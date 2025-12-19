Новогодний салат готовим по-новому: три альтернативы селёдке и один лайфхак с соусом

Соль в "Селёдке под шубой" можно снизить

Любимый новогодний салат "Сельдь под шубой" давно стал символом праздничного стола, но вместе с популярностью получил и репутацию слишком тяжёлого блюда.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слоеный салат

Его часто критикуют за обилие соли и майонеза, однако диетологи обращают внимание: ключевая калорийная и "солевая" нагрузка приходится вовсе не на соус, а на саму солёную рыбу. Хорошая новость в том, что классический вкус можно сохранить, сделав салат заметно полезнее, сообщает "Радио 1".

Почему именно селёдка делает салат тяжёлым

Традиционная сельдь содержит большое количество соли, которая используется для её длительного хранения. В сочетании с майонезом и отварными овощами это создаёт блюдо с высокой калорийностью и повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Особенно это чувствительно в праздничные дни, когда "шубу" часто едят большими порциями и не один раз.

При этом сама идея салата — сочетание рыбы, свёклы, овощей и соуса — остаётся удачной. Вопрос лишь в том, какую основу выбрать вместо классической селёдки, чтобы вкус остался узнаваемым, а состав стал более сбалансированным.

Лосось — мягкая и полезная альтернатива

По словам диетолога Андрея Бобровского, один из самых удачных вариантов замены — разные виды лосося. Это может быть слабосолёная или запечённая рыба, которая по структуре и вкусу хорошо вписывается в салат.

Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу сердца и сосудов, а также содержит качественный белок. При этом вкус блюда становится более мягким и "праздничным", особенно если уменьшить количество майонеза или заменить его лёгким соусом на основе йогурта.

Тунец для тех, кто считает калории

Ещё один вариант, который рекомендует специалист, — запечённый тунец. Эта рыба считается более диетической, поскольку содержит меньше жира, но при этом остаётся питательной и сытной. В запечённом виде тунец хорошо держит форму и не даёт лишней влаги, что важно для слоёных салатов.

С таким ингредиентом "шуба" приобретает более нейтральный вкус, поэтому многие дополняют её свежими травами или лёгкой кислинкой — например, добавляют немного яблока или лимонного сока в соус.

Вегетарианские версии: свёкла, грибы и авокадо

Тем, кто хочет сделать салат максимально лёгким или вовсе отказаться от рыбы, диетолог советует обратить внимание на вегетарианские рецепты. В них рыбу заменяют продуктами с ярким вкусом и подходящей текстурой.

Маринованные или запечённые грибы дают насыщенность, свёкла усиливает сладковатую ноту салата, а авокадо добавляет кремовую текстуру и полезные растительные жиры. Такие варианты особенно популярны у тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от традиционного блюда на праздники.

Cравнение вариантов: селёдка, лосось, тунец и растительные замены

Если сравнивать разные версии "шубы", различия становятся очевидны. Классическая селёдка обеспечивает яркий солёный вкус, но увеличивает содержание соли и калорий. Лосось делает салат более нежным и полезным, сохраняя рыбный характер блюда. Тунец подойдёт тем, кто хочет снизить жирность и получить более нейтральный вкус. Вегетарианские варианты выигрывают по лёгкости и подходят для тех, кто избегает рыбы или хочет разнообразия на столе.

Выбор зависит от целей: сохранить традиции, сделать блюдо диетичнее или удивить гостей необычной интерпретацией знакомого рецепта.

Плюсы и минусы замены селёдки в салате

Эксперименты с ингредиентами имеют свои преимущества и ограничения. Перед тем как решиться на замену, стоит учитывать несколько моментов.

Перед выбором альтернативы важно понимать, что вкус салата изменится, пусть и не радикально. Однако плюсов у таких замен заметно больше.

Плюсы

Снижение количества соли в блюде.

Возможность уменьшить общую калорийность.

Повышение пищевой ценности за счёт полезных жиров и белка.

Более широкий выбор вкусов для праздничного стола.

Минусы

Отход от классического вкуса, к которому привыкли многие.

Более высокая стоимость некоторых видов рыбы, например лосося.

Необходимость подбирать соус и специи под новый ингредиент.

Как сделать "шубу" полезнее

Выберите основу: лосось, тунец или растительный ингредиент вместо селёдки. Отдавайте предпочтение запечённой или слабосолёной рыбе. Уменьшите количество майонеза или замените его соусом на основе йогурта. Добавьте больше овощей — они увеличат объём и снизят калорийность порции. Следите за балансом вкуса: при менее солёной рыбе используйте специи и травы. Подавайте салат охлаждённым, чтобы слои хорошо "собрались".

Популярные вопросы о полезной "Сельди под шубой"

Что лучше выбрать вместо селёдки для снижения соли?

Слабосолёный или запечённый лосось и запечённый тунец содержат заметно меньше соли.

Можно ли сделать салат полностью без рыбы?

Да, существуют вегетарианские варианты с грибами, свёклой или авокадо.

Изменится ли вкус салата?

Вкус станет мягче и менее солёным, но сохранит характер за счёт овощей и соуса.

Подходит ли такой салат для праздничного стола?

Да, альтернативные версии выглядят современно и могут стать оригинальным акцентом на новогоднем ужине.