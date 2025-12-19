Эспрессо вопреки законам физики: как кофе научились варить там, где нет гравитации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Утро на орбите давно перестало быть исключительно про приборы и расписание экспериментов. Даже на высоте около 400 километров над Землёй у астронавтов появился привычный ритуал — чашка настоящего эспрессо. Космический кофе стал возможен благодаря инженерным решениям, которые изменили представление о быте в невесомости. Об этом сообщает платформа "Дзен".

еда космонавтов
Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
еда космонавтов

Как идея космического эспрессо стала реальностью

Долгие годы астронавты пили растворимый кофе из герметичных пакетов через трубочку. Напиток выполнял утилитарную функцию, но был лишён вкуса и аромата. Тем не менее психологи давно отмечали, что привычные запахи и вкусы помогают экипажу справляться со стрессом и изоляцией.

В 2013 году итальянская компания Argotec совместно с Lavazza при поддержке Итальянского космического агентства и NASA начала разработку первой кофемашины для Международной космической станции. Проект получил название ISSpresso. Весной 2015 года установка была доставлена на орбиту кораблём SpaceX.

Первый эспрессо в космосе приготовила астронавт Саманта Кристофоретти. В честь события она пошутила:

"Варить там, где ещё никто не варил!", — пошутила астронавт Саманта Кристофоретти.

Её коллега Скотт Келли добавил:

"Один маленький глоток для женщины — гигантский скачок для кофе", — отметил астронавт Скотт Келли.

Как работает кофемашина в невесомости

ISSpresso внешне напоминает капсульную кофемашину, но внутри представляет собой сложное инженерное устройство. В условиях невесомости и замкнутого пространства безопасность становится ключевым фактором.

Корпус машины изготовлен из стали и рассчитан на давление до 400 бар. Система датчиков блокирует запуск при малейшей неисправности, а сама установка весит около 20 килограммов. Для подачи воды используется специальная помпа, которая забирает жидкость из герметичных мешков и прогоняет её через нагреватель и капсулу.

Отдельной задачей стало формирование пенки. В невесомости пузырьки газа не поднимаются вверх, поэтому крема распределяется по всему объёму напитка. Первые результаты удивили не только кофеманов, но и физиков, изучающих поведение жидкостей без гравитации.

Чашка, которая не проливается

Долгое время на станции использовали только пакеты с трубочками. Такой способ безопасен, но не позволяет ощутить аромат напитка. В 2008 году астронавт Дон Петтит создал прототип чашки, в которой жидкость удерживалась за счёт поверхностного натяжения.

Позже идея была доработана, и вместе с ISSpresso появилась Zero-G Cup — специальная чашка для невесомости, напечатанная на 3D-принтере. Её форма направляет кофе к краю благодаря капиллярным силам. Это позволило астронавтам не только пить без трубочки, но и вдыхать аромат напитка.

Экология и утилизация на орбите

Даже отходы кофемашины соответствуют строгим космическим стандартам. Использованные капсулы автоматически перемещаются в герметичные контейнеры. Остатки жидкости собираются и утилизируются при возвращении грузовых кораблей в атмосферу.

Каждый элемент системы продуман так, чтобы не допустить утечек и сохранить контроль над водой — одним из самых ценных ресурсов на станции.

Кофе как часть жизни экипажа

3 мая 2015 года Саманта Кристофоретти написала в соцсетях:

"Теперь станция немного больше похожа на дом", — отметила астронавт Саманта Кристофоретти.

С тех пор ISSpresso проработала более двух с половиной лет, обслужила 11 экспедиций и совершила свыше 4000 витков вокруг Земли. В 2017 году астронавт Паоло Несполи отметил Международный день кофе, приготовив эспрессо на орбитальной скорости около 28 000 км/ч.

Почему кофе в космосе важен

Кофе на орбите — это не роскошь, а элемент психологической поддержки. В условиях невесомости запахи ощущаются слабее из-за перераспределения жидкостей в организме. Возможность вдохнуть аромат свежесваренного кофе помогает восстановить связь с привычной земной жизнью.

Совместные кофейные паузы укрепляют командный дух и создают ощущение нормальности даже вдали от планеты. Именно поэтому инженеры продолжают работать над новыми решениями для подачи напитков в космосе.

Сравнение: кофе на Земле и в космосе

На Земле эспрессо готовится с помощью гравитации, стандартных помп и открытых чашек. В космосе же каждая капля контролируется, давление многократно превышает бытовые нормы, а форма посуды рассчитывается с учётом капиллярных сил. При этом цель остаётся той же — сохранить вкус, аромат и сам ритуал.

Плюсы и минусы космического кофепития

Кофе в невесомости имеет свои особенности. Это важно учитывать при разработке оборудования.

К плюсам относятся:

  • поддержка морального состояния экипажа;
  • возвращение вкуса и аромата привычного напитка;
  • развитие технологий работы с жидкостями в космосе.

Среди минусов:

  • высокая сложность и стоимость оборудования;
  • строгие требования к безопасности;
  • ограниченные объёмы и форматы подачи.

Популярные вопросы о кофе в космосе

Можно ли сейчас приготовить эспрессо на МКС?
Оригинальная ISSpresso уже находится на Земле, но астронавты продолжают пить кофе с помощью специальных пакетов и чашек Zero-G Cup.

Зачем вообще нужен кофе на орбите?
Он помогает поддерживать моральный дух, снижает стресс и создаёт ощущение связи с Землёй.

Будут ли кофемашины на Луне или Марсе?
Инженеры считают это вероятным, поскольку привычные ритуалы важны для длительных миссий.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
