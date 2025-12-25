Певица Успенская готовит сразу три вида оливье: можно накормить и любителей классики, и фанатов ЗОЖ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Успенская готовит три варианта салата Оливье на Новый год — Белновости
Еда

До праздника остаются считанные дни, и многие уже составляют меню на новогоднюю ночь — так, чтобы было и вкусно, и без перегруза. Певица Любовь Успенская, которая не раз признавалась в любви к домашней кухне, поделилась идеями блюд для семейного застолья. Она уверена: секрет удачного праздника — в продуманности и умеренности.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Любовь Успенская

Почему Успенская делает ставку на "разумный" стол

Успенская говорит, что обожает готовить, и в шутку называет себя потенциальным шеф-поваром — если бы не сцена. В быту она предпочитает, когда на столе есть выбор, но без хаоса из десятков тарелок: несколько ключевых блюд, понятные закуски и то, что удобно подавать порционно.

Согласно её подходу, праздничное меню можно выстроить по одной из двух линий: либо акцент на мясо, либо на рыбу. Это помогает избежать тяжёлых сочетаний и проще контролировать размер порций — особенно когда на столе соседствуют салаты, горячее и закуски.

Три варианта "Оливье" — для разных гостей

Певица признаётся, что "Оливье" на Новый год готовит в трёх версиях — так проще угодить всем. Один — максимально классический, второй — более "легкий" по составу, третий — с авторскими заменами.

"Готовлю всегда три варианта. Один — для тех, кто любит классику с колбасой. Второй — для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, но у кого пока не совсем это получается: заменяем колбасу на отварное мясо или индейку. В третьем рецепте идёт целый ряд замен, и именно поэтому я называю его "Оливье по-успенски"", — отмечает артистка.

В "авторском" варианте картофель заменяется на отварной корень сельдерея — он даёт похожую мягкость и нужную текстуру. Вместо колбасы или мяса — креветки (крупные удобно разрезать пополам). Также добавляются отварная морковь, варёные яйца, очищенные свежие огурцы, красный и зелёный лук, а укроп посыпается сверху. Отдельный акцент — на зелёный горошек: Успенская советует брать не консервированный, а молодой замороженный (его нужно предварительно посолить и поперчить), и заправлять всё майонезом.

Закуски "с эффектом вау": хлеб, икра и блинный "торт"

В списке новогодних идей у певицы есть два варианта закусочного "торта". Первый — очень простой в сборке, но эффектный при подаче: на тонко нарезанный бородинский хлеб слой за слоем выкладывается тонко порезанное сало, а сверху — чёрная икра. Важно, чтобы ломтики хлеба были максимально тонкими — тогда закуска получается аккуратной и её удобно разрезать на порции.

Второй вариант — рыбный "тортик" из блинов. Схема сборки проста: блин, слой тёртого сыра, затем снова блин и слой малосольной красной рыбы. Слои повторяются нужное количество раз, а верхушка украшается красной икрой. Такая праздничная "башня" отлично смотрится на столе рядом с нарезками.

Горячее и домашние хитрости: котлеты и "драники без жарки"

Для новогодней ночи Успенская предлагает не усложнять горячее: вместо традиционного гуся (его она оставляет на Рождество) — куриные котлеты. Ключевое правило — делать фарш самостоятельно. В него певица добавляет измельчённый фенхель и свежие стебли сельдерея, а также немного газированной воды для воздушности. Котлеты слегка обжариваются на кокосовом масле, а затем доходят в разогретой духовке около 10 минут. Гарнир — свежие овощи. Об этом сообщает "Белновости".

Фаршированную рыбу певица называет семейным рецептом, которому её научили ещё в детстве. Она подчёркивает, что здесь важнее всего качество продукта и щедрость в ингредиентах.

"Папа мой был уверен, что лучше него фаршированную рыбу не готовит никто. Однако я научилась делать по-своему, и когда папа приехал ко мне в гости в Канаду, он попробовал и сказал: "Вкуснее рыбы я ещё не ел"", — вспоминает Успенская.

Ещё одна идея — "драники по-успенски" без лишнего жира. Состав базовый: тёртый картофель, немного муки, яйцо, чуть молока, соль и перец. А дальше — необычный шаг: выпекание в вафельнице (для бельгийских вафель) в течение 1-2 минут. Получаются хрустящие драники без лишнего масла. Подавать их рекомендуется со сметаной, зелёным луком и красной рыбой.

