Грибной аромат и кислинка капусты сходятся идеально: одна добавка делает суп густым и сытным

Квашеная капуста дарит глубину грибному супу — Varecha

Квашеная капуста, сушёные грибы, чернослив в одном горшочке дают тот самый "домашний" вкус — насыщенный, но мягкий, с лёгкой кислинкой и тёплой сладостью.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибной суп

Этот грибной капустный суп хорош тем, что остаётся постным по духу, но не кажется пустым: грибы дают глубину, капуста — характер, добавляет сытности и приятную текстуру. Об этом сообщает Varecha.

Почему сочетание капусты, грибов и чернослива работает

Основа здесь — контраст, который неожиданно складывается в гармонию. Квашеная капуста даёт кислотность и плотный "деревенский" вкус, сушёные грибы добавляют умами и аромат леса, а чернослив смягчает резкость и делает вкус объёмнее. В итоге получается суп, который хорошо звучит и как будничное блюдо, и как вариант для зимнего стола, когда хочется чего-то уютного.

Отдельную роль играет мрвеничкa (мелкая крупа) — ингредиент, который воспринимается как маленький секрет рецепта. Она помогает сделать суп более густым и "собранным", чтобы даже без мяса тарелка ощущалась полноценной. Плюс это хороший способ разнообразить привычные грибные супы и капустняки.

Ингредиенты, которые понадобятся

Для классического варианта на 4-6 порций берут:

• квашеную капусту — 500 г;

• сушёные грибы — 200 г;

• сушёный чернослив — примерно "меньше горсти";

• чёрный перец горошком — 4 зёрнышка;

• лавровый лист — 2 штуки;

• сливочное масло — 1 столовая ложка;

• репчатый лук — 1 штука;

• чеснок — 1 зубчик;

• молотый красный перец — 1 столовая ложка;

• соль — по вкусу;

• мрвеничкa — 100 г;

• вода — около 2,5 литра.

Такой набор легко собрать заранее, а часть продуктов (грибы, чернослив, специи) удобно держать "на случай", когда нужно быстро приготовить что-то согревающее.

Как приготовить суп в горшочке

Смысл рецепта в том, что всё готовится спокойно и без суеты — сначала основа, затем заправка и финальная доводка.

В горшочек или кастрюлю положите квашеную капусту, сушёные грибы и чернослив. Залейте примерно 2,5 литрами воды. Добавьте перец горошком и лавровый лист, затем тушите около 30 минут, чтобы грибы раскрылись, а капуста стала мягче. Пока варится основа, сделайте ароматную заправку. На сливочном масле обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок. Когда они станут мягкими, вмешайте молотый красный перец и хорошо перемешайте, чтобы специя раскрылась в масле, но не подгорела. Добавьте заправку в суп, посолите по вкусу. Затем всыпьте мрвеничку, тщательно перемешайте и дайте супу покипеть ещё несколько минут, чтобы текстура стала однородной.

На выходе получается блюдо, которое особенно приятно есть горячим: аромат грибов чувствуется сразу, а капуста и чернослив дают тот самый "мягкий" послевкусие.

Сравнение: суп с мрвеничкой и привычный капустняк

Обычный капустняк чаще опирается либо на мясной бульон, либо на выраженную кислинку капусты и простую зажарку. Вариант с сушёными грибами и черносливом звучит сложнее: он более "праздничный" по вкусу, даже если готовится на воде.

Если сравнивать с классическим грибным супом, то здесь больше плотности и характера за счёт квашеной капусты. А мрвеничka делает блюдо более сытным, чем большинство постных супов: появляется приятная "наполненность", которую обычно дают крупы или мясо.

Плюсы и минусы такого рецепта

Перед приготовлением полезно понимать, чем он удобен и где могут быть нюансы.

Плюсы:

• яркий вкус без мяса: грибы и капуста дают насыщенность, а чернослив добавляет глубину;

• удобная заготовка: большинство ингредиентов долго хранятся и подходят для "быстрого супа";

• хорошая зимняя еда: согревает и долго держит ощущение сытости.

Минусы:

• кислотность квашеной капусты бывает разной, и иногда нужно корректировать соль и время тушения;

• молотый красный перец требует аккуратности: его легко перегреть, если добавить слишком рано или держать на сильном огне;

• мрвениčka не везде продаётся, поэтому иногда приходится искать замену.

Как сделать вкус ровнее

Если грибы очень сухие, их можно заранее промыть и ненадолго замочить, чтобы вкус получился мягче, а песок точно не попал в суп. Квашеную капусту стоит попробовать перед готовкой: если она слишком кислая, её можно слегка промыть или увеличить время тушения. Обжаривая лук и чеснок, держите огонь средним: задача — раскрыть аромат, а не "зажарить до горечи". Красный молотый перец лучше вмешивать быстро и сразу соединять с заправкой: он должен раскрыться в масле, но не успеть потемнеть. После добавления мрвенички дайте супу пару минут покипеть и обязательно хорошо перемешайте — так текстура будет ровной.

Популярные вопросы о грибном супе с квашеной капустой и мрвеничкой

Чем можно заменить мрвеничкu, если её нет?

Зависит от того, что именно вы хотите получить по текстуре. Если нужна лёгкая "сыпучая" сытность, можно взять мелкую крупу, которая быстро варится. Если важнее густота, подойдёт вариант с крупой, которая немного загущает бульон при варке.

Нужно ли замачивать сушёные грибы перед варкой?

Не обязательно, но полезно, если грибы очень сухие или есть риск песка. Короткое замачивание и промывание помогают сделать вкус чище.

Сколько хранится такой суп и становится ли он вкуснее на следующий день?

Обычно супы на капусте и грибах хорошо "созревают" после ночи в холодильнике: вкус становится ровнее. Главное — хранить в закрытой ёмкости и разогревать до горячего состояния перед подачей.