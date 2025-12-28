Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контроль порций и сбалансированная тарелка помогают избежать набора веса в праздники
Термоядерные реакторы могут стать источником частиц тёмной материи вне плазмы — JHEP
Январский посев цветов на рассаду позволяет получить цветение через 5–6 месяцев
После китобойного промысла у горбатых китов снижено генетическое разнообразие — Earth
Алкоголь, таблетки и баня при похмелье усиливают интоксикацию — врач Тюрин
Пуфики, табуреты и латунный декор для гостиной выгоднее искать на вторичном рынке
Россия входит в топ-50 самых экономически устойчивых стран — рейтинг Global Finance
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери

Сырный крем, вино и морепродукты: сочетание, из-за которого тарталетки сметают сразу со стола

Праздничные тарталетки с морепродуктами и сырным кремом
Еда

Эти тарталетки легко спутать с изысканным десертом: аккуратные корзинки, нежный крем у основания и сочная, яркая начинка сверху. Однако перед вами не сладкое угощение, а холодная закуска, которую лучше подавать в самом начале застолья. Она выглядит нарядно, готовится быстро и отлично вписывается в формат праздничного меню.

Тарталетки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тарталетки

Чем особенные эти тарталетки

Главная идея рецепта — контраст текстур и вкусов. Внизу располагается плотный, но воздушный сырный крем с чесночной ноткой, а сверху — морепродукты, отваренные в ароматном вине и дополненные свежими акцентами. Завершающий штрих — красная икра, которая делает подачу по-настоящему праздничной.

Такая закуска удобна тем, что не требует сложной сервировки и порционирования: каждая тарталетка — уже готовая порция. Это особенно ценно, когда на столе много блюд и важно сохранить аккуратность и эстетику.

Ингредиенты: что понадобится для приготовления

Для основы используются готовые тарталетки — это экономит время и упрощает процесс. Сырная часть готовится из твёрдого сыра, майонеза, свежей зелени и чеснока, а для более выразительного вкуса в крем добавляется немного белого полусладкого вина.

Начинка включает морской коктейль, огурец, красную икру, а также простую заправку из оливкового масла и лимонного сока. Вино и лавровый лист применяются на этапе варки морепродуктов, чтобы подчеркнуть их аромат и убрать лишнюю резкость.

Подготовка

Перед началом важно промыть огурец и зелень, очистить чеснок и подготовить кухонную технику: блендер и небольшую кастрюлю. Если морепродукты замороженные, их можно использовать сразу, без предварительного размораживания — это упростит процесс и сохранит текстуру.

Приготовление сырного крема

Сыр, майонез, зелень и чеснок закладываются в чашу блендера. Туда же добавляется небольшое количество вина. Смесь измельчается до полностью однородного состояния. В результате получается густая кремовая масса с ярким, но сбалансированным вкусом, которая станет основой тарталеток.

Обработка морепродуктов

Морской коктейль помещается в кастрюлю, заливается водой и вином. В жидкость добавляются соль, сахар и лавровый лист. После закипания морепродукты варятся всего 1-2 минуты — этого достаточно, чтобы они стали мягкими, но не потеряли сочность. Затем их откидывают на дуршлаг и дают жидкости полностью стечь.

Если используется морской коктейль в виде пресервов, этот этап можно пропустить и сразу переходить к заправке.

Остывшие морепродукты слегка сбрызгиваются оливковым маслом и лимонным соком. Такая простая заправка подчёркивает их вкус и добавляет свежести, не перебивая основной аромат.

Сборка тарталеток

На дно каждой корзинки выкладывается примерно по столовой ложке сырного крема. Массу слегка утрамбовывают, чтобы она стала устойчивым основанием. Сверху аккуратно распределяются морепродукты.

Свежий огурец нарезается тонкой длинной соломкой и выкладывается по краям тарталеток — он добавляет хруст и визуальную лёгкость. В центр каждой корзинки помещается красная икра, которая завершает композицию и делает закуску по-настоящему праздничной.

Советы для идеального результата

  1. Выбирайте тарталетки с плотными стенками, чтобы они не размокли от начинки.
  2. Не переваривайте морепродукты — короткая термообработка сохраняет их вкус и упругость.
  3. Сырный крем делайте непосредственно перед сборкой, чтобы он оставался воздушным.
  4. Подавайте закуску сразу после приготовления, без длительного ожидания.

Популярные вопросы о тарталетках с морепродуктами

Можно ли заменить майонез в креме?

Да, при желании его можно заменить мягким сливочным сыром или густым йогуртом, но вкус станет менее насыщенным.

Подойдут ли другие морепродукты?

Допустимо использовать креветки или кальмары отдельно, но важно сохранить общий баланс вкусов.

Сколько хранится готовое блюдо?

Лучше употребить тарталетки в течение 1-2 часов после сборки, даже при хранении в холодильнике.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Балаклава закрепилась как универсальный аксессуар холодного сезона
Дикие животные целенаправленно употребляют этанол из фруктов
Пуфики, табуреты и латунный декор для гостиной выгоднее искать на вторичном рынке
Россия входит в топ-50 самых экономически устойчивых стран — рейтинг Global Finance
Kia Telluride вошёл в список самых безопасных кроссоверов
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Пикировка рассады в марте укрепляет иммунитет растений
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Упражнение "велосипед" сидя на стуле развивает косые мышцы живота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.