Селёдка под шубой перестала быть калорийной бомбой: новый рецепт, чтобы не перегружать организм

Еда

Селёдка под шубой давно стала символом праздничного застолья, но её репутация "тяжёлого" блюда многих заставляет сомневаться, стоит ли класть добавку. При этом даже классический рецепт можно адаптировать так, чтобы он стал легче и полезнее без ощутимой потери вкуса. Небольшие изменения в ингредиентах и подаче способны заметно снизить калорийность и нагрузку на организм.

Селедка под шубой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Селедка под шубой

Почему привычная селёдка под шубой считается калорийной

Традиционный вариант салата сочетает сразу несколько факторов, влияющих на пищевую ценность. Это жирный майонез, крахмалистый картофель и солёная рыба, которые вместе дают избыток жиров, быстрых углеводов и соли. В результате блюдо получается сытным, но не самым дружелюбным для обмена веществ, особенно при больших порциях.

Нутрициологи подчёркивают, что проблема не в самом салате, а в пропорциях и выборе продуктов. При грамотной замене соуса и части овощей селёдка под шубой может стать более сбалансированной и легче усваиваться.

Как снизить жирность и солёность блюда

Самый простой шаг — пересмотреть соус. Майонез даёт львиную долю калорий, поэтому его часто заменяют альтернативами на основе кисломолочных продуктов. Это позволяет сохранить кремовую текстуру и при этом уменьшить количество насыщенных жиров.

"Главный источник лишних калорий в селёдке под шубой — майонез", — отмечает нутрициолог и специалист по коррекции пищевого поведения Николай Миллер.

Не менее важно поработать с рыбой. Сельдь можно вымочить в воде или молоке, регулярно меняя жидкость. Такой приём снижает солёность, но не лишает продукт ценных омега-3 жирных кислот, которые важны для сердца и мозга.

Более лёгкая основа и дополнительные нутриенты

Картофель традиционно отвечает за плотность салата, однако часть его можно заменить другими овощами. Цветная капуста или корень сельдерея делают вкус мягче и уменьшают количество углеводов. Дополнение в виде тёртого яблока или моркови добавляет естественную сладость и витамины.

Отдельное внимание стоит уделить белку. Яйца повышают питательную ценность блюда и делают его более сытным, а использование перепелиных яиц помогает разнообразить текстуру и подачу. Свёкла, особенно в свежем виде, обогащает салат антиоксидантами и поддерживает сосуды.

Сравнение классического и облегчённого вариантов

Классическая селёдка под шубой выигрывает по насыщенности вкуса, но отличается высокой калорийностью и большим количеством соли. Облегчённая версия, приготовленная с йогуртовым соусом и альтернативными овощами, содержит меньше жиров и лучше подходит для тех, кто следит за рационом. При этом оба варианта сохраняют узнаваемый вкус и могут сосуществовать на праздничном столе.

Советы по приготовлению

  1. Замените майонез греческим йогуртом и добавьте немного оливкового масла.
  2. Вымочите сельдь, чтобы снизить содержание соли.
  3. Используйте часть альтернативных овощей вместо картофеля.
  4. Добавьте больше зелени и подавайте салат порционно в небольших креманках.

Популярные вопросы о полезной селёдке под шубой

Можно ли полностью отказаться от картофеля?

Да, его допустимо заменить овощами с меньшим содержанием крахмала.

Какой йогурт лучше выбрать для соуса?

Подойдёт натуральный без сахара с жирностью 2-5%.

Сколько можно съесть без вреда для фигуры?

Оптимальной считается порция 100-150 граммов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
