Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орехи дают насыщенный аромат домашним шоколадно-кунжутным конфетам — Nejrecept
Великобритания вывела газовый проект "Зохр", где участвует "Роснефть", из-под санкций
Неправильный уход и частый маникюр повышают риск расслоения ногтей — Jenny
Фикус Бенджамина сбрасывает листья при сквозняках и пересушке грунта — Dum&Zahrada
Прогулочные тропы в ущелье Вансянь открыты для гостей — гиды
В Саккаре нашли гробницу королевского врача эпохи Древнего царства — Earth
Эффект Умного Ганса привёл к внедрению слепых методик в психологии — Geopop
Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков
Сухой посол делает куриную корочку хрустящей — кулинары

Свинина станет мягкой, если не спешить: рецепт рагу с фасолью и тмином

Паприка, тмин, майоран — и свинина становится другой
Еда

Сытное рагу — тот случай, когда простые продукты собираются в блюдо с "характером": пряная паприка, тмин и майоран дают тёплый аромат, фасоль делает текстуру плотнее, а сметана превращает соус в мягкий, бархатистый.

Рагу из свинины с овощами и зеленью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рагу из свинины с овощами и зеленью

Главное — не спешить: хорошее тушение раскрывает свинину, а овощи и специи постепенно связывают вкус в единое целое. Об этом пишет Nejrecept.

Что особенного в этом рагу

Рецепт держится на сочетании двух линий. Первая — насыщенная мясная база: обжарка свинины и лука с паприкой даёт глубокий вкус и цвет. Вторая — "смягчающая": сметана и небольшая мучная заправка делают соус нежным, но не пресным. Майоран в конце добавляет тот самый традиционный оттенок, который многие узнают с первой ложки.

Ингредиенты и роль каждого

В основе блюда — 1 кг свинины. Лучше выбирать кусок, который хорошо переносит тушение: шея, лопатка или окорок без лишних жил, чтобы мясо осталось сочным. Масло нужно для обжарки — именно на этом этапе формируется большая часть вкуса.

Лук отвечает за сладость и плотность соуса, паприка — за аромат и "тёплый" оттенок, а тмин добавляет пряную глубину. Соль и чёрный перец регулируют базовый вкус. Для тушения берут 1,7 л бульона или воды: на бульоне получится насыщеннее, на воде — легче и нейтральнее.

Из овощей используются 4 помидора и белый перец. Они дают сочность и лёгкую кислинку, которая помогает уравновесить жирность свинины и сметаны. Чеснок добавляют ближе к концу, чтобы он не стал резким и не потерял аромат.

Фасоль — важный "строительный" ингредиент. Она делает рагу более сытным и заменяет гарнир: можно использовать белую, красную или смешать обе. Сметанный крем (примерно 200 г) завершает соус, а смесь воды и муки аккуратно загущает, чтобы рагу не было "жидким супом". Финальный штрих — майоран: его лучше добавлять в конце, тогда он звучит ярче.

Как готовить, чтобы получилось вкуснее

Свинину нарезают кубиками одинакового размера — так она приготовится равномерно. Лук мелко шинкуют и обжаривают на масле до мягкости, не торопясь, чтобы он стал сладким. После этого добавляют сладкую молотую паприку и буквально коротко прогревают: если держать её на сильном огне слишком долго, специя может дать горечь.

Дальше луково-папричную основу соединяют с мясом и хорошо обжаривают свинину со всех сторон. На этом шаге важен именно "запечатывающий" жар: поверхность подрумянивается, и вкус становится глубже. Затем огонь уменьшают, мясо солят, перчат, добавляют молотый тмин и вливают бульон или воду.

Тушить лучше под крышкой, пока свинина не станет мягкой. Примерно за 15 минут до готовности добавляют нарезанные помидоры и белый перец, а также измельчённый чеснок. Такой тайминг нужен, чтобы овощи сохранили свежесть вкуса и не разварились в кашу.

В самом конце кладут варёную фасоль и сметану. После этого соус загущают водой, смешанной с мукой: лучше сначала сделать однородную жидкую смесь, а потом тонкой струйкой вмешать её в рагу, чтобы не было комков. В финале всё приправляют майораном и доводят до нужной консистенции.

Как меняется вкус с разной фасолью и основой

Белая фасоль делает блюдо более нежным: она мягче по текстуре и почти не вмешивается в аромат специй. Красная фасоль добавляет плотность и более выраженный "бобовый" вкус, а также делает рагу визуально ярче. Если смешать обе, получится баланс: соус остаётся сливочным, но не слишком мягким.

Бульон заметно усиливает мясную основу — рагу получается глубже и "домашнее" по вкусу. Вода даёт более лёгкий вариант, где сильнее ощущаются паприка, чеснок и майоран. Такой подход удобен, если вы хотите контролировать насыщенность и не перегружать блюдо.

Плюсы и минусы блюда

У этого рагу есть очевидные плюсы. Оно сытное и подходит для семейного ужина, хорошо разогревается и на следующий день часто становится даже вкуснее, когда специи "собираются" в единый букет. Ингредиенты простые, а результат выглядит как основательное, "гостевое" блюдо.

Минусы тоже есть. Рагу требует времени на тушение, а сметанный соус делает его довольно калорийным. Кроме того, если перегреть паприку при обжарке, вкус может уйти в неприятную горечь, поэтому этот момент требует аккуратности.

Чтобы рагу получилось идеальным

  1. Нарежьте мясо одинаковыми кубиками, чтобы оно приготовилось равномерно.

  2. Лук обжаривайте до мягкости, но не до сильного потемнения — так соус будет нежнее.

  3. Паприку прогревайте коротко, не пережаривая.

  4. Обжарьте свинину до румяности со всех сторон, а потом тушите на умеренном огне.

  5. Помидоры, белый перец и чеснок добавляйте за 15 минут до готовности, чтобы вкус не "выварился".

  6. Фасоль кладите в самом конце, чтобы она не развалилась и сохранила форму.

  7. Загущайте соус только разведённой мукой, вмешивая постепенно, чтобы избежать комков.

  8. Майоран добавляйте последним — он должен звучать свежо.

Популярные вопросы о рагу со свининой, фасолью и сметаной

Какую свинину лучше брать для тушения?

Лучше подойдут шея или лопатка: они остаются сочными и хорошо размягчаются при длительном приготовлении.

Можно ли использовать консервированную фасоль?

Да, но её стоит промыть и добавить в самом конце, чтобы она не разварилась и не сделала соус слишком плотным.

Чем заменить сметану, если хочется легче?

Можно взять менее жирную сметану или смешать её с небольшим количеством бульона перед добавлением, чтобы соус был мягче по калорийности.

Как сделать соус гуще без муки?

Если не хотите муку, можно немного дольше уварить рагу без крышки или размять часть фасоли и вмешать её в соус.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Неправильный уход и частый маникюр повышают риск расслоения ногтей — Jenny
Фикус Бенджамина сбрасывает листья при сквозняках и пересушке грунта — Dum&Zahrada
Прогулочные тропы в ущелье Вансянь открыты для гостей — гиды
В Саккаре нашли гробницу королевского врача эпохи Древнего царства — Earth
Эффект Умного Ганса привёл к внедрению слепых методик в психологии — Geopop
Прыжковые упражнения повышают взрывную силу ног
Паприка, тмин, майоран — и свинина становится другой
Верховный суд отправил дело о выселении Долиной на пересмотр
Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков
Сухой посол делает куриную корочку хрустящей — кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.