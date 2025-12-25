Забыть про сухое мясо: этот маринад сделает свинину невероятно сочной

Правильно подобранные ингредиенты для маринада — половина успеха. Апельсин размягчает волокна, мёд красиво карамелизуется при запекании, а горчица связывает вкусы и удерживает сочность мяса.
Об этом пишет Vita.
3 ст. л. оливкового масла
Сок 1 апельсина
Цедра 1/2 апельсина
2 ст. л. мягкой горчицы
2 ст. л. мёда
2 зубчика чеснока, мелко измельчённых
1 ч. л. тимьяна (или розмарина)
1/2 ч. л. сладкой паприки
Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Соль — по вкусу
свиной шеи
окорока
панчетты
корейки (без кости)
Шаг 1
В миске смешайте все ингредиенты до однородного маринада.
Шаг 2
Положите свинину в глубокую ёмкость и полейте маринадом.
Шаг 3
Хорошо помассируйте мясо, чтобы маринад равномерно покрыл всю поверхность.
Шаг 4
Накройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на всю ночь.
Шаг 5
Запекайте в духовке или готовьте на сковороде/в сотейнике, периодически поливая мясо образующимся соком.
Температура духовки: 170-180 °C
Для глянцевой корочки: за 10 минут до конца увеличьте температуру до 200 °C
Запекайте накрытым (фольга или крышка)
Мясо томится, остаётся сочным
Снимите фольгу
Полейте мясо соком
Увеличьте температуру до 190-200 °C
Получится карамельная корочка
Самая частая ошибка — резать сразу. Около 10-15 минут необходимо дать мясу "отдохнуть" после духовки.
Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.