Эспрессо вопреки законам физики: как кофе научились варить там, где нет гравитации

Утро на орбите давно перестало быть исключительно про приборы и расписание экспериментов. Даже на высоте около 400 километров над Землёй у астронавтов появился привычный ритуал — чашка настоящего эспрессо. Космический кофе стал возможен благодаря инженерным решениям, которые изменили представление о быте в невесомости. Об этом сообщает платформа "Дзен".
Долгие годы астронавты пили растворимый кофе из герметичных пакетов через трубочку. Напиток выполнял утилитарную функцию, но был лишён вкуса и аромата. Тем не менее психологи давно отмечали, что привычные запахи и вкусы помогают экипажу справляться со стрессом и изоляцией.
В 2013 году итальянская компания Argotec совместно с Lavazza при поддержке Итальянского космического агентства и NASA начала разработку первой кофемашины для Международной космической станции. Проект получил название ISSpresso. Весной 2015 года установка была доставлена на орбиту кораблём SpaceX.
Первый эспрессо в космосе приготовила астронавт Саманта Кристофоретти. В честь события она пошутила:
"Варить там, где ещё никто не варил!", — пошутила астронавт Саманта Кристофоретти.
Её коллега Скотт Келли добавил:
"Один маленький глоток для женщины — гигантский скачок для кофе", — отметил астронавт Скотт Келли.
ISSpresso внешне напоминает капсульную кофемашину, но внутри представляет собой сложное инженерное устройство. В условиях невесомости и замкнутого пространства безопасность становится ключевым фактором.
Корпус машины изготовлен из стали и рассчитан на давление до 400 бар. Система датчиков блокирует запуск при малейшей неисправности, а сама установка весит около 20 килограммов. Для подачи воды используется специальная помпа, которая забирает жидкость из герметичных мешков и прогоняет её через нагреватель и капсулу.
Отдельной задачей стало формирование пенки. В невесомости пузырьки газа не поднимаются вверх, поэтому крема распределяется по всему объёму напитка. Первые результаты удивили не только кофеманов, но и физиков, изучающих поведение жидкостей без гравитации.
Долгое время на станции использовали только пакеты с трубочками. Такой способ безопасен, но не позволяет ощутить аромат напитка. В 2008 году астронавт Дон Петтит создал прототип чашки, в которой жидкость удерживалась за счёт поверхностного натяжения.
Позже идея была доработана, и вместе с ISSpresso появилась Zero-G Cup — специальная чашка для невесомости, напечатанная на 3D-принтере. Её форма направляет кофе к краю благодаря капиллярным силам. Это позволило астронавтам не только пить без трубочки, но и вдыхать аромат напитка.
Даже отходы кофемашины соответствуют строгим космическим стандартам. Использованные капсулы автоматически перемещаются в герметичные контейнеры. Остатки жидкости собираются и утилизируются при возвращении грузовых кораблей в атмосферу.
Каждый элемент системы продуман так, чтобы не допустить утечек и сохранить контроль над водой — одним из самых ценных ресурсов на станции.
3 мая 2015 года Саманта Кристофоретти написала в соцсетях:
"Теперь станция немного больше похожа на дом", — отметила астронавт Саманта Кристофоретти.
С тех пор ISSpresso проработала более двух с половиной лет, обслужила 11 экспедиций и совершила свыше 4000 витков вокруг Земли. В 2017 году астронавт Паоло Несполи отметил Международный день кофе, приготовив эспрессо на орбитальной скорости около 28 000 км/ч.
Кофе на орбите — это не роскошь, а элемент психологической поддержки. В условиях невесомости запахи ощущаются слабее из-за перераспределения жидкостей в организме. Возможность вдохнуть аромат свежесваренного кофе помогает восстановить связь с привычной земной жизнью.
Совместные кофейные паузы укрепляют командный дух и создают ощущение нормальности даже вдали от планеты. Именно поэтому инженеры продолжают работать над новыми решениями для подачи напитков в космосе.
На Земле эспрессо готовится с помощью гравитации, стандартных помп и открытых чашек. В космосе же каждая капля контролируется, давление многократно превышает бытовые нормы, а форма посуды рассчитывается с учётом капиллярных сил. При этом цель остаётся той же — сохранить вкус, аромат и сам ритуал.
Кофе в невесомости имеет свои особенности. Это важно учитывать при разработке оборудования.
К плюсам относятся:
Среди минусов:
Можно ли сейчас приготовить эспрессо на МКС?
Оригинальная ISSpresso уже находится на Земле, но астронавты продолжают пить кофе с помощью специальных пакетов и чашек Zero-G Cup.
Зачем вообще нужен кофе на орбите?
Он помогает поддерживать моральный дух, снижает стресс и создаёт ощущение связи с Землёй.
Будут ли кофемашины на Луне или Марсе?
Инженеры считают это вероятным, поскольку привычные ритуалы важны для длительных миссий.
