Моете курицу — заражаете кухню: опасная привычка оказалась хуже грязных рук

Мытьё курицы не удаляет сальмонеллу с мяса — учёные

Привычка мыть курицу перед готовкой кажется безобидной и даже полезной, но наука с этим не согласна. Исследования показывают, что такая "гигиена" может повысить риск пищевых отравлений и загрязнить кухню опасными бактериями. Эксперты всё чаще призывают отказаться от этого шага ради безопасности. Об этом сообщает издание "Белновости".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запеченная курица

Почему мыть курицу — плохая идея

Сырая курица может содержать бактерии, опасные для человека, включая сальмонеллу и кампилобактер. При промывании под краном микроорганизмы не исчезают, а наоборот — распространяются. Брызги воды разносят их по раковине, столешницам, посуде и кухонному инвентарю.

Исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США показали, что мытьё птицы увеличивает риск перекрёстного заражения. Даже визуально чистая поверхность может стать источником инфекции, если на неё попали микроскопические капли воды.

Термическая обработка решает всё

Единственный надёжный способ уничтожить бактерии на курице — высокая температура. При жарке, варке или запекании мясо прогревается выше 74 °C, и этого достаточно, чтобы сделать продукт безопасным. Именно термообработка, а не вода, отвечает за гигиену блюда.

Дополнительный нюанс — вкус. Мытьё под струёй смывает естественные мясные соки, из-за чего курица после приготовления может получиться суше и менее ароматной.

Что делать вместо мытья

Кулинарные эксперты рекомендуют более безопасную альтернативу. Если на поверхности курицы есть лишняя влага, достаточно аккуратно промокнуть её бумажным полотенцем. Такой способ не распространяет микробы и помогает лучше подрумянить мясо при жарке или запекании.

Не менее важно соблюдать чистоту после контакта с сырой птицей. Руки, ножи, разделочные доски и столешницы нужно тщательно мыть горячей водой с мылом, чтобы исключить перекрёстное заражение.

Международные рекомендации

Отказ от мытья курицы закреплён в официальных рекомендациях ряда стран, включая Великобританию. Эти меры направлены на снижение числа бытовых пищевых отравлений. Специалисты подчёркивают: чистая кухня и правильная готовка куда важнее привычных, но устаревших ритуалов.

Сравнение: мытьё курицы и правильная обработка

Мытьё создаёт иллюзию чистоты, но увеличивает риск распространения бактерий. Термическая обработка, напротив, напрямую решает проблему безопасности. При этом соблюдение гигиены на кухне — чистые поверхности, отдельные доски для мяса, своевременное мытьё рук — даёт реальный результат.

Советы шаг за шагом для безопасной готовки курицы

Не мойте курицу под проточной водой. При необходимости промокните мясо бумажным полотенцем. Используйте отдельную доску и нож для сырой птицы. Готовьте курицу до полной прожарки или запекания. Тщательно мойте руки и поверхности после контакта с сырым мясом.

Популярные вопросы о мытье курицы

Удаляет ли мытьё бактерии? Нет, оно лишь распространяет их по кухне.

Какой способ делает курицу безопасной? Полная термическая обработка при высокой температуре.

Почему раньше советовали мыть мясо? Это устаревшая практика, не подтверждённая современной наукой.