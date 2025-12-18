Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Празднично выглядит, дёшево стоит: ризотто с креветками

В ризотто с креветками бульон вливают порциями — Tudogostoso
Еда

Роскошный ужин не всегда начинается с дорогих продуктов — иногда всё решают аккуратная техника и удачное сочетание вкусов. Ризотто с креветками как раз из таких блюд: выглядит "празднично", готовится без сложных приёмов и собирается из доступных ингредиентов.

Ризотто
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ризотто

Главное — не торопиться на этапе с бульоном. Об этом сообщает Tudogostoso.

Ризотто с креветками: как сделать вкусным и бюджетным

Блюдо легко адаптировать под то, что есть дома: подойдёт обычный белый рис, замороженные креветки и простой бульонный кубик. Важнее всего добиться правильной текстуры — чтобы рис был мягким, но не разваренным, а соус получился кремовым за счёт постоянного помешивания и постепенного добавления жидкости.

Креветки в ризотто требуют отдельного внимания. Если держать их на огне слишком долго, они становятся жёсткими и "резиновыми". Поэтому их лучше быстро обжарить и отложить, а затем вернуть в конце, когда рис уже почти готов.

Ингредиенты

• 200 г креветок (подойдут и замороженные)
• 1 стакан риса
• половинка луковицы, мелко нарезать
• 2 зубчика чеснока, измельчить
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка сливочного масла
• 1 бульонный кубик
• 3-4 стакана тёплой воды
• соль и перец по вкусу
• 1 лимон

Приготовление

Подготовьте креветки

Креветки посолите, добавьте часть чеснока и сок половины лимона. Перемешайте и оставьте на несколько минут, пока вы занимаетесь основой. Если креветки замороженные, их лучше заранее разморозить и обсушить бумажным полотенцем — так они быстрее обжарятся и не дадут лишнюю воду.

Быстро обжарьте морепродукты

В сотейнике или глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте половину лука и часть чеснока до лёгкой золотистости — важно не пережечь чеснок, иначе появится горечь. Выложите креветки и готовьте примерно 2 минуты, только до изменения цвета. Сразу переложите их на тарелку — так они останутся нежными.

Сделайте основу и "раскройте" рис

В той же посуде растопите сливочное масло, добавьте оставшийся лук и чеснок. Готовьте до прозрачности лука, без сильного зажаривания. Всыпьте рис и хорошо перемешайте, чтобы зёрна покрылись маслом — этот короткий этап помогает рису готовиться более равномерно.

Добавляйте бульон постепенно

Разведите бульонный кубик в тёплой воде. Влейте немного жидкости к рису и перемешивайте, пока она почти полностью не впитается. Затем добавьте следующую порцию. Продолжайте так до тех пор, пока рис не станет мягким, а консистенция — кремовой и "тянущейся". Если жидкости нужно больше, ориентируйтесь по текстуре: ризотто должно быть сочным, но не превращаться в суп.

Верните креветки и доведите вкус

Когда рис почти готов, верните креветки в сотейник, аккуратно перемешайте и прогрейте буквально минуту. Попробуйте, при необходимости добавьте соль и перец. В конце выжмите сок оставшейся половины лимона — он освежает вкус, подчёркивает сладость креветок и делает блюдо ярче.

Плюсы и минусы блюда для домашнего меню

У этого рецепта есть сильные стороны, которые делают его удобным и для будней, и для ужина "с настроением". Но есть и моменты, которые лучше учитывать заранее.

Плюсы

  1. Доступные продукты: подойдут замороженные креветки, базовые специи, бульон и масло.

  2. Эффектная подача без лишних затрат.

  3. Гибкость: можно регулировать кислотность лимоном, насыщенность — бульоном, а аромат — чесноком и перцем.

  4. Практичность по кухонной технике: достаточно сотейника, ложки для помешивания и обычной плиты.

Минусы

  1. Ризотто требует внимания: если отвлечься, рис может пригореть или стать суховатым.

  2. Креветки легко передержать, поэтому важно быстро обжарить их и вернуть в самом конце.

  3. Бульонный кубик упрощает процесс, но вкус будет зависеть от его качества и умеренности в соли.

  4. Блюдо лучше есть сразу: после остывания текстура становится плотнее и менее "кремовой".

Советы по приготовлению

  1. Подготовьте всё заранее: нарежьте лук и чеснок, согрейте воду для бульона, разморозьте и обсушите креветки.

  2. Обжаривайте креветки кратко и на достаточно горячей сковороде, затем уберите их — так они останутся сочными.

  3. Не лейте весь бульон сразу: добавляйте порциями и помешивайте.

  4. Следите за консистенцией: правильное ризотто должно "течь" с ложки, а не лежать комком.

  5. Соль корректируйте ближе к концу, потому что бульон и кубик уже могут быть солёными.

  6. Лимон добавляйте в финале: так аромат будет ярче, а вкус — чище и свежее.

Популярные вопросы о ризотто с креветками

Как выбрать креветки для ризотто?

Подойдут средние или небольшие креветки: они быстрее готовятся и равномерно распределяются в блюде. Замороженные тоже подходят — главное, разморозить и обсушить.

Можно ли готовить ризотто из обычного белого риса?

Да, можно. Кремовая текстура достигается не только сортом, но и техникой: обжарьте рис в масле и добавляйте бульон порциями, постоянно помешивая.

Что лучше: овощной или рыбный бульон?

Овощной даст более мягкий фон, рыбный — ярче подчеркнёт морепродукты. Выбирайте по вкусу и по тому, насколько насыщенный аромат вам нужен в итоге.

Как сделать так, чтобы креветки не стали жёсткими?

Не держите их долго на огне. Быстро обжарьте отдельно и верните в сотейник уже в самом конце, чтобы они лишь прогрелись вместе с рисом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
