Ложка — и стало теплее: почему куриный суп альфредо называют идеальным зимним блюдом

Куриный суп альфредо готовят на сливочной основе с пастой и брокколи — Allrecipes
Еда

Сытный суп может быть не только простым, но и по-настоящему ресторанным по вкусу. Куриный суп альфредо — это сливочная интерпретация классического куриного супа, где нежный бульон сочетается с пастой, курицей и сыром пармезан. Он густой, ароматный и идеально подходит для холодного дня, особенно если вы любите сливочные супы с насыщенной текстурой, как, например, в рецепте сливочно-грибного супа. Об этом сообщает кулинарный ресурс Allrecipes.

суп
Фото: flickr.com by ecooper99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
суп

Чем куриный суп альфредо отличается от обычного

Главное отличие этого блюда — текстура и насыщенность. В отличие от прозрачных супов на бульоне, здесь используется сливочная основа с мукой и молочными сливками. Вкус напоминает соус альфредо, но в формате супа: мягкий, сырный, согревающий.

Дополнительную питательность придают яичная лапша или феттучини, брокколи и готовая курица. Такой состав делает блюдо полноценным обедом, не требующим гарниров.

Основные ингредиенты и их роль

В рецепте используются доступные продукты, которые легко найти в любом магазине. Сливочное масло и лук формируют ароматную основу. Мука отвечает за густоту, а куриный бульон — за глубину вкуса.

Сливки "half-and-half" делают суп нежным, итальянские травы добавляют средиземноморские ноты, а пармезан усиливает сливочно-сырный характер. Брокколи вносит свежесть и балансирует жирность, а куриное филе добавляет белок.

Как готовится суп шаг за шагом

Процесс начинается с обжаривания лука в сливочном масле до мягкости, после чего добавляется чеснок. Затем всыпается мука, формируя основу для будущего кремового бульона.

После постепенного введения куриного бульона и сливок смесь доводится до кипения. Далее добавляется паста, которая варится до состояния аль денте. Завершающий этап — брокколи, курица и тертый пармезан, которые прогреваются всего несколько минут, чтобы сохранить текстуру и вкус. Такой подход характерен и для других сытных домашних супов, например сырного супа с грибами.

Вкусовой профиль и подача

Готовый суп получается густым, но не тяжелым. Он хорошо держит форму, но остается текучим. Пармезан дает выраженную солоноватую нотку, а брокколи добавляет легкий хруст.

Перед подачей блюдо посыпают свежей петрушкой и дополнительно подают тертый пармезан. Суп отлично сочетается с хрустящим хлебом, чиабаттой или чесночными гренками.

Сравнение: куриный суп альфредо и классический куриный суп

Классический куриный суп легче и более диетический, его чаще выбирают для восстановления или легкого ужина. Суп альфредо, напротив, более калорийный и сытный, он подходит для плотного обеда или ужина. Если первый согревает и освежает, то второй дает ощущение настоящего комфорта и насыщения.

Плюсы и минусы блюда

Этот суп имеет очевидные достоинства, но подходит не для всех ситуаций.

К плюсам относятся:

  • насыщенный сливочный вкус;
  • высокая сытность;
  • простые ингредиенты;
  • подходит для всей семьи.

Среди минусов:

  • более высокая калорийность;
  • не подходит для безмолочной диеты;
  • требует умеренного употребления.

Советы по приготовлению супа альфредо шаг за шагом

Используйте свежетертый пармезан — он лучше растворяется.
Не переваривайте пасту, она дойдет в супе.
Добавляйте брокколи в конце, чтобы сохранить цвет и текстуру.
Регулируйте густоту бульоном.
Подавайте сразу после приготовления.

Популярные вопросы о курином супе альфредо

Можно ли заменить брокколи?
Да, подойдут цветная капуста, шпинат или зеленый горошек.

Какую пасту лучше использовать?
Яичную лапшу или феттучини, разломанные на кусочки.

Можно ли хранить суп?
Да, в холодильнике до двух суток, но перед подачей лучше разогревать на слабом огне.

