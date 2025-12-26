Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония выделит $58 млрд на оборону в 2026 году — Associated Press
Секущиеся кончики волос появляются из-за термоукладки и окрашивания
Болезненная реакция на итоги года связана с детскими установками — психолог Хорс
Благодарность — главный элемент корректного отказа — эксперт Богачева
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Рождественский кактус не цветёт из-за света, температуры и подкормки — Actualno

Кофе перестаёт быть горьким не из-за сахара — работает неожиданный приём

Соль снижает горечь кофе за счёт работы вкусовых рецепторов — бариста
Еда

Идея добавить соль в кофе поначалу кажется странной и даже провокационной. Мы привыкли бороться с горечью сахаром, молоком или сиропами, но никак не солонкой. Тем не менее этот приём регулярно всплывает у бариста, в исследованиях и в гастрономических традициях разных стран. Об этом сообщает Дзен.

Девушка вечером пьет кофе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка вечером пьет кофе

Зачем вообще солят кофе

Соль в кофе не нужна для вкуса "солёности". Её задача — изменить восприятие напитка. В микродозах она снижает ощущение горечи и позволяет другим нотам — сладким, кислотным, ореховым — звучать чище. Это работает не как кулинарный трюк, а как физиологический механизм.

Что именно делает соль с горечью

Горечь в кофе появляется из-за соединений, образующихся при обжарке, ошибок заваривания, использования робусты или слишком тёмной обжарки. Соль не убирает эти вещества из напитка, но влияет на рецепторы.

Ионы натрия снижают чувствительность рецепторов горечи. В результате мозг получает менее резкий сигнал, и вкус кажется мягче и ровнее.
Важно понимать:

  • это эффект восприятия, а не химическая нейтрализация;
  • доза должна быть ниже порога, при котором ощущается солёность.

Как меняется вкус на практике

Если добавить буквально несколько крупинок соли:

  • горечь становится мягче и округлее;
  • исчезает жжёное и резкое послевкусие;
  • усиливается естественная сладость зерна;
  • вкус кажется более сбалансированным.

Кофе при этом не становится солёным. Но если переборщить, баланс разрушается — появляется неприятный солёно-горький вкус.

Почему соль иногда эффективнее сахара

Сахар маскирует горечь, добавляя сладость. Молоко сглаживает вкус за счёт жира и текстуры.
Соль работает иначе: она не добавляет нового вкуса, а снижает саму горечь. Поэтому для тех, кто пьёт чёрный кофе без сахара, соль иногда становится компромиссным вариантом.

Мнение профессионалов

Подход в индустрии довольно прагматичный. Соль рассматривают не как улучшитель, а как корректирующий инструмент.

"Хороший кофе не нуждается в соли. Но если кофе плохой — соль может сделать его приемлемым", — отмечает кофейный эксперт Джеймс Хоффман.

Общий консенсус таков:

  • соль уместна для дешёвого или неудачно сваренного кофе;
  • она не нужна качественному свежему зерну;
  • в спешелти-кофе соль может "заглушить" тонкие нюансы.

Традиции и культурный опыт

Солёный кофе — не изобретение соцсетей. Этот приём давно существует в разных культурах. В Турции солёный кофе подают жениху на свадьбе, в отдельных регионах Эфиопии кофе пьют с солью и маслом, в Скандинавии соль использовали из-за мягкой воды. Во Вьетнаме сегодня популярен cà phê muối с солёной сливочной пеной. Люди заметили эффект задолго до научных объяснений.

Сравнение: когда соль уместна, а когда нет

Соль хорошо работает с растворимым кофе, робустой, очень тёмной обжаркой и переэкстрагированными напитками. Она может спасти кофе из френч-пресса, перколятора или приготовленный "на костре".
При этом свежий фильтр-кофе, аккуратно сваренный эспрессо или спешелти-зерно в соли не нуждаются.

Плюсы и минусы добавления соли

Использование соли может быть полезным, но имеет ограничения.

  • Плюсы: снижение горечи, отказ от сахара, быстрый способ коррекции вкуса.
  • Минусы: риск пересола и потеря нюансов у качественного кофе.

Советы шаг за шагом: как солить кофе

  1. Начинайте с нескольких крупинок.

  2. Лучше недосолить, чем пересолить.

  3. Добавляйте соль в готовый напиток или в молотый кофе.

  4. Для точности используйте солевой раствор.

Не стоит применять йодированную соль — она может дать посторонний привкус.

Популярные вопросы о соли в кофе

Станет ли кофе солёным?
Нет, если использовать микродозы.

Можно ли заменить соль сахаром?
Сахар работает иначе и не снижает саму горечь.

Подходит ли этот способ для эспрессо?
Только как эксперимент, не для регулярного употребления.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Nature сравнил научные теории и вымысел в "Очень странных делах" Игорь Буккер Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского Анжела Якубовская В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Последние материалы
Дефицит кальция вызывает горечь и пятна на яблоках
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Йога снизила стресс и нагрузку на нервную систему
Укусы клещей вызывают рост аллергии на мясо — Schwarzwaelder Bote
Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.