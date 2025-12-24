Самая опасная рыба мира оказалась на тарелках Европы: норвежский лосось попал под подозрение

В фермерском лососе выявили до 70 видов паразитов — Foodwatch

Самая популярная рыба в мире внезапно оказалась в центре громкой дискуссии о безопасности продуктов питания. Новые исследования и данные общественных организаций ставят под сомнение привычное представление о пользе фермерского лосося.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лосось, маринованный в соевом соусе и мёде

В фокусе — паразиты, химические вещества и практика промышленного рыбоводства. Об этом сообщает организация Foodwatch.

Почему норвежский лосось оказался под пристальным вниманием

4 декабря 2024 года Foodwatch запустила международную кампанию, призывающую потребителей отказаться от употребления норвежского лосося, выращенного на фермах. Поводом стали научные данные, указывающие на системные проблемы в рыбоводстве — от болезней рыбы до использования химических средств, потенциально опасных для человека.

В центре обсуждения — исследование турецкого учёного, специализирующегося на болезнях рыб. Его работа показала, что фермерский лосось может содержать до 70 различных видов паразитов. Часть из них способна распространяться на другие рыбоводческие хозяйства, вызывая массовую гибель рыбы и серьёзный экономический ущерб.

Паразиты, химия и вопросы к "органической" маркировке

Помимо паразитов, выращенный лосось подвергается обработке химическими веществами, используемыми для профилактики заболеваний в плотных условиях ферм. Речь идёт об антибиотиках и пестицидах, следы которых, по данным исследований, могут сохраняться в мясе рыбы и вызывать опасения у потребителей.

Британские СМИ дополнительно сообщили, что даже лосось с маркировкой "органический" не всегда соответствует ожиданиям. Указывается, что норвежская компания Mowi использует юридические особенности регулирования, позволяющие продвигать продукцию как органическую, несмотря на применение потенциально токсичных веществ.

Загрязняющие вещества и пищевая ценность

Учёные также выявили в фермерском лососе повышенные концентрации полихлорированных бифенилов и диоксинов. Эти соединения связывают с риском развития онкологических заболеваний и нарушений иммунной системы. В отдельных образцах были обнаружены и тяжёлые металлы, включая ртуть и свинец, что усиливает опасения при регулярном потреблении такой рыбы.

С точки зрения питания разница между диким и выращенным лососем также остаётся значимой. Дикий лосось содержит больше омега-3 жирных кислот, тогда как фермерская рыба, питающаяся в основном растительными кормами, характеризуется повышенной долей омега-6.

Преждевременная гибель и качество продукции

Проблемы рыбоводства подтверждаются и статистикой. По данным phys. org, в 2023 году на норвежских морских фермах преждевременно погибло около 63 миллионов лососей. Формально такая рыба должна использоваться для производства кормов или биотоплива, однако сообщается о случаях её реализации под видом продукции "высокого качества".

Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов признало наличие нарушений в значительной части хозяйств, отметив случаи травм, деформаций и общего неудовлетворительного состояния рыбы.

Противоречивые данные о безопасности

На фоне критики появились и более сдержанные выводы. Недавний анализ образцов копчёного лосося не выявил остатков антибиотиков или других запрещённых веществ, что указывает на формальное соответствие продукции действующим нормам безопасности. Тем не менее дискуссия о долгосрочных рисках продолжается.

Сравнение фермерского и дикого лосося

Фермерский лосось отличается стабильной доступностью и более низкой ценой, однако выращивается в условиях высокой плотности и с применением ветеринарных средств. Дикий лосось встречается реже и стоит дороже, но его рацион и среда обитания считаются более естественными. При выборе между ними всё чаще учитываются не только вкус и цена, но и происхождение продукта.

Плюсы и минусы употребления фермерского лосося

При оценке этой рыбы важно учитывать разные аспекты.

К преимуществам относят:

доступность в магазинах и ресторанах;

высокое содержание белка;

удобство использования в повседневной кухне.

Среди недостатков выделяют:

возможное наличие паразитов;

контакт с химическими веществами;

более низкое соотношение омега-3 к омега-6 по сравнению с дикой рыбой.

Советы по выбору рыбы шаг за шагом

Обращайте внимание на страну происхождения и способ выращивания. Изучайте маркировку и условия сертификации. Чередуйте разные виды рыбы в рационе. Рассматривайте альтернативы с высоким содержанием омега-3. Соблюдайте умеренность в потреблении.

Популярные вопросы о безопасности лосося

Как выбрать более безопасный лосось?

Рекомендуется учитывать происхождение рыбы и отдавать предпочтение проверенным поставщикам.

Сколько стоит дикий лосось по сравнению с фермерским?

Дикий лосось, как правило, заметно дороже из-за ограниченного вылова.

Что лучше для здоровья — лосось или сардины?

Сардины часто рассматриваются как более безопасный и натуральный источник омега-3.