Пикантная икра без лишних хлопот: секретный ингредиент есть у каждого в холодильнике

Свекольная икра — простая, полезная и очень бюджетная закуска, которую легко приготовить на скорую руку. Она одинаково хороша и на кусочке свежего хлеба, и в качестве постного гарнира. А секрет яркого вкуса — всего в двух деталях: карамелизированный лук и рассол вместо воды.
Если свёкла сырая, её нужно заранее приготовить. Можно отварить до мягкости в подсоленной воде или запечь, завернув в фольгу, при 200 °C — так корнеплод сохранит максимум сладости и аромата. Готовую свёклу очистите и натрите на крупной тёрке.
Лук очистите и нарежьте мелким кубиком. В сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте лук 3-4 минуты до мягкости и прозрачности. Добавьте сахар и готовьте ещё 1-2 минуты, постоянно помешивая. Он карамелизуется и придаст блюду тонкую сладковатую нотку.
К луку добавьте натёртую свёклу, томатную пасту, соль и перец. Перемешайте и прогрейте пару минут. Затем влейте рассол — именно он даёт икре пикантную кислинку и насыщенный вкус. Накройте крышкой и тушите 10-12 минут на среднем огне, периодически помешивая.
Снимите крышку, попробуйте икру и при необходимости скорректируйте вкус солью или сахаром. Если масса кажется слишком влажной, потушите ещё 2-3 минуты без крышки. Готовая икра должна быть густой, рассыпчатой и ароматной.
Главный секрет этого рецепта — карамелизация лука с сахаром и использование рассола вместо воды. Именно они делают вкус сложным и запоминающимся.
Бонус-идея для подачи: остывшую икру можно измельчить блендером до состояния нежного паштета и подать в тарталетках или нафаршировать ею перепелиные яйца.
Сохраните этот рецепт — он точно станет вашей палочкой-выручалочкой для быстрых и полезных закусок.
