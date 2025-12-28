Домашняя солёная карамель выдаёт себя за покупную: эффект ресторана без сложных ингредиентов

Солёная карамель — тот самый вкус, который легко спутать с ресторанным шедевром, хотя готовится он из простых продуктов. В нём сочетаются сладость расплавленного сахара, сливочная мягкость и выразительный солёный акцент. Такой крем подходит и для десертов, и для напитков, и даже для завтраков. Об этом сообщает источник Sousec.ru.
Солёная карамель — это крем или соус на основе сахара, сливочного масла и сливок с добавлением соли. Её ценят за баланс вкусов и универсальность: она одинаково хорошо подходит к мороженому, тортам, сырникам, панкейкам и кофе. В домашнем варианте можно контролировать сладость, густоту и степень солёности, подстраивая рецепт под себя.
Для классического варианта требуется всего 5 ингредиентов. Все они доступны и не требуют замены на экзотические аналоги.
Сахар — 200 г
Сливочное масло 82,5% — 100 г
Сливки жирностью не менее 33% — 180–200 мл
Крупная морская соль — 1,5–2 чайные ложки
Ванильный экстракт — 1 чайная ложка
Процесс несложный, но требует внимания к деталям и температуре.
Сахар высыпают в сухую кастрюлю с толстым дном и ставят на средний огонь. Его не перемешивают, а лишь слегка покачивают ёмкость, пока кристаллы не расплавятся и не приобретут янтарный оттенок.
Сняв кастрюлю с огня, в карамель сразу добавляют холодное сливочное масло кубиками и активно перемешивают венчиком — масса будет бурлить, это нормально.
Затем тонкой струйкой вливают слегка подогретые сливки, продолжая мешать, возвращают смесь на слабый огонь и прогревают около минуты до однородности.
В конце добавляют соль и ваниль, перемешивают и переливают в банку. После остывания крем убирают в холодильник на 2–3 часа, где он загустевает.
Домашний вариант имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее.
Преимущества:
Недостатки:
Домашняя версия выигрывает по натуральности и вкусовой глубине. В ней нет загустителей и ароматизаторов, а соль ощущается ярче и чище. Магазинная карамель удобнее в использовании, но часто уступает по текстуре и вкусу.
Используйте светлую кастрюлю, чтобы контролировать цвет сахара.
Не отходите от плиты в момент плавления — карамель меняется за секунды.
Если масса схватилась комками, прогрейте её на слабом огне, помешивая.
Для более жидкого соуса добавьте немного горячих сливок.
Как выбрать соль для карамели?
Лучше подойдёт крупная морская соль или fleur de sel — она даёт чистый вкус и приятную текстуру.
Сколько хранится солёная карамель?
В герметичной банке в холодильнике — до 2–3 недель.
Что лучше: соус или крем?
Это зависит от уваривания: короткое прогревание даёт соус, более длительное — плотный крем.
