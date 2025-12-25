Забыть про сухое мясо: этот маринад сделает свинину невероятно сочной

Правильно подобранные ингредиенты для маринада — половина успеха. Апельсин размягчает волокна, мёд красиво карамелизуется при запекании, а горчица связывает вкусы и удерживает сочность мяса.

Ингредиенты

3 ст. л. оливкового масла

Сок 1 апельсина

Цедра 1/2 апельсина

2 ст. л. мягкой горчицы

2 ст. л. мёда

2 зубчика чеснока, мелко измельчённых

1 ч. л. тимьяна (или розмарина)

1/2 ч. л. сладкой паприки

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Подходит для

свиной шеи

окорока

панчетты

корейки (без кости)

Приготовление

Шаг 1

В миске смешайте все ингредиенты до однородного маринада.

Шаг 2

Положите свинину в глубокую ёмкость и полейте маринадом.

Шаг 3

Хорошо помассируйте мясо, чтобы маринад равномерно покрыл всю поверхность.

Шаг 4

Накройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на всю ночь.

Шаг 5

Запекайте в духовке или готовьте на сковороде/в сотейнике, периодически поливая мясо образующимся соком.

Температура духовки: 170-180 °C

Для глянцевой корочки: за 10 минут до конца увеличьте температуру до 200 °C

Как добиться идеальной текстуры

Первые ⅔ времени

Запекайте накрытым (фольга или крышка)

Мясо томится, остаётся сочным

Последняя треть

Снимите фольгу

Полейте мясо соком

Увеличьте температуру до 190-200 °C

Получится карамельная корочка

Самая частая ошибка — резать сразу. Около 10-15 минут необходимо дать мясу "отдохнуть" после духовки.