Психология тарелки: зелёное в порции — без ограничений, красное — под запретом для некоторых диет

Цвет пищи на тарелке управляет количеством съеденного — диетолог Сюракшина
Диетолог Елена Сюракшина подчёркивает, что оттенок пищи оказывает непосредственное воздействие на аппетит.

Фото: https://unsplash.com by Brett Wharton is licensed under Free
В некоторых случаях цвет может стать причиной снижения количества съеденного, даже если блюдо обладает привлекательным вкусом. В интервью NewsInfo специалист рассказала о взаимосвязи между визуальными характеристиками пищи, её вкусом и чувством насыщения.

Цветовая палитра и здоровье

По мнению диетолога, цветовое разнообразие продуктов питания играет важную роль не только с эстетической точки зрения, но и с позиции пользы для здоровья. Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, предусмотрены ограничения в питании, определяемые визуальным цветом пищи.

"Например, пациентам с сахарным диабетом продукты красного цвета нельзя. Он под запретом находится. Оранжевый — в ограниченных количествах. Все зеленое можно в неограниченных количествах", — рассказала эксперт.

Психологическое воздействие цвета

Специалист отмечает, что разнообразие оттенков в блюде напрямую влияет на аппетит и объем потребляемой пищи.

"Психологи говорят, что тарелка должна содержать все цвета. Когда тарелка красивая, продукты в ней содержат все цвета, хочется приступать к еде. А если какой-то ингредиент один, то мы можем даже не осознавать, сколько много мы съели его", — говорит Сюракшина.

Привлекательная подача блюда способна обмануть наши вкусовые ожидания. Даже не совсем удачно приготовленное блюдо может казаться вкусным, если оно выглядит привлекательно, что непосредственно влияет на пищевое поведение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
