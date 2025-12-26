Скорая помощь пересолённым блюдам: как исправить ситуацию и порадовать гостей за праздничным столом

Важно учитывать степень пересола и тип блюда — шеф-повар Сидоркин

Шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин рассказал, как реанимировать пересоленные блюда, отметив, что успех зависит от конкретного случая, и часто приходится идти на компромисс со вкусом.

Сидоркин подчеркнул в интервью EcoSever важность учета типа блюда и степени пересола.

Гарниры и супы

Он отметил, что для гарниров и супов существуют способы коррекции, но они не всегда приводят к идеальному результату, особенно в отношении свежести и текстуры ингредиентов.

"Если суп, снимается бульон пересоленный и разбавляется другим несоленым бульоном. Но я сторонник того, чтобы сварить заново. Потому что это все равно не то, если суп, овощи становятся переваренные, уже не то", — отметил Сидоркин.

Крупы, картофель и мясо

По словам эксперта, для круп, картофеля и мяса допустимо добавление несоленых компонентов с последующей варкой, а пересоленное мясо можно использовать в сочетании с овощами без добавления соли. Однако, по его мнению, со стейками ситуация обстоит сложнее.

Выбор качественной соли

В заключение шеф-повар отметил важность выбора качественной соли при приготовлении пищи. Он подчеркнул, что предпочитает использовать морскую соль, считая ее оптимальной для кулинарии.