Свинина станет мягкой, если не спешить: рецепт рагу с фасолью и тмином

Сытное рагу — тот случай, когда простые продукты собираются в блюдо с "характером": пряная паприка, тмин и майоран дают тёплый аромат, фасоль делает текстуру плотнее, а сметана превращает соус в мягкий, бархатистый.
Главное — не спешить: хорошее тушение раскрывает свинину, а овощи и специи постепенно связывают вкус в единое целое. Об этом пишет Nejrecept.
Рецепт держится на сочетании двух линий. Первая — насыщенная мясная база: обжарка свинины и лука с паприкой даёт глубокий вкус и цвет. Вторая — "смягчающая": сметана и небольшая мучная заправка делают соус нежным, но не пресным. Майоран в конце добавляет тот самый традиционный оттенок, который многие узнают с первой ложки.
В основе блюда — 1 кг свинины. Лучше выбирать кусок, который хорошо переносит тушение: шея, лопатка или окорок без лишних жил, чтобы мясо осталось сочным. Масло нужно для обжарки — именно на этом этапе формируется большая часть вкуса.
Лук отвечает за сладость и плотность соуса, паприка — за аромат и "тёплый" оттенок, а тмин добавляет пряную глубину. Соль и чёрный перец регулируют базовый вкус. Для тушения берут 1,7 л бульона или воды: на бульоне получится насыщеннее, на воде — легче и нейтральнее.
Из овощей используются 4 помидора и белый перец. Они дают сочность и лёгкую кислинку, которая помогает уравновесить жирность свинины и сметаны. Чеснок добавляют ближе к концу, чтобы он не стал резким и не потерял аромат.
Фасоль — важный "строительный" ингредиент. Она делает рагу более сытным и заменяет гарнир: можно использовать белую, красную или смешать обе. Сметанный крем (примерно 200 г) завершает соус, а смесь воды и муки аккуратно загущает, чтобы рагу не было "жидким супом". Финальный штрих — майоран: его лучше добавлять в конце, тогда он звучит ярче.
Свинину нарезают кубиками одинакового размера — так она приготовится равномерно. Лук мелко шинкуют и обжаривают на масле до мягкости, не торопясь, чтобы он стал сладким. После этого добавляют сладкую молотую паприку и буквально коротко прогревают: если держать её на сильном огне слишком долго, специя может дать горечь.
Дальше луково-папричную основу соединяют с мясом и хорошо обжаривают свинину со всех сторон. На этом шаге важен именно "запечатывающий" жар: поверхность подрумянивается, и вкус становится глубже. Затем огонь уменьшают, мясо солят, перчат, добавляют молотый тмин и вливают бульон или воду.
Тушить лучше под крышкой, пока свинина не станет мягкой. Примерно за 15 минут до готовности добавляют нарезанные помидоры и белый перец, а также измельчённый чеснок. Такой тайминг нужен, чтобы овощи сохранили свежесть вкуса и не разварились в кашу.
В самом конце кладут варёную фасоль и сметану. После этого соус загущают водой, смешанной с мукой: лучше сначала сделать однородную жидкую смесь, а потом тонкой струйкой вмешать её в рагу, чтобы не было комков. В финале всё приправляют майораном и доводят до нужной консистенции.
Белая фасоль делает блюдо более нежным: она мягче по текстуре и почти не вмешивается в аромат специй. Красная фасоль добавляет плотность и более выраженный "бобовый" вкус, а также делает рагу визуально ярче. Если смешать обе, получится баланс: соус остаётся сливочным, но не слишком мягким.
Бульон заметно усиливает мясную основу — рагу получается глубже и "домашнее" по вкусу. Вода даёт более лёгкий вариант, где сильнее ощущаются паприка, чеснок и майоран. Такой подход удобен, если вы хотите контролировать насыщенность и не перегружать блюдо.
У этого рагу есть очевидные плюсы. Оно сытное и подходит для семейного ужина, хорошо разогревается и на следующий день часто становится даже вкуснее, когда специи "собираются" в единый букет. Ингредиенты простые, а результат выглядит как основательное, "гостевое" блюдо.
Минусы тоже есть. Рагу требует времени на тушение, а сметанный соус делает его довольно калорийным. Кроме того, если перегреть паприку при обжарке, вкус может уйти в неприятную горечь, поэтому этот момент требует аккуратности.
Нарежьте мясо одинаковыми кубиками, чтобы оно приготовилось равномерно.
Лук обжаривайте до мягкости, но не до сильного потемнения — так соус будет нежнее.
Паприку прогревайте коротко, не пережаривая.
Обжарьте свинину до румяности со всех сторон, а потом тушите на умеренном огне.
Помидоры, белый перец и чеснок добавляйте за 15 минут до готовности, чтобы вкус не "выварился".
Фасоль кладите в самом конце, чтобы она не развалилась и сохранила форму.
Загущайте соус только разведённой мукой, вмешивая постепенно, чтобы избежать комков.
Майоран добавляйте последним — он должен звучать свежо.
Лучше подойдут шея или лопатка: они остаются сочными и хорошо размягчаются при длительном приготовлении.
Да, но её стоит промыть и добавить в самом конце, чтобы она не разварилась и не сделала соус слишком плотным.
Можно взять менее жирную сметану или смешать её с небольшим количеством бульона перед добавлением, чтобы соус был мягче по калорийности.
Если не хотите муку, можно немного дольше уварить рагу без крышки или размять часть фасоли и вмешать её в соус.
