Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинские службы в регионах России переведут на усиленный режим с 30 декабря — Минз
Luxeed V9 получил систему защиты головы при боковом ударе — Arabalar
Британские супермаркеты начали продавать пасхальные яйца раньше времени — Metro
Как очистить ванну от налёта и мыльных следов за 30 минут — рекомендации bobvila
Нигеллу признали устойчивой к холодному климату
Сын Ксении Собчак хочет быть единственным ребёнком в семье
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Налоги, энергетические проблемы угрожают стабильности экономики Германии — Tagesschau
Индикатор airbag может указывать на скрытые повреждения после ДТП — Carandmotor

Домашняя солёная карамель выдаёт себя за покупную: эффект ресторана без сложных ингредиентов

Морскую соль добавляют в карамель для баланса сладости — кондитеры
Еда

Солёная карамель — тот самый вкус, который легко спутать с ресторанным шедевром, хотя готовится он из простых продуктов. В нём сочетаются сладость расплавленного сахара, сливочная мягкость и выразительный солёный акцент. Такой крем подходит и для десертов, и для напитков, и даже для завтраков. Об этом сообщает источник Sousec.ru.

Что такое солёная карамель и почему она так популярна

Солёная карамель — это крем или соус на основе сахара, сливочного масла и сливок с добавлением соли. Её ценят за баланс вкусов и универсальность: она одинаково хорошо подходит к мороженому, тортам, сырникам, панкейкам и кофе. В домашнем варианте можно контролировать сладость, густоту и степень солёности, подстраивая рецепт под себя.

Сколько ингредиентов понадобится

Для классического варианта требуется всего 5 ингредиентов. Все они доступны и не требуют замены на экзотические аналоги.

  1. Сахар — 200 г

  2. Сливочное масло 82,5% — 100 г

  3. Сливки жирностью не менее 33% — 180–200 мл

  4. Крупная морская соль — 1,5–2 чайные ложки

  5. Ванильный экстракт — 1 чайная ложка

Как приготовить солёную карамель дома

Процесс несложный, но требует внимания к деталям и температуре.

Сахар высыпают в сухую кастрюлю с толстым дном и ставят на средний огонь. Его не перемешивают, а лишь слегка покачивают ёмкость, пока кристаллы не расплавятся и не приобретут янтарный оттенок.
Сняв кастрюлю с огня, в карамель сразу добавляют холодное сливочное масло кубиками и активно перемешивают венчиком — масса будет бурлить, это нормально.
Затем тонкой струйкой вливают слегка подогретые сливки, продолжая мешать, возвращают смесь на слабый огонь и прогревают около минуты до однородности.
В конце добавляют соль и ваниль, перемешивают и переливают в банку. После остывания крем убирают в холодильник на 2–3 часа, где он загустевает.

Плюсы и минусы домашней солёной карамели

Домашний вариант имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее.

Преимущества:

  • контроль состава без консервантов
  • возможность регулировать вкус и густоту
  • подходит для разных десертов и напитков

Недостатки:

  • требует аккуратности при работе с горячей карамелью
  • легко пережечь сахар при невнимательности
  • нужно время на охлаждение

Сравнение: домашняя солёная карамель и магазинная

Домашняя версия выигрывает по натуральности и вкусовой глубине. В ней нет загустителей и ароматизаторов, а соль ощущается ярче и чище. Магазинная карамель удобнее в использовании, но часто уступает по текстуре и вкусу.

Советы по приготовлению солёной карамели

  1. Используйте светлую кастрюлю, чтобы контролировать цвет сахара.

  2. Не отходите от плиты в момент плавления — карамель меняется за секунды.

  3. Если масса схватилась комками, прогрейте её на слабом огне, помешивая.

  4. Для более жидкого соуса добавьте немного горячих сливок.

Популярные вопросы о солёной карамели

Как выбрать соль для карамели?
Лучше подойдёт крупная морская соль или fleur de sel — она даёт чистый вкус и приятную текстуру.

Сколько хранится солёная карамель?
В герметичной банке в холодильнике — до 2–3 недель.

Что лучше: соус или крем?
Это зависит от уваривания: короткое прогревание даёт соус, более длительное — плотный крем.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Красота и стиль
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Британские супермаркеты начали продавать пасхальные яйца раньше времени — Metro
Как очистить ванну от налёта и мыльных следов за 30 минут — рекомендации bobvila
Нигеллу признали устойчивой к холодному климату
Пляж Таити в Бретани признали самым красивым в мире
Смена знака Нептуна повлияет на отношения и доверие
Климат Амазонии угрожает глобальному углеродному циклу — Nature
Гигантский люциан контролирует экосистемы рифов — Psychic.cz
Сын Ксении Собчак хочет быть единственным ребёнком в семье
Маникюр без цвета с точечным акцентом закрепился как тренд
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.