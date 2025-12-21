Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Минимум ингредиентов — максимум аромата: тонкая грань, где суп либо удаётся, либо теряет вкус

Русскую уху традиционно варят на воде с рыбой и картофелем — Allrecipes
Еда

Уха — одно из тех блюд, где простота напрямую связана со вкусом. Этот рыбный суп не требует сложных техник, но ценится за чистый аромат бульона и понятный состав. Его готовят по всей России, используя доступную рыбу и минимум приправ. Об этом сообщает кулинарная платформа Allrecipes.

Суп из трески по-мурмански
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп из трески по-мурмански

Что такое уха и почему она так популярна

Уха — традиционный русский рыбный суп, который исторически варили из свежевыловленной рыбы прямо на берегу. В классическом варианте здесь нет насыщенных зажарок, сливок или специй, перебивающих вкус. Основу составляет прозрачный бульон, рыба, картофель и свежая зелень — подход, противоположный более плотным супам вроде сливочного картофельного супа, где вкус строится на текстуре и насыщенности.

Современные домашние версии ухи адаптированы под условия кухни. Для приготовления подойдут как речные виды рыбы — щука или окунь, так и более доступная морская рыба, например треска или лосось. Главное правило — не перегружать суп ингредиентами.

Минимальный набор ингредиентов

Рецепт ухи ценят именно за лаконичность. Вода, картофель, лук и петрушка формируют базу. Рыба добавляется в самом конце, чтобы сохранить текстуру и вкус. Лимонный сок используется вместо уксуса — он подчёркивает свежесть бульона и добавляет лёгкую кислотность.

Соль и чёрный перец добавляются по вкусу, без сложных смесей специй. Такой подход делает уху универсальным блюдом — она подходит и для повседневного обеда, и для лёгкого ужина.

Как готовится уха в домашних условиях

Процесс приготовления занимает около получаса. Сначала в кипящую воду закладываются картофель, лук и петрушка. Когда овощи становятся мягкими, добавляется рыба, нарезанная крупными кусками. Через несколько минут суп приправляют лимонным соком, солью и перцем.

Важно не переварить рыбу — именно поэтому её кладут в бульон в самом конце. Тот же принцип сохранения сочности работает и в других блюдах, например когда готовят рыбу в фольге, чтобы она оставалась нежной и ароматной, как в приёме с сохранением сочности рыбы.

Сравнение: уха и другие рыбные супы

В отличие от сливочных или томатных рыбных супов, уха остаётся лёгкой и прозрачной. Она не маскирует вкус рыбы, а подчёркивает его. Если французская буйабес или скандинавские супы строятся на сложных бульонах, уха выигрывает за счёт простоты и свежести ингредиентов.

Плюсы и минусы блюда

У этого супа есть очевидные достоинства и несколько ограничений.

К преимуществам относятся:

  • быстрый и простой процесс приготовления;
  • минимальный набор ингредиентов;
  • лёгкость и хорошая усвояемость;
  • возможность использовать разную рыбу.

К недостаткам можно отнести:

  • зависимость вкуса от качества рыбы;
  • отсутствие ярких специй для любителей насыщенных блюд;
  • небольшой срок хранения готового супа.

Советы по приготовлению ухи

Используйте свежую или качественно размороженную рыбу. Нарезайте картофель крупными кубиками — так он сохранит форму. Не кипятите суп после добавления рыбы, достаточно лёгкого томления. Зелень лучше добавлять в самом конце или уже в тарелку. И не переусердствуйте с лимонным соком — он должен лишь оттенять вкус.

Популярные вопросы об ухе

Какую рыбу лучше выбрать для ухи?
Подойдут треска, лосось, щука, окунь или судак — главное, чтобы рыба была свежей.

Можно ли готовить уху на бульоне?
Традиционно уху варят на воде, чтобы вкус рыбы оставался чистым и прозрачным.

Сколько хранится готовая уха?
В холодильнике суп лучше хранить не более суток, так как рыба быстро теряет текстуру.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
