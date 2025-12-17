Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota отзывает 127 тыс. Tundra и Lexus LX и GX из-за риска отказа двигателя
Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Бортпитание "ярче", чем домашняя еда — Metro
Вода с аспирином замедляет высыхание новогодней ёлки — эксперт Прокофьев
Каждый десятый пьяный водитель в Кузбассе привлечён к уголовной ответственности
Кофеин влияет на рост положительных эмоций в утренние часы — Scientific Reports
Метод задушивания снижает рост зимних сорняков без гербицидов — данные Actualno
Банк "Евроальянс" и "Киви" представили новый электронный кошелёк Qplus

Не салатом единым: эффектные рыбные закуски, которые удивляют гостей с первого взгляда

Рыбную закуску Императорская корзинка предложили для праздника — гастрокритик Гермут
Еда

Праздничная подача рыбных закусок способна задать тон всему вечеру и создать атмосферу утончённого ужина в духе аристократических традиций. Такие блюда выглядят эффектно, но при этом не требуют сложных техник и редких ингредиентов. Об этом сообщает гастрокритик Анастасия Гермут.

Корзиночки с рыбной закуской
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Корзиночки с рыбной закуской

"Императорская корзинка": базовая закуска для торжественного стола

По словам эксперта, "Императорская корзинка" объединяет нежный вкус белой рыбы и овощей и хорошо смотрится в праздничной сервировке.

"Блюдо прекрасно смотрится на праздничном столе и подходит для подачи как холодным, так и слегка тёплым", — заявила Анастасия Гермут, которую цитирует Газета.Ru.

Ингредиенты:

  • 400 г филе белой рыбы (треска, минтай)

  • 1 средняя морковь

  • 1 небольшая луковица

  • 2 яйца

  • 100 мл сливок 10%

  • 50 г твёрдого сыра

  • укроп

  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить рыбу в подсоленной воде 10-12 минут и нарезать небольшими кусочками.

  2. Морковь отварить и натереть на крупной тёрке.

  3. Лук мелко нарезать и слегка обжарить.

  4. Взбить яйца со сливками, добавить соль, перец и рубленый укроп.

  5. В форме для запекания выложить слоями рыбу, морковь и лук.

  6. Залить яичной смесью, посыпать тёртым сыром.

  7. Запекать при 180 °C 20-25 минут до золотистой корочки.

"Северная рюмка": порционная подача с историческим настроением

Гермут отмечает, что в XIX веке рыбу часто подавали небольшими порциями с соусами и зеленью.

"Северная рюмка" является современной адаптацией такой подачи", — пояснила гастрокритик.

Ингредиенты:

  • 300 г филе хека

  • 1 яйцо

  • 100 мл нежирных сливок

  • 1 ст. л. лимонного сока

  • щепотка мускатного ореха

  • укроп и петрушка

  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Рыбу нарезать небольшими кубиками и слегка отварить.

  2. Взбить яйцо со сливками, добавить лимонный сок, мускатный орех и зелень.

  3. Разложить рыбу по порционным формочкам.

  4. Залить яично-сливочной смесью.

  5. Выпекать при 160 °C 15-20 минут.

  6. Подавать прямо в формочках, украсив зеленью.

Паштет с миндальной ноткой и другие варианты

Паштеты, по словам эксперта, были обязательной частью аристократического стола и ценились за универсальность. Современная версия из белой рыбы с добавлением миндаля сохраняет эту традицию.

Ингредиенты для паштета:

  • 300 г филе минтая

  • 50 г сливочного масла

  • 1 яйцо

  • 20 г миндаля

  • соль, белый перец, зелень

Приготовление:

  1. Рыбу отварить и измельчить блендером с маслом.

  2. Миндаль слегка обжарить и добавить в массу.

  3. Вбить яйцо, посолить и поперчить.

  4. Выложить в форму и запекать при 180 °C 15 минут.

  5. Остудить и подавать с багетом или крекерами.

Гермут также рекомендует рыбные рулетики с овощами и тарталетки с белой рыбой, подчёркивая, что такие малые формы были популярны на императорских балах благодаря удобству и эффектной подаче. Эти закуски позволяют сохранить баланс между эстетикой, вкусом и лёгкостью, делая праздничный стол продуманным и цельным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Toyota отзывает 127 тыс. Tundra и Lexus LX и GX из-за риска отказа двигателя
Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Глава Минфина Индии: мировая торговля стала полем битвы
Огурцы Маша F1 стабильно плодоносят в холодное лето
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Бортпитание "ярче", чем домашняя еда — Metro
Рыбную закуску Императорская корзинка предложили для праздника — гастрокритик Гермут
Вода с аспирином замедляет высыхание новогодней ёлки — эксперт Прокофьев
Каждый десятый пьяный водитель в Кузбассе привлечён к уголовной ответственности
Сон на животе усиливает нагрузку на шейные мышцы — ортопед Владимир Барашкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.