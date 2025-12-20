Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижение тестостерона связали с хронической болью в пояснице — врачи
Берлинские кланы вступают в конфликт за активы
Россияне чаще покупают новогодние подарки для питомцев
Боль после падения на льду может появиться позже — предупреждает травматолог Лукьянов
Мульчирование зимой снижает риск промерзания корней — Southern Living
Обогрев руля снизил нагрузку на климат электрокаров зимой — Auto Motor und Sport
Русский медовый торт с жжёным мёдом требует выдержки до 8 часов — Allrecipes
Предновогодние ссоры возникают из-за завышенных ожиданий — психолог Алдемир
Холодную аккрецию газа зафиксировали в современной Вселенной — РИА Новости

Ностальгия победила аппетит: один школьный завтрак россияне готовы есть каждый день

41% россиян выбрали кашу для ежедневного школьного завтрака — IFORS Research
Еда

Если представить, что школьный завтрак нужно есть каждый день на протяжении целого месяца, выбор оказывается куда более консервативным, чем можно было ожидать.

столовая
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
столовая

Россияне в таком эксперименте склонны отдавать предпочтение привычной и "правильной" еде, а не разнообразию или ярким вкусам. Это показал опрос исследовательской компании IFORS Research.

Что россияне выбрали бы вместо всех завтраков

В ходе исследования респондентам предложили мысленно вернуться в школьные годы и выбрать одно блюдо, которым они были бы готовы заменить все завтраки в столовой. Условие было жестким: есть его ежедневно в течение месяца. Такой формат позволил выявить не ситуативные предпочтения, а еду, которую люди считают приемлемой на длительной дистанции.

Абсолютным лидером стала каша — ее выбрали 41% участников опроса. Этот вариант с заметным отрывом обошел все остальные. Аналитики связывают результат с тем, что каша воспринимается как базовый и привычный завтрак, который ассоциируется со стабильностью и традиционно присутствует в школьном меню.

Простые и знакомые альтернативы

На втором месте оказались яичница и омлет, набравшие 16%. Простота приготовления и понятный вкус делают эти блюда комфортным выбором для регулярного употребления.

Третью позицию заняли творог и йогурт с результатом 10%, практически наравне с блинчиками и оладьями, которые выбрали 9% опрошенных.

Эти варианты также укладываются в представление о "домашнем" и относительно сбалансированном завтраке. Они не воспринимаются как праздничные или редкие, но при этом считаются допустимыми для повторения изо дня в день, сообщает Газета.Ru.

Что оказалось наименее желанным

Менее популярными оказались бутерброды и различная выпечка — по 4% голосов. Еще реже респонденты были готовы выбирать фастфуд: его назвали всего 2% участников опроса. Несмотря на распространенность таких продуктов вне школьного контекста, в роли ежедневного завтрака для ребенка они воспринимаются негативно.

Исследователи отмечают, что подобный выбор отражает не только вкусовые привычки, но и социальные установки. В контексте школьного питания россияне склонны ориентироваться на еду, которую считают "нормативной" и правильной для ребенка, даже если в обычной жизни их предпочтения могут быть иными.

Завтрак как социальная норма

Таким образом, результаты опроса демонстрируют устойчивое представление о том, каким должен быть школьный завтрак. Он воспринимается не как источник удовольствия, а как элемент распорядка и заботы о здоровье. Именно поэтому лидируют простые и традиционные блюда, ассоциирующиеся с регулярностью и безопасностью.

Выбор каши и других базовых продуктов показывает, что в вопросах детского питания россияне по-прежнему ориентируются на устоявшиеся нормы, а не на тренды или разнообразие вкусов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Шоу-бизнес
Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Конструкторы LEGO стали хитом предновогодних продаж
Экономика и бизнес
Конструкторы LEGO стали хитом предновогодних продаж
Рекордные дожди в Долине Смерти привели к возвращению озера Манли — NPS
Наука и техника
Рекордные дожди в Долине Смерти привели к возвращению озера Манли — NPS
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste Мария Круглова ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Предновогодние ссоры возникают из-за завышенных ожиданий — психолог Алдемир
Разделение фурнитуры по зонам меняет планировку кухни — дизайнер Гербер
Холодную аккрецию газа зафиксировали в современной Вселенной — РИА Новости
Окисление содержимого пор делает чёрные точки тёмными
Рим вводит 2 евро за близкий просмотр фонтана Треви
Дочь Виктории Бони наотрез отказалась лететь экономклассом
Продажа может вернуть до 80% стоимости ненужных подарков — финэксперт Волкова
Самый глубокий бассейн мира открыли на 60 метрах под водой — гиды
Стиральные листы Proofed заменяют жидкие средства — Apartment Therapy
Полив орхидей тёплой водой снижает риск повреждения корней — Southern Living
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.