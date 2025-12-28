Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Корочка хрустит, мясо тает: приём из Франции делает курицу сочной до последнего куска

Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Еда

Хрустящая корочка, сочное мясо и насыщенный аромат — именно такой должна быть идеальная жареная курица. Добиться ресторанного результата дома вполне реально, если воспользоваться французским подходом. Он прост, логичен и проверен временем. Об этом рассказывает Simply Recipes.

Запеченная курица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеченная курица

Почему французы жарят курицу иначе

Французская poulet rôti — это не сложный рецепт, а система. В её основе три приёма: ароматное сливочное масло с травами, запекание на корнеплодах вместо решётки и регулярное поливание курицы соками. Такой подход позволяет получить именно ту самую хрустящую куриную корочку без пересушивания мяса.

Такой метод сохраняет сочность, даёт равномерное подрумянивание и одновременно превращает овощи в полноценный гарнир.

Составное масло — основа вкуса

Ключевой элемент — beurre composé, или составное масло. Это размягчённое сливочное масло, смешанное с травами, чесноком и специями. Оно работает сразу на нескольких уровнях: ароматизирует мясо, защищает его от пересыхания и помогает коже стать золотистой.

Для классической версии используют сливочное масло, свежую петрушку, тимьян, розмарин, шалфей, чеснок, лимонную цедру, соль и чёрный перец. Смесь наносят на курицу снаружи, под кожу и внутрь полости, добавляя лимон и веточки трав.

Рецепт легко адаптировать: свежие травы можно заменить сушёными, например прованской смесью.

Корнеплоды вместо решётки

Во французской традиции курицу редко кладут на металлическую решётку. Вместо этого её размещают прямо на слое овощей. Корнеплоды выполняют роль подставки, обеспечивая циркуляцию воздуха и впитывая соки.

Лучше всего подходят морковь, пастернак, картофель, лук и целые зубчики чеснока. Также используют фенхель, репу, сельдерей, батат или лук-шалот. Овощи нарезают крупно, чтобы они не разварились и получили румяную корочку.

Поливание — секрет сочности

Basting, или регулярное поливание курицы соками со дна формы, — ещё один обязательный этап. Каждые 15–20 минут птицу смазывают вытопившимся жиром и соками, чтобы усилить карамелизацию и сохранить влагу.

Для более насыщенного вкуса часто используют отдельную смесь растопленного сливочного масла с чесноком — приём, который хорошо знаком тем, кто пробовал французские способы запекания курицы и других блюд с птицей.

Сравнение: французский метод и классическое запекание

При обычном запекании курица часто теряет сочность, а овощи готовятся отдельно.
Французский способ объединяет всё в одном блюде: мясо получается ароматным и мягким, а корнеплоды пропитываются соками и становятся полноценным гарниром.

Плюсы и минусы французского подхода

Этот метод имеет свои особенности.
Плюсы: сочное мясо, хрустящая кожа, насыщенный вкус, гарнир готовится одновременно.
Минусы: требует внимания во время запекания и регулярного поливания.

Советы шаг за шагом для идеальной курицы

  • Используйте курицу комнатной температуры перед запеканием.

  • Щедро наносите составное масло, особенно под кожу.

  • Не мельчите овощи — крупные куски лучше держат форму.

  • Поливайте курицу каждые 15–20 минут.

  • Дайте мясу «отдохнуть» 10 минут после духовки перед нарезкой.

Популярные вопросы о жареной курице по-французски

Как выбрать курицу для запекания?
Лучше всего подойдёт охлаждённая тушка среднего размера — 1,4–1,8 кг.

Сколько времени запекать курицу?
В среднем 60–75 минут при температуре около 190 °C.

Что лучше — сливочное масло или оливковое?
Для французской версии предпочтительно сливочное: оно даёт более насыщенный вкус и лучшую корочку.

Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
