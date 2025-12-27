Не доедать — ошибка: это тирамису получается совсем другим, и в этом главный секрет

После рождественских праздников на кухне нередко остаётся пандоро, который жалко выбрасывать. Один из самых удачных способов дать ему вторую жизнь — превратить его в необычный десерт. Тирамису с пандоро получается особенно нежным, насыщенным и по-настоящему праздничным. Об этом La Cucina Italiana.
Тирамису давно считается одним из самых любимых итальянских десертов. Он прост в приготовлении, легко адаптируется под разные вкусы и всегда выглядит эффектно. Пандоро, в свою очередь, ценят за мягкую текстуру и сливочную сладость.
В сочетании они дают десерт с более плотной, бархатистой основой и выраженным вкусом. Кроме того, это отличный anti-waste-рецепт, который помогает использовать остатки праздничной выпечки без потери качества — по тому же принципу, что и сезонные интерпретации вроде тирамису с грушей и глинтвейном.
Тирамису — часть кулинарной культуры Италии, и у каждой семьи есть своя версия. Классический вариант готовят с савоярди, но со временем появилось множество интерпретаций: с фисташками, лимоном, йогуртом, ягодами.
Сегодня вместо традиционного печенья используют и другие основы — от бисквита до более сдобной выпечки. На этом фоне интерес к альтернативным подходам растёт, включая и более лёгкие версии вроде тирамису с рикоттой, где меняется не только основа, но и сам крем.
Савоярди хорошо впитывают кофе, но остаются довольно сухими. Пандоро же мягче и богаче по вкусу, поэтому десерт получается более "жадным" — насыщенным и сытным.
Такой вариант особенно нравится тем, кто предпочитает сливочные и плотные десерты, а также хочет удивить гостей чем-то новым, не отказываясь от классики.
Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а результат выглядит как десерт из хорошей кондитерской.
Ингредиенты:
• около 200 г пандоро
• 3 яйца комнатной температуры
• 500 г маскарпоне
• 140 г сахара
• 40 г воды
• 2 порции эспрессо
• какао без сахара
Краткий процесс:
Сначала приготовьте кофе и дайте ему остыть. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с частью сахара, затем аккуратно пастеризуйте их горячим сиропом из воды и сахара. Аналогично обработайте белки, взбив их до устойчивой пены.
Соедините маскарпоне с желтковой массой, затем осторожно вмешайте белки. Нарежьте пандоро ломтиками, слегка пропитайте кофе, выложите слоями с кремом и отправьте десерт в холодильник. Перед подачей посыпьте какао.
Классический тирамису легче и быстрее пропитывается. Он более знаком и универсален.
Версия с пандоро получается насыщеннее, мягче и имеет ярко выраженный праздничный характер. Она лучше подходит для зимних застолий и семейных ужинов.
Этот десерт имеет свои особенности.
Плюсы: использование остатков выпечки, насыщенный вкус, эффектная подача, простота приготовления.
Минусы: более высокая калорийность и плотность по сравнению с классическим вариантом.
Используйте пандоро без глазури и начинок.
Не переувлажняйте ломтики кофе — они уже достаточно мягкие.
Дайте десерту настояться в холодильнике не менее 3-4 часов.
Подавайте в стеклянных креманках для более эффектного вида.
Можно ли готовить без сырых яиц?
Да, можно использовать пастеризованные яйца или крем на основе сливок.
Сколько хранится такой десерт?
В холодильнике — до 48 часов.
Что лучше — форма или порционные стаканы?
Порционные стаканы выглядят аккуратнее и удобнее для подачи гостям.
Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.