Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express
Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB
Пластиковые окна снижают воздухообмен в помещениях
Chery раскрыла характеристики электрокроссовера iCar V27
Нижнее бельё и носки рекомендуется стирать в горячей воде — The Spruce
Теплоход ледового класса вышел на зимний маршрут по Неве – Российская газета
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Дядя певицы Славы подарил ей в детстве на Новый год редиску
Повторная стирка с уксусом снижает количество ворса на одежде — The Spruce

Борщ на следующий день превращается в совсем другое блюдо: что происходит в кастрюле за ночь

Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары
Еда

Многие замечали, что борщ на следующий день после приготовления становится заметно вкуснее. Его аромат кажется глубже, вкус — более цельным, а текстура — гармоничной. Это не кулинарный миф, а результат естественных процессов, которые продолжаются уже после варки. Об этом сообщает "Белновости".

Магаданский борщ с клюквой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Магаданский борщ с клюквой

Почему борщ "созревает" после приготовления

После снятия кастрюли с плиты ингредиенты борща не перестают взаимодействовать между собой. Овощи, мясо и бульон продолжают обмениваться вкусовыми и ароматическими соединениями. Особенно активно этот процесс идёт в первые часы охлаждения и во время хранения в холодильнике.

Свёкла, капуста, морковь и лук постепенно выделяют растворимые вещества, которые не успевают полностью раскрыться при кипячении. В результате вкус становится более сложным и многослойным.

Роль крахмала и жиров в формировании вкуса

Крахмал, содержащийся в картофеле и других овощах, со временем связывает часть жидкости. Благодаря этому борщ приобретает более плотную и сбалансированную консистенцию, исчезает ощущение "разрозненного" бульона.

Жиры из мяса и, если она добавляется, сметаны проходят процесс эмульгирования. Через несколько часов они равномерно распределяются в жидкости, делая вкус мягче и округлее. Именно поэтому борщ на второй день часто кажется более насыщенным, но не тяжёлым.

Как меняется кислотность и солёность

Кислотные компоненты — уксус или лимонный сок, которые обычно добавляют для сохранения цвета свёклы, — со временем равномерно расходятся по всему объёму блюда. В свежесваренном борще кислота может ощущаться локально, а после настаивания становится частью общего вкусового баланса.

То же самое происходит и с солью. За ночь она проникает внутрь овощей и мясных волокон, выравнивая вкус. В результате пропадает ощущение пересоленного бульона и недосоленных ингредиентов.

Ферментация и аромат специй

Даже в холодильнике в овощах продолжаются медленные ферментативные процессы. Они приводят к появлению новых вкусовых оттенков, которых не было сразу после приготовления.

Ароматические соединения из чеснока, лука и специй лучше растворяются в застывшем жире. При повторном разогреве эти вещества равномерно распределяются по всему борщу, усиливая аромат и делая его более выразительным.

Изменение цвета и текстуры мяса

Окислительные процессы влияют и на внешний вид блюда. Пигменты свёклы стабилизируются, из-за чего через 12-24 часа борщ приобретает более глубокий и насыщенный цвет.

Белки мяса после остывания и повторного нагревания меняют структуру. Волокна становятся мягче и лучше удерживают бульон, поэтому мясо на второй день часто кажется более нежным.

Сравнение: борщ в день приготовления и на следующий день

Свежий борщ отличается яркими, но разрозненными вкусами, где каждый ингредиент ощущается отдельно. Блюдо, настоявшееся 12-18 часов, воспринимается как единое целое: вкусы "собраны", аромат глубже, а консистенция более однородная.

Именно поэтому многие хозяйки считают, что настоящий борщ раскрывается не сразу, а спустя время.

Плюсы и минусы настаивания борща

Настаивание имеет очевидные преимущества. Блюдо становится вкуснее, ароматнее и визуально привлекательнее. Кроме того, повторный разогрев делает мясо мягче.

Однако есть и ограничения. При слишком долгом хранении борщ может потерять свежесть вкуса, а овощи — чрезмерно размягчиться. Оптимальным считается срок от 12 до 18 часов.

Советы по хранению борща шаг за шагом

После приготовления дайте борщу остыть при комнатной температуре. Затем уберите кастрюлю в холодильник, плотно закрыв крышкой. Разогревайте только нужное количество и не доводите до бурного кипения — это поможет сохранить вкус.

Популярные вопросы о борще на второй день

Почему борщ становится вкуснее на следующий день?
Из-за равномерного распределения соли, жиров, кислот и ароматических веществ.

Сколько можно хранить борщ в холодильнике?
Оптимально употребить его в течение 1-2 суток, чтобы сохранить свежесть вкуса.

Нужно ли перемешивать борщ перед хранением?
Да, это помогает ингредиентам быстрее "подружиться" между собой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Частые тренировки без восстановления замедляют похудение
Новости спорта
Частые тренировки без восстановления замедляют похудение
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Севооборот возвращает культуры на грядку не раньше чем через 3–4 года — Хромов
Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары
Пластиковые окна снижают воздухообмен в помещениях
Съёмные рукава вошли в моду как универсальный аксессуар — ND+
Chery раскрыла характеристики электрокроссовера iCar V27
Белые лапки у кошек появились из-за одомашнивания – генетик Лайонс
Нижнее бельё и носки рекомендуется стирать в горячей воде — The Spruce
JPL выявила отсутствие глобального океана на Титане — Nature
У голых землекопов выявлены стабильные поведенческие касты — Science Advances
Эффект шампуня для объёма зависит от типа и плотности волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.