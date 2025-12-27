Не доедать — ошибка: это тирамису получается совсем другим, и в этом главный секрет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

После рождественских праздников на кухне нередко остаётся пандоро, который жалко выбрасывать. Один из самых удачных способов дать ему вторую жизнь — превратить его в необычный десерт. Тирамису с пандоро получается особенно нежным, насыщенным и по-настоящему праздничным. Об этом La Cucina Italiana.

Десерт "Тирамису"
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Десерт "Тирамису"

Почему тирамису с пандоро — удачная идея

Тирамису давно считается одним из самых любимых итальянских десертов. Он прост в приготовлении, легко адаптируется под разные вкусы и всегда выглядит эффектно. Пандоро, в свою очередь, ценят за мягкую текстуру и сливочную сладость.

В сочетании они дают десерт с более плотной, бархатистой основой и выраженным вкусом. Кроме того, это отличный anti-waste-рецепт, который помогает использовать остатки праздничной выпечки без потери качества — по тому же принципу, что и сезонные интерпретации вроде тирамису с грушей и глинтвейном.

Немного о традициях тирамису

Тирамису — часть кулинарной культуры Италии, и у каждой семьи есть своя версия. Классический вариант готовят с савоярди, но со временем появилось множество интерпретаций: с фисташками, лимоном, йогуртом, ягодами.

Сегодня вместо традиционного печенья используют и другие основы — от бисквита до более сдобной выпечки. На этом фоне интерес к альтернативным подходам растёт, включая и более лёгкие версии вроде тирамису с рикоттой, где меняется не только основа, но и сам крем.

Чем пандоро отличается от савоярди

Савоярди хорошо впитывают кофе, но остаются довольно сухими. Пандоро же мягче и богаче по вкусу, поэтому десерт получается более "жадным" — насыщенным и сытным.

Такой вариант особенно нравится тем, кто предпочитает сливочные и плотные десерты, а также хочет удивить гостей чем-то новым, не отказываясь от классики.

Рецепт тирамису с пандоро

Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а результат выглядит как десерт из хорошей кондитерской.

Ингредиенты:
• около 200 г пандоро
• 3 яйца комнатной температуры
• 500 г маскарпоне
• 140 г сахара
• 40 г воды
• 2 порции эспрессо
• какао без сахара

Краткий процесс:
Сначала приготовьте кофе и дайте ему остыть. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с частью сахара, затем аккуратно пастеризуйте их горячим сиропом из воды и сахара. Аналогично обработайте белки, взбив их до устойчивой пены.

Соедините маскарпоне с желтковой массой, затем осторожно вмешайте белки. Нарежьте пандоро ломтиками, слегка пропитайте кофе, выложите слоями с кремом и отправьте десерт в холодильник. Перед подачей посыпьте какао.

Сравнение: тирамису с пандоро и классический вариант

Классический тирамису легче и быстрее пропитывается. Он более знаком и универсален.
Версия с пандоро получается насыщеннее, мягче и имеет ярко выраженный праздничный характер. Она лучше подходит для зимних застолий и семейных ужинов.

Плюсы и минусы рецепта

Этот десерт имеет свои особенности.
Плюсы: использование остатков выпечки, насыщенный вкус, эффектная подача, простота приготовления.
Минусы: более высокая калорийность и плотность по сравнению с классическим вариантом.

Советы по приготовлению шаг за шагом

  • Используйте пандоро без глазури и начинок.

  • Не переувлажняйте ломтики кофе — они уже достаточно мягкие.

  • Дайте десерту настояться в холодильнике не менее 3-4 часов.

  • Подавайте в стеклянных креманках для более эффектного вида.

Популярные вопросы о тирамису с пандоро

Можно ли готовить без сырых яиц?
Да, можно использовать пастеризованные яйца или крем на основе сливок.

Сколько хранится такой десерт?
В холодильнике — до 48 часов.

Что лучше — форма или порционные стаканы?
Порционные стаканы выглядят аккуратнее и удобнее для подачи гостям.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
