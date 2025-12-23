Удача отвернется на весь год: продукты, которые категорически нельзя ставить на новогодний стол-2026

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Подготовка новогоднего стола — это не только вопрос вкуса, но и способ задать настроение всему году. Многие ориентируются на восточный календарь, подбирая блюда так, чтобы они символически "понравились" хозяйке года. В 2026 году гастрономические акценты смещаются в сторону простоты, энергии и натуральных вкусов.

Селёдка под шубой на праздничном столе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Селёдка под шубой на праздничном столе

Какой символ у 2026 года и что это значит для меню

По восточному календарю 2026 год пройдёт под знаком Красной Огненной Лошади. Этот символ ассоциируется с движением, силой, свободой и живой энергией. В еде Лошадь ценит естественность, щедрость и отсутствие излишней тяжести.

Новогодний стол 2026 года лучше формировать так, чтобы он выглядел разнообразным, но не перегруженным. Приветствуются свежие продукты, понятные сочетания и блюда, которые легко есть в компании — без долгого "сидения" за тарелкой.

Что можно подавать на новогодний стол 2026

В основе меню стоит сделать акцент на натуральные ингредиенты. Овощи, зелень, фрукты и злаки хорошо сочетаются с характером года и выглядят празднично при правильной подаче.

Мясные блюда допустимы, но предпочтение лучше отдать птице — индейке, курице, утке. Также подойдут блюда из рыбы и морепродуктов, запечённые или приготовленные на гриле. Гарниры из картофеля, риса, булгура или овощей будут уместны и практичны.

В качестве закусок подойдут сырные тарелки, овощные рулеты, канапе, салаты с оливковым маслом и орехами. Для напитков лучше выбрать морсы, компоты, натуральные соки, негазированную воду, травяные чаи.

Что категорически не рекомендуется ставить на стол

Лошадь не любит чрезмерную тяжесть и искусственность, поэтому жирные, обильно заправленные майонезом блюда лучше сократить. Копчёности, фастфуд, полуфабрикаты и продукты глубокой заморозки плохо вписываются в концепцию года.

Красное мясо в большом количестве — говядина, свинина, баранина — также считается неудачным выбором. Оно символически "утяжеляет" стол и может ассоциироваться с застоем.

Сладости с избытком кремов, маргарина и искусственных добавок лучше заменить домашней выпечкой или десертами на основе фруктов, мёда и орехов.

Cравнение: лёгкое меню и тяжёлый праздничный стол

Лёгкий новогодний стол с запечёнными блюдами, салатами и натуральными напитками помогает сохранить бодрость в праздничную ночь. Он проще в приготовлении и лучше переносится организмом.

Тяжёлый стол с обилием жареного, копчёного и жирного создаёт ощущение избыточности. Такой подход может испортить самочувствие и снизить активность, что противоречит духу Огненной Лошади.

Плюсы и минусы "правильного" новогоднего меню

Выбор более лёгких и натуральных блюд имеет практическое значение, особенно если за столом собирается большая компания.

  • Плюсы: меньше нагрузки на организм; проще сочетать блюда; стол выглядит современно и аккуратно; подходит людям разного возраста.
  • Минусы: требует продуманного подбора рецептов; может показаться непривычным любителям классического застолья; важно уделить внимание подаче.

Как составить новогоднее меню 2026

  1. Определите основу меню: птица, рыба или вегетарианские блюда.

  2. Добавьте 2-3 салата с разными вкусами и текстурами.

  3. Подберите гарниры, которые не дублируют основные блюда.

  4. Продумайте напитки без избытка сахара и газа.

  5. Завершите стол лёгким десертом на основе фруктов или орехов.

Популярные вопросы о новогоднем меню 2026

Что лучше готовить на Новый год 2026?

Лучше выбирать блюда из птицы, рыбы, овощей и злаков с минимальной обработкой и натуральными ингредиентами.

Можно ли ставить алкоголь на стол?

Допустимы качественные напитки в умеренном количестве, предпочтительно без газа и с простым составом.

Чем заменить майонез в салатах?

Хорошей альтернативой станут соусы на основе оливкового масла, йогурта, лимонного сока или горчицы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
