Забыть про сухое мясо: этот маринад сделает свинину невероятно сочной

Еда

Правильно подобранные ингредиенты для маринада — половина успеха. Апельсин размягчает волокна, мёд красиво карамелизуется при запекании, а горчица связывает вкусы и удерживает сочность мяса.

Свинина в медово-горчичном маринаде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свинина в медово-горчичном маринаде

Об этом пишет Vita.

Ингредиенты

  • 3 ст. л. оливкового масла

  • Сок 1 апельсина

  • Цедра 1/2 апельсина

  • 2 ст. л. мягкой горчицы

  • 2 ст. л. мёда

  • 2 зубчика чеснока, мелко измельчённых

  • 1 ч. л. тимьяна (или розмарина)

  • 1/2 ч. л. сладкой паприки

  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Подходит для

  • свиной шеи

  • окорока

  • панчетты

  • корейки (без кости)

Приготовление

Шаг 1
В миске смешайте все ингредиенты до однородного маринада.

Шаг 2
Положите свинину в глубокую ёмкость и полейте маринадом.

Шаг 3
Хорошо помассируйте мясо, чтобы маринад равномерно покрыл всю поверхность.

Шаг 4
Накройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на всю ночь.

Шаг 5
Запекайте в духовке или готовьте на сковороде/в сотейнике, периодически поливая мясо образующимся соком.

  • Температура духовки: 170-180 °C

  • Для глянцевой корочки: за 10 минут до конца увеличьте температуру до 200 °C

Как добиться идеальной текстуры

Первые ⅔ времени

  • Запекайте накрытым (фольга или крышка)

  • Мясо томится, остаётся сочным

Последняя треть

  • Снимите фольгу

  • Полейте мясо соком

  • Увеличьте температуру до 190-200 °C

  • Получится карамельная корочка

Самая частая ошибка — резать сразу. Около 10-15 минут необходимо дать мясу "отдохнуть" после духовки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
