Новогодний салат готовим по-новому: три альтернативы селёдке и один лайфхак с соусом

Любимый новогодний салат "Сельдь под шубой" давно стал символом праздничного стола, но вместе с популярностью получил и репутацию слишком тяжёлого блюда.
Его часто критикуют за обилие соли и майонеза, однако диетологи обращают внимание: ключевая калорийная и "солевая" нагрузка приходится вовсе не на соус, а на саму солёную рыбу. Хорошая новость в том, что классический вкус можно сохранить, сделав салат заметно полезнее, сообщает "Радио 1".
Традиционная сельдь содержит большое количество соли, которая используется для её длительного хранения. В сочетании с майонезом и отварными овощами это создаёт блюдо с высокой калорийностью и повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Особенно это чувствительно в праздничные дни, когда "шубу" часто едят большими порциями и не один раз.
При этом сама идея салата — сочетание рыбы, свёклы, овощей и соуса — остаётся удачной. Вопрос лишь в том, какую основу выбрать вместо классической селёдки, чтобы вкус остался узнаваемым, а состав стал более сбалансированным.
По словам диетолога Андрея Бобровского, один из самых удачных вариантов замены — разные виды лосося. Это может быть слабосолёная или запечённая рыба, которая по структуре и вкусу хорошо вписывается в салат.
Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу сердца и сосудов, а также содержит качественный белок. При этом вкус блюда становится более мягким и "праздничным", особенно если уменьшить количество майонеза или заменить его лёгким соусом на основе йогурта.
Ещё один вариант, который рекомендует специалист, — запечённый тунец. Эта рыба считается более диетической, поскольку содержит меньше жира, но при этом остаётся питательной и сытной. В запечённом виде тунец хорошо держит форму и не даёт лишней влаги, что важно для слоёных салатов.
С таким ингредиентом "шуба" приобретает более нейтральный вкус, поэтому многие дополняют её свежими травами или лёгкой кислинкой — например, добавляют немного яблока или лимонного сока в соус.
Тем, кто хочет сделать салат максимально лёгким или вовсе отказаться от рыбы, диетолог советует обратить внимание на вегетарианские рецепты. В них рыбу заменяют продуктами с ярким вкусом и подходящей текстурой.
Маринованные или запечённые грибы дают насыщенность, свёкла усиливает сладковатую ноту салата, а авокадо добавляет кремовую текстуру и полезные растительные жиры. Такие варианты особенно популярны у тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от традиционного блюда на праздники.
Если сравнивать разные версии "шубы", различия становятся очевидны. Классическая селёдка обеспечивает яркий солёный вкус, но увеличивает содержание соли и калорий. Лосось делает салат более нежным и полезным, сохраняя рыбный характер блюда. Тунец подойдёт тем, кто хочет снизить жирность и получить более нейтральный вкус. Вегетарианские варианты выигрывают по лёгкости и подходят для тех, кто избегает рыбы или хочет разнообразия на столе.
Выбор зависит от целей: сохранить традиции, сделать блюдо диетичнее или удивить гостей необычной интерпретацией знакомого рецепта.
Эксперименты с ингредиентами имеют свои преимущества и ограничения. Перед тем как решиться на замену, стоит учитывать несколько моментов.
Перед выбором альтернативы важно понимать, что вкус салата изменится, пусть и не радикально. Однако плюсов у таких замен заметно больше.
Плюсы
Снижение количества соли в блюде.
Возможность уменьшить общую калорийность.
Повышение пищевой ценности за счёт полезных жиров и белка.
Более широкий выбор вкусов для праздничного стола.
Минусы
Отход от классического вкуса, к которому привыкли многие.
Более высокая стоимость некоторых видов рыбы, например лосося.
Необходимость подбирать соус и специи под новый ингредиент.
Выберите основу: лосось, тунец или растительный ингредиент вместо селёдки.
Отдавайте предпочтение запечённой или слабосолёной рыбе.
Уменьшите количество майонеза или замените его соусом на основе йогурта.
Добавьте больше овощей — они увеличат объём и снизят калорийность порции.
Следите за балансом вкуса: при менее солёной рыбе используйте специи и травы.
Подавайте салат охлаждённым, чтобы слои хорошо "собрались".
Слабосолёный или запечённый лосось и запечённый тунец содержат заметно меньше соли.
Да, существуют вегетарианские варианты с грибами, свёклой или авокадо.
Вкус станет мягче и менее солёным, но сохранит характер за счёт овощей и соуса.
Да, альтернативные версии выглядят современно и могут стать оригинальным акцентом на новогоднем ужине.
