Ностальгия победила аппетит: один школьный завтрак россияне готовы есть каждый день

41% россиян выбрали кашу для ежедневного школьного завтрака — IFORS Research

Если представить, что школьный завтрак нужно есть каждый день на протяжении целого месяца, выбор оказывается куда более консервативным, чем можно было ожидать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ столовая

Россияне в таком эксперименте склонны отдавать предпочтение привычной и "правильной" еде, а не разнообразию или ярким вкусам. Это показал опрос исследовательской компании IFORS Research.

Что россияне выбрали бы вместо всех завтраков

В ходе исследования респондентам предложили мысленно вернуться в школьные годы и выбрать одно блюдо, которым они были бы готовы заменить все завтраки в столовой. Условие было жестким: есть его ежедневно в течение месяца. Такой формат позволил выявить не ситуативные предпочтения, а еду, которую люди считают приемлемой на длительной дистанции.

Абсолютным лидером стала каша — ее выбрали 41% участников опроса. Этот вариант с заметным отрывом обошел все остальные. Аналитики связывают результат с тем, что каша воспринимается как базовый и привычный завтрак, который ассоциируется со стабильностью и традиционно присутствует в школьном меню.

Простые и знакомые альтернативы

На втором месте оказались яичница и омлет, набравшие 16%. Простота приготовления и понятный вкус делают эти блюда комфортным выбором для регулярного употребления.

Третью позицию заняли творог и йогурт с результатом 10%, практически наравне с блинчиками и оладьями, которые выбрали 9% опрошенных.

Эти варианты также укладываются в представление о "домашнем" и относительно сбалансированном завтраке. Они не воспринимаются как праздничные или редкие, но при этом считаются допустимыми для повторения изо дня в день, сообщает Газета.Ru.

Что оказалось наименее желанным

Менее популярными оказались бутерброды и различная выпечка — по 4% голосов. Еще реже респонденты были готовы выбирать фастфуд: его назвали всего 2% участников опроса. Несмотря на распространенность таких продуктов вне школьного контекста, в роли ежедневного завтрака для ребенка они воспринимаются негативно.

Исследователи отмечают, что подобный выбор отражает не только вкусовые привычки, но и социальные установки. В контексте школьного питания россияне склонны ориентироваться на еду, которую считают "нормативной" и правильной для ребенка, даже если в обычной жизни их предпочтения могут быть иными.

Завтрак как социальная норма

Таким образом, результаты опроса демонстрируют устойчивое представление о том, каким должен быть школьный завтрак. Он воспринимается не как источник удовольствия, а как элемент распорядка и заботы о здоровье. Именно поэтому лидируют простые и традиционные блюда, ассоциирующиеся с регулярностью и безопасностью.

Выбор каши и других базовых продуктов показывает, что в вопросах детского питания россияне по-прежнему ориентируются на устоявшиеся нормы, а не на тренды или разнообразие вкусов.