Праздники доходят и за колючую проволоку: в колониях Кузбасса расширили меню на Новый год

Еда

Накануне новогодних праздников стало известно, чем будут кормить заключённых в исправительных учреждениях Кузбасса. Праздничное меню рассчитано сразу на несколько дат и заметно отличается от повседневного рациона. В него включены мясные, рыбные блюда и традиционные зимние гарниры.

Праздничный рацион на 31 декабря

Предновогодний день в учреждениях УИС начнётся с более сытного обеда. Заключённым подадут рыбные котлеты, картофельное пюре, винегрет, а также свекольный или морковный маринад.

На ужин предусмотрены горячие мясные блюда. В меню заявлены жаркое по-домашнему с говядиной или свининой либо азу по-татарски с картофелем. Дополнят приём пищи салаты из свежих или отварных овощей.

Что подадут 1 января

В первый день нового года на обед планируют блюда из теста с мясной начинкой, сообщает Сiбдепо. В зависимости от учреждения это могут быть пельмени, манты или вареники.

Ужин будет преимущественно рыбным. Заключённым предложат рыбу, запечённую под овощной "шубой", гарнир из круп или солёную сельдь с луком и картофелем. Также в меню включены салаты и овощные маринады.

Меню на Рождество

7 января на обед в исправительных учреждениях приготовят плов с говядиной. В качестве дополнения предусмотрены салаты из свежих или варёных овощей и овощные маринады.

Рождественский ужин будет включать пирог с рыбой и картофелем, а также винегрет. В ведомстве уточнили, что возможны и альтернативные варианты.

"При планировании праздничного меню на рождественский ужин также предусмотрено приготовление филе рыбы (сельдь, навага) в кляре или омлете, а также подача драников или картофельного пюре вместо пирога", — сообщили в ГУФСИН Кузбасса.

Как формируется праздничное меню в колониях

Рацион на праздничные дни составляется с учётом утверждённых норм питания для осуждённых и возможностей учреждений. В такие периоды допускается расширение ассортимента блюд за счёт более разнообразных способов приготовления привычных продуктов.

Меню остаётся единым для всех категорий содержащихся лиц и не выходит за рамки установленных требований.

Сравнение с обычным питанием

В будние дни питание в учреждениях УИС более однообразное и строго регламентированное. Праздничные даты отличаются увеличением числа мясных и рыбных блюд, а также появлением традиционных для зимних праздников позиций — плова, пельменей и выпечки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
