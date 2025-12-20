Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смешанная кожа лица определяется жирной Т-зоной и сухими щёками — Lady Like
Дава назвал космическим период беременности Мари Краймбрери
Дефицит жиров снижает уровень энергии и выносливости — диетологи
Белок, тепло и сон снижают риск набора веса зимой после 45 лет — Vita
Белый уксус уничтожает плесень на оконных рамах и стекле — Express
Автомобили возрастом 3–6 лет показали лучшую окупаемос
Британцам предложили бюджетную альтернативу отоплению в холодный сезон — The Sun
Прямые джинсы, клеш и skinny остаются базовыми моделями в 2026 году — Marianne
Брускетты с красной рыбой и творожным сыром для праздничного стола

Специи решают всё: как красное вино меняет вкус и согревает в самый холодный вечер

Рецепт глинтвейна из красного вина со специями и фруктами
Еда

Когда за окном становится холодно, особенно хочется напитков, которые не только согревают, но и создают ощущение уюта. Глинтвейн из красного вина давно считается классикой зимнего стола и часто появляется в домашнем меню в период простуд. Его ценят за насыщенный вкус, аромат специй и мягкое согревающее действие.

Кофейный глинтвейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофейный глинтвейн

Глинтвейн как сезонный напиток

Глинтвейн — это горячий алкогольный напиток на основе красного вина, который традиционно готовят с добавлением специй, фруктов и подсластителей. В холодное время года он воспринимается не только как гастрономическое удовольствие, но и как способ поддержать организм. Тёплое вино в сочетании с пряностями улучшает кровообращение и помогает быстрее согреться после прогулки или дороги домой. В рецептах часто используют кухонную посуду с толстым дном и простые инструменты вроде ножа и разделочной доски, а из техники обычно достаточно плиты.

Ингредиенты и их роль во вкусе

Основой напитка служит красное полусладкое вино, которое даёт мягкий вкус без лишней терпкости. Каркаде добавляет лёгкую кислинку и насыщенный оттенок, а также ассоциируется с витамином C. Цитрусовые — апельсин и лимон — усиливают аромат и делают вкус более свежим. Яблоко добавляет фруктовую сладость и объём, а мёд выступает натуральным подсластителем. Специи — корица, гвоздика, анис и ваниль — формируют характерный пряный профиль, за который глинтвейн и любят.

Процесс приготовления

Готовка занимает немного времени и не требует сложных кулинарных навыков. Вино и каркаде нагревают на слабом огне, не доводя до активного кипения. Затем добавляют мёд и нарезанные фрукты, после чего кладут специи. Напиток прогревают почти до закипания, снимают с плиты и дают настояться под крышкой. Такой подход позволяет сохранить аромат и избежать излишнего испарения алкоголя. Перед подачей глинтвейн процеживают и разливают по бокалам.

Пищевая ценность и подача

На 100 граммов напитка приходится около 98 ккал, при этом содержание белков и жиров минимально. Основная энергетическая ценность формируется за счёт углеводов из мёда и фруктов. Подают глинтвейн горячим, часто украшая бокалы дольками апельсина или палочками корицы. Для сервировки подойдут термостойкие бокалы или кружки с ручкой, которые дольше сохраняют тепло.

Советы по приготовлению глинтвейна

  1. Выбирайте вино без резкой кислинки и выраженной терпкости.
  2. Нагревайте напиток на минимальном огне, не доводя до кипения.
  3. Добавляйте специи целиком, а не в молотом виде, чтобы вкус был мягче.
  4. Дайте глинтвейну настояться под крышкой перед подачей.
  5. Процеживайте напиток для более чистого и аккуратного вкуса.

Популярные вопросы о глинтвейне из красного вина

Как выбрать вино для глинтвейна?

Лучше всего подходит красное полусладкое или сухое вино средней ценовой категории без сложного букета.

Сколько стоит приготовить глинтвейн дома?

Стоимость зависит от выбранного вина и специй, но в среднем домашний вариант обходится дешевле, чем покупка готового напитка.

Что лучше: мёд или сахар?

Мёд даёт более мягкую сладость и дополнительный аромат, тогда как сахар проще дозировать и он не влияет на вкус специй.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
Наука и техника
Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Рыбное хозяйство
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Последние материалы
Белый цвет станет основой монохромных клумб в 2026 году
Совместные игры усиливают взаимодействие кошки с собакой — ouest-france
В польский зелёный суп добавляют сметану для кремовости
Смешанная кожа лица определяется жирной Т-зоной и сухими щёками — Lady Like
Дава назвал космическим период беременности Мари Краймбрери
Мобильные аптеки предложили использовать для розничной торговли — Госдума
Рецепт глинтвейна из красного вина со специями и фруктами
Дефицит жиров снижает уровень энергии и выносливости — диетологи
Белок, тепло и сон снижают риск набора веса зимой после 45 лет — Vita
Белый уксус уничтожает плесень на оконных рамах и стекле — Express
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.