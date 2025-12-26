Психология тарелки: зелёное в порции — без ограничений, красное — под запретом для некоторых диет

Цвет пищи на тарелке управляет количеством съеденного — диетолог Сюракшина

Диетолог Елена Сюракшина подчёркивает, что оттенок пищи оказывает непосредственное воздействие на аппетит.

В некоторых случаях цвет может стать причиной снижения количества съеденного, даже если блюдо обладает привлекательным вкусом. В интервью NewsInfo специалист рассказала о взаимосвязи между визуальными характеристиками пищи, её вкусом и чувством насыщения.

Цветовая палитра и здоровье

По мнению диетолога, цветовое разнообразие продуктов питания играет важную роль не только с эстетической точки зрения, но и с позиции пользы для здоровья. Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, предусмотрены ограничения в питании, определяемые визуальным цветом пищи.

"Например, пациентам с сахарным диабетом продукты красного цвета нельзя. Он под запретом находится. Оранжевый — в ограниченных количествах. Все зеленое можно в неограниченных количествах", — рассказала эксперт.

Психологическое воздействие цвета

Специалист отмечает, что разнообразие оттенков в блюде напрямую влияет на аппетит и объем потребляемой пищи.

"Психологи говорят, что тарелка должна содержать все цвета. Когда тарелка красивая, продукты в ней содержат все цвета, хочется приступать к еде. А если какой-то ингредиент один, то мы можем даже не осознавать, сколько много мы съели его", — говорит Сюракшина.

Привлекательная подача блюда способна обмануть наши вкусовые ожидания. Даже не совсем удачно приготовленное блюдо может казаться вкусным, если оно выглядит привлекательно, что непосредственно влияет на пищевое поведение.