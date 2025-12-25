Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Курица с сюрпризом: кемеровчане нашли в мясе странную массу, от которой пропадает аппетит

В сетевых магазинах Кемерова выявили курицу ненадлежащего качества
Еда

Кемеровчане столкнулись с неприятным сюрпризом на прилавках крупных сетевых магазинов: покупка обычной курицы обернулась находкой, способной отбить аппетит надолго. В одной из торговых точек города жители обнаружили мясо сомнительного качества, внутри которого скрывалась странная масса. История быстро разошлась по соцсетям и вызвала бурное обсуждение.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Что именно обнаружили покупатели

Речь идёт о бедре цыплёнка-бройлера производства компании "Сибагро". После вскрытия упаковки внутри мяса оказалась коричнево-жёлтая субстанция, напоминающая кашицу, но по виду и консистенции не похожая ни на жир, ни на привычные включения. Фотографию находки кемеровчане передали в редакцию, отметив, что продукт выглядел откровенно пугающе и вызывал сомнения в его безопасности.

По словам горожан, подобная куриная продукция продаётся во многих популярных магазинах шаговой доступности. Среди них называют "Ленту", "Магнит", "Пятёрочку", "Марию-Ра" и "Ярче!". Это значит, что с аналогичной проблемой теоретически может столкнуться практически любой житель города, покупающий охлаждённое мясо для повседневных блюд, сообщает Сiбдепо.

Загадочная жизнь в упаковке

Покупатели шутливо, но с явным отвращением называют находку "неопознанной формой жизни". По их словам, подобные включения могут попадаться не только в бёдрах, но и в ножках или крыльях. При этом внешне упаковка зачастую не вызывает подозрений, а дефект обнаруживается уже дома, когда продукт вскрыт и подготовлен к готовке.

Такие ситуации особенно неприятны, если курица покупалась впрок или без тщательного осмотра, что нередко происходит в спешке. Возникает закономерный вопрос: что делать покупателю, если некачественный товар уже оказался на кухне?

Что говорит закон

Чтобы разобраться в правах потребителей, корреспондент "Сiбдепо" обратился за комментарием к кемеровскому юристу Анастасии Самаровой. Специалист пояснила, что в подобной ситуации покупатель имеет полное право вернуть товар ненадлежащего качества.

"В данном случае можно прийти в магазин и обменять продукт на свежую курицу. Если такой возможности нет, продавец обязан принять товар обратно и вернуть деньги. При этом отсутствие кассового или товарного чека не является основанием для отказа", — пояснила юрист.

По словам эксперта, закон о защите прав потребителей стоит на стороне покупателя, если качество товара вызывает обоснованные сомнения или явно не соответствует нормам.

Если магазин отказывается идти навстречу

Иногда продавцы не спешат признавать проблему и отказывают в возврате. В таком случае, как отмечает юрист, стоит действовать последовательно и спокойно. Первый шаг — написать письменную претензию в двух экземплярах. Один передаётся представителю магазина, на втором должна быть проставлена отметка о получении.

Если личное обращение затруднено, претензию можно отправить заказным письмом через "Почту России". Это зафиксирует сам факт обращения и дату подачи требований.

Жалоба и суд — крайние меры

Параллельно покупатель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ведомство уполномочено проверять качество продуктов питания и условия их реализации. В случае выявления нарушений магазин или поставщик могут быть привлечены к ответственности.

Если же ни переговоры с продавцом, ни жалоба в надзорные органы не дали результата, остаётся судебный путь. В таком случае придётся подготовить исковое заявление и отстаивать свои права уже в суде. Практика показывает, что при наличии доказательств — фотографий, упаковки, свидетельств обращения — шансы на удовлетворение требований достаточно высоки.

Важно не молчать

Даже единичные жалобы на некачественные продукты питания имеют значение. Они помогают выявлять системные проблемы, влиять на работу торговых сетей и производителей, а также защищать здоровье других покупателей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
