Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плющ не перекрывает фотосинтез у взрослых деревьев в саду — Mein Schoener Garten
Продажи подержанных китайских авто в России выросли на 52%
Лариса Долина продолжает выступать, несмотря на гнев публики
В Смоленске запустили приложение Мой Смоленск — губернатор Анохин
Челябинский астролог Солодухин предостерёг от ипотеки в 2026 году
Суккуленты в горшках требуют пересадки каждые 2–3 года — Actualno
Подготовка кожи, тон и макияж глаз определяют стойкость образа в Новый год — Vogue
В Словакии нашли братскую могилу из 85 обезглавленных фермеров эпохи неолита — Earth
Заморозка зёрен делает помол кофе более однородным — бариста

Никакой магии, только наука: как добиться хрустящей корочки на картофеле

Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Еда

Золотистый картофель с хрустящей корочкой давно стал главным любимцем и на воскресных обедах, и на рождественских ужинах. Но добиться идеального баланса — чтобы снаружи было звонко и румяно, а внутри оставалось воздушно — получается не у всех.

Хрустящий запечённый картофель
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Хрустящий запечённый картофель

Британский шеф-повар Маркус Уэринг уверяет: дело не в "правильном" сорте, а в технике. Об этом сообщает Metro.

Почему "идеальный сорт" — не главное

Маркус Уэринг, которого многие знают как судью MasterChef: The Professionals, говорит, что его постоянно спрашивают, какой картофель лучше брать для запекания. Но, по его словам, из почти любого можно сделать отличный гарнир, если выстроить процесс правильно.

Такой подход снимает лишнюю тревогу перед праздниками: не обязательно охотиться за конкретной разновидностью. Гораздо важнее одинаковая нарезка, умеренная варка и очень горячая духовка.

Главный секрет: не переварить

По версии Уэринга, многие "ломают" результат именно на этапе кастрюли. Картофель нужно очистить, нарезать ровными кусками и варить медленно, чтобы он доходил деликатно и не расползался по краям раньше времени.

Смысл в том, чтобы картофель стал мягким настолько, чтобы после запекания дать пушистую серединку, но при этом сохранил форму — тогда поверхность легко "схватится" в горячем жире и станет хрустящей.

Жир и высокая температура: как шеф доводит корочку до "золота"

Дальше — момент, который звучит по-шефски бескомпромиссно. Уэринг предлагает заранее раскалить противень с жиром и отправить картофель в "очень, очень горячую" духовку.

Регулярные перевороты здесь важны не только ради равномерного цвета. Это помогает покрытию подсыхать и "запечатываться", а корочке — набирать плотность без подгорания в одной точке.

Чем приправлять: подсказки под мясо

Если хочется добавить праздничного аромата, шеф советует выбирать травы и специи под основное блюдо. Для баранины он предлагает сочетание розмарина, чеснока, соли Maldon и дроблёного чёрного перца. С говядиной, по его мнению, лучше не усложнять и ограничиться чесноком и тимьяном. А если на столе курица — можно позволить себе "почти всё сразу", потому что птица дружит и с чесноком, и с травами, и с перцем.

Здесь легко перестараться: травы стоит добавлять так, чтобы они дополняли вкус, а не перебивали его. Практичный вариант — часть ароматов положить в жир на противне, а часть добавить ближе к концу, чтобы зелень не сгорела.

Сравнение: "обычный" подход и метод Уэринга

Многие делают ставку на сорт, а затем долго варят картофель "до полной готовности", после чего он крошится и плохо держит форму в духовке. Метод Уэринга смещает акцент: сорт — вторичен, а управляемая варка и сильный жар — ключевые.

Если вы привыкли жарить картофель при более низкой температуре и редко переворачиваете, получите ровный румянец, но корочка может быть мягче. В варианте Уэринга высокая температура и горячий жир буквально "запечатывают" поверхность, поэтому хруст выражен сильнее. Минус у такого подхода один: духовку нужно реально разогреть, а за противнем придётся присматривать, чтобы переворачивать вовремя.

Плюсы и минусы метода с очень горячей духовкой

Этот способ хорошо подходит для праздничного стола, где важен эффект "вау" и стабильный результат. Он также выручает, когда картофель нужно подать одновременно с мясом, соусом и овощами, не потеряв текстуру.

• Плюсы: выраженная корочка; лёгкая, "пушистая" середина; меньше зависимость от сорта; понятная логика действий.
• Минусы: требуется время на разогрев противня и духовки; нужно регулярно переворачивать; при невнимательности можно пересушить края.

Как приготовить картофель с золотистой корочкой

  1. Очистите картофель и нарежьте одинаковыми кусками, чтобы он готовился равномерно.

  2. Варите на умеренном огне, не доводя до состояния, когда края распадаются.

  3. Поставьте противень с жиром в духовку заранее, чтобы он стал горячим.

  4. Запекайте при 220-230°C и регулярно переворачивайте картофель, добиваясь равномерной корочки.

  5. Подбирайте травы и чеснок под основное блюдо, но добавляйте их так, чтобы они не подгорели.

Популярные вопросы о запечённом картофеле

Какой картофель лучше выбрать для хрустящей корочки?

По словам Маркуса Уэринга, важнее техника, а не сорт: при правильной подготовке хороший результат можно получить с разным картофелем.

Зачем резать картофель одинаковыми кусками?

Так он проваривается и пропекается равномерно: одни куски не пересыхают, пока другие ещё сыроваты.

Почему нельзя переваривать картофель перед духовкой?

Переваренный картофель теряет форму, становится слишком влажным снаружи и хуже "схватывается" в горячем жире, из-за чего корочка получается менее стабильной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Наука и техника
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
В Смоленске запустили приложение Мой Смоленск — губернатор Анохин
Челябинский астролог Солодухин предостерёг от ипотеки в 2026 году
Суккуленты в горшках требуют пересадки каждые 2–3 года — Actualno
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Генералы в России остались без постоянной личной охраны — Игорь Герасимов
Подготовка кожи, тон и макияж глаз определяют стойкость образа в Новый год — Vogue
Публикация архивов Эпштейна не добавила новых фигурантов — политолог Шаповалов
В Словакии нашли братскую могилу из 85 обезглавленных фермеров эпохи неолита — Earth
Заморозка зёрен делает помол кофе более однородным — бариста
Короткий день зимой негативно влияет на настроение — эндокринолог Барсуков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.