Пикантная икра без лишних хлопот: секретный ингредиент есть у каждого в холодильнике

Рецепт свекольной икры с чесноком и растительным маслом
Еда

Свекольная икра — простая, полезная и очень бюджетная закуска, которую легко приготовить на скорую руку. Она одинаково хороша и на кусочке свежего хлеба, и в качестве постного гарнира. А секрет яркого вкуса — всего в двух деталях: карамелизированный лук и рассол вместо воды.

Домашняя икра из свеклы в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя икра из свеклы в банке

Ингредиенты

  • Свёкла отварная или запечённая — 500 г (2-3 средних корнеплода)
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Растительное масло — 2-3 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Огуречный или капустный рассол — 100 мл
  • Сахар — 1 ч. л. с горкой
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Подготовка свёклы

Если свёкла сырая, её нужно заранее приготовить. Можно отварить до мягкости в подсоленной воде или запечь, завернув в фольгу, при 200 °C — так корнеплод сохранит максимум сладости и аромата. Готовую свёклу очистите и натрите на крупной тёрке.

Волшебная основа

Лук очистите и нарежьте мелким кубиком. В сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте лук 3-4 минуты до мягкости и прозрачности. Добавьте сахар и готовьте ещё 1-2 минуты, постоянно помешивая. Он карамелизуется и придаст блюду тонкую сладковатую нотку.

Сборка и тушение

К луку добавьте натёртую свёклу, томатную пасту, соль и перец. Перемешайте и прогрейте пару минут. Затем влейте рассол — именно он даёт икре пикантную кислинку и насыщенный вкус. Накройте крышкой и тушите 10-12 минут на среднем огне, периодически помешивая.

Финальный штрих

Снимите крышку, попробуйте икру и при необходимости скорректируйте вкус солью или сахаром. Если масса кажется слишком влажной, потушите ещё 2-3 минуты без крышки. Готовая икра должна быть густой, рассыпчатой и ароматной.

Секрет успеха и бонус

Главный секрет этого рецепта — карамелизация лука с сахаром и использование рассола вместо воды. Именно они делают вкус сложным и запоминающимся.

Бонус-идея для подачи: остывшую икру можно измельчить блендером до состояния нежного паштета и подать в тарталетках или нафаршировать ею перепелиные яйца.

Сохраните этот рецепт — он точно станет вашей палочкой-выручалочкой для быстрых и полезных закусок.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
