Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасное похудение ограничивает снижение веса до 3 кг в месяц — диетолог Мальцева
Набор веса у собак связан с особенностями организма — ветеринар Ирина Донник
Резкие перепады температуры вызывают опадение цветов у орхидей — Actualno
Давление и принуждение усиливают отрицание при алкоголизме — нарколог Бурцев
Длительная разлука ослабляет эмоциональную связь партнеров — психолог Леонова
Ежедневное употребление алкоголя в праздники повышает риск запоя — нарколог
Самостоятельный ремонт авто в мороз увеличил затраты — автоэксперт Бахарев
Снижение зрения после гриппа чаще связано с другой инфекцией — вирусолог Зверев
Экспорт нефти из России достиг рекордных значений за 30 месяцев — Bloomberg

Южный секрет на сковороде: рецепт, после которого курица становится главным блюдом

Курица Иезавель готовится на сковороде за 40 минут — Allrecipes
Еда

Южная кухня умеет удивлять сочетаниями вкусов, и курица "Иезавель" — яркое тому подтверждение. В этом блюде сладость фруктов, пикантность хрена и пряность горчицы соединяются с сочными куриными бёдрами и хрустящей кожей. Рецепт не требует сложных техник и подходит даже для будничного ужина. Об этом сообщает редакция Allrecipes.

Курица в медово-горчичном соусе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица в медово-горчичном соусе

Что такое курица "Иезавель" и почему она популярна

Jezebel Chicken — классическое блюдо южных штатов США, получившее название от одноимённого соуса. Его основа — фруктовые желе и консервы с добавлением хрена и горчицы, которые создают баланс сладкого, острого и солёного. Похожий принцип сочетания мяса с фруктовой сладостью используется и в рецептах вроде цыплёнка в вишнёвом соусе, где контраст вкусов делает блюдо особенно выразительным.

Чаще всего для рецепта используют куриные бёдра с кожей и костью. Такой выбор позволяет сохранить сочность мяса и добиться аппетитной золотистой корочки. Блюдо готовится на сковороде, без духовки, и не требует длительной подготовки.

Ингредиенты для курицы "Иезавель"

Для четырёх порций понадобятся продукты, которые легко найти в супермаркете:

  • куриные бёдра с кожей и костью — 4 штуки (около 170 г каждое)
  • кошерная соль — 11/2 чайной ложки
  • чёрный молотый перец — &frac12 чайной ложки
  • яблочное желе — 3 столовые ложки
  • ананасовые фруктовые консервы — 3 столовые ложки
  • готовый хрен — 2 столовые ложки
  • сухая горчица — &frac12 чайной ложки
  • хлопья красного перца — &frac12 чайной ложки
  • лук-шалот — 1 крупная головка
  • зелёный лук — 2 пера
  • чеснок — 1 крупный зубчик
  • куриный бульон — 1 стакан
  • сливочное масло — 1 столовая ложка
  • свежая петрушка — по желанию

Как приготовить курицу "Иезавель"

Приготовление занимает около 40 минут и не требует специального оборудования.

Куриные бёдра обсушите бумажными полотенцами, равномерно посолите и поперчите.

Выложите курицу кожей вниз в большую сковороду и обжаривайте на среднем-высоком огне 6-9 минут до хрустящей корочки. Переверните и готовьте ещё 4-5 минут до золотистого цвета. Переложите курицу на тарелку, сохранив в сковороде около одной столовой ложки жира.

В отдельной миске смешайте яблочное желе, ананасовые консервы, хрен, сухую горчицу, хлопья красного перца и оставшийся чёрный перец — это соус "Иезавель".

В сковороду добавьте мелко нарезанный шалот и обжаривайте около минуты до мягкости. Введите зелёный лук и чеснок, прогрейте ещё минуту.

Влейте куриный бульон, аккуратно соскребая подрумяненные частицы со дна. Добавьте соус и перемешайте.

Верните курицу в сковороду кожей вверх. Доведите до слабого кипения и готовьте 8-10 минут, пока внутренняя температура мяса не достигнет 74 °C.

Выньте курицу, а соус уварите ещё около минуты до лёгкого загустения. Добавьте сливочное масло и перемешайте до глянцевой текстуры.

Полейте курицу соусом и при желании посыпьте петрушкой.

Сравнение: курица "Иезавель" и классические куриные соусы

В отличие от сливочных или томатных соусов, "Иезавель" сочетает фруктовую сладость и остроту. Он более насыщенный и контрастный, чем привычные варианты, и хорошо подходит для подачи с рисом, картофельным пюре или запечёнными овощами. Более мягкий и нейтральный профиль, например, характерен для блюд вроде курицы в йогуртовом маринаде, где акцент делается на нежности мяса, а не на яркости соуса.

Плюсы и минусы блюда

Перед тем как включать рецепт в меню, стоит учитывать его особенности.

  • Плюсы: яркий вкус, быстрое приготовление, эффектная подача, доступные ингредиенты.
  • Минусы: сладко-острый профиль подходит не всем, блюдо достаточно калорийное.

Советы по приготовлению шаг за шагом

Чтобы курица получилась максимально сочной, важно хорошо обсушить кожу перед обжаркой и не торопиться переворачивать мясо. Соус стоит пробовать перед финальным увариванием и при необходимости корректировать остроту количеством хрена или перца.

Популярные вопросы о курице "Иезавель"

Можно ли использовать куриное филе?
Можно, но бёдра с кожей дают более сочный результат и насыщенный вкус.

Чем заменить ананасовые консервы?
Допускается использование абрикосового или персикового джема с мягкой кислинкой.

С чем лучше подавать блюдо?
Хорошо подходят рис, запечённый картофель или овощи на гриле.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Наука и техника
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Домашние животные
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Популярное
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи

Пожар в Нотр-Даме уничтожил часть собора, но открыл тайну, о которой не знали веками. Под руинами нашли технологии, не свойственные Средневековью.

Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Танкер Bella1 уходит от погони: команда показала США, что бандитизм не пройдет
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Морковь вырастает с кулак даже на бедной земле: три приёма, которые работают без удобрений
Морковь вырастает с кулак даже на бедной земле: три приёма, которые работают без удобрений
Последние материалы
24 декабря: Ку-клукс-клан, ввод войск в Афганистан и последний герой СССР
Безопасное похудение ограничивает снижение веса до 3 кг в месяц — диетолог Мальцева
Курица Иезавель готовится на сковороде за 40 минут — Allrecipes
Набор веса у собак связан с особенностями организма — ветеринар Ирина Донник
Резкие перепады температуры вызывают опадение цветов у орхидей — Actualno
Давление и принуждение усиливают отрицание при алкоголизме — нарколог Бурцев
Мини-баня сокращает расходы на строительство и обслуживание
Длительная разлука ослабляет эмоциональную связь партнеров — психолог Леонова
Ежедневное употребление алкоголя в праздники повышает риск запоя — нарколог
Самостоятельный ремонт авто в мороз увеличил затраты — автоэксперт Бахарев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.