

Плюсы и минусы ежедневного употребления кофе

Умеренное потребление кофе связано с рядом положительных эффектов. Оно может поддерживать концентрацию, ускорять обмен веществ и ассоциироваться с более низким риском некоторых нейродегенеративных заболеваний. Однако при превышении дозы плюсы сменяются минусами — нарушением сна, ростом давления и повышенной нагрузкой на сердце.

  • Плюсы: бодрость, улучшение внимания, поддержка когнитивных функций.
  • Минусы: риск тахикардии, тревожность, ухудшение сна, зависимость от стимуляции.

Советы по снижению нагрузки шаг за шагом

  1. Контролируйте общее количество кофеина из всех источников.

  2. Не пейте кофе натощак, чтобы не усиливать стрессовую реакцию.

  3. Ограничивайте кофе во второй половине дня.

  4. Отдавайте предпочтение арабике, где кофеина меньше, чем в робусте.

  5. Поддерживайте водный баланс, так как кофеин обладает мочегонным эффектом.

  6. Делайте перерывы в употреблении кофе, чтобы снизить толерантность.

Популярные вопросы о кофе и кофеине

Можно ли пить кофе каждый день

Да, при умеренном употреблении кофе может быть частью здорового образа жизни.

Почему со временем требуется всё больше кофе

Это связано со снижением чувствительности рецепторов и накоплением усталости.

Что вреднее — кофе или энергетики

Энергетики часто опаснее из-за высокой концентрации кофеина и сочетания с сахаром.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
