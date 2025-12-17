Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Маршалловых островах стартовала программа безусловного базового дохода
Потемнение эмали и чувствительность зубов после игристого вина — стоматологи
Соседов призвал Долину заплатить Лурье за моральный ущерб
Прогрев батареи перед выездом ускорил зарядку электромобилей — Jalopnik
Выращивание в горшках сделало гвоздику домашним растением — Ciceksel
Потемневшую затирку между плиткой очищают паром и отбеливателем — The Spruce
Запуск двигателя с толкача вызывает ударную нагрузку на трансмиссию
Натуральные ковры из шерсти, джута и сизаля стали трендом 2026 года — Martha Stewart
Малахов будет вести сериал про мошенников "Цифровая броня"

Рубиновый борщ тускнеет на глазах: что в кастрюле незаметно крадёт цвет

Длительное кипячение разрушает рубиновый цвет борща — кулинары
Еда

Яркий рубиновый борщ — гордость любой хозяйки, но иногда цвет внезапно становится тусклым и буроватым. Проблема возникает даже при проверенном рецепте и хороших ингредиентах. Причины кроются не в ошибках, а в особенностях продуктов и процессов приготовления. Об этом сообщает "Белновости".

одесский борщ с говядиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
одесский борщ с говядиной

Почему борщ теряет насыщенный цвет

Главный источник цвета в борще — природный пигмент беталаин, содержащийся в свёкле. Он отвечает за характерный красно-рубиновый оттенок, но отличается высокой чувствительностью к внешним факторам.

Длительная термическая обработка — один из ключевых врагов цвета. Чем дольше свёкла подвергается кипячению, тем активнее разрушается пигмент. В результате насыщенный оттенок постепенно блекнет.

Роль посуды и нарезки

Материал кастрюли может заметно влиять на внешний вид готового блюда. Алюминиевая и чугунная посуда ускоряет окисление беталаина: ионы металла вступают с ним в реакцию, из-за чего борщ теряет яркость и уходит в коричневатые тона.

Не менее важен способ нарезки. Мелко натёртая или очень тонко нарезанная свёкла имеет большую площадь контакта с водой и воздухом. Это усиливает вымывание пигмента и ускоряет его разрушение во время варки.

Кислотность — ключ к сохранению рубинового оттенка

Беталаин лучше сохраняется в кислой среде. Если бульон остаётся нейтральным или становится щелочным, цвет разрушается значительно быстрее.

Добавление томатной пасты, лимонного сока или небольшого количества уксуса помогает стабилизировать пигмент. Кислота действует как "фиксатор", удерживая насыщенный оттенок даже при нагревании.

Когда добавлять свёклу в борщ

Время закладки свёклы играет решающую роль. Если добавить её в самом начале приготовления, длительное кипячение практически гарантированно приведёт к потере цвета.

Оптимальный вариант — вводить свёклу ближе к концу варки, когда основные ингредиенты уже почти готовы. Так пигмент меньше подвергается разрушению, а борщ сохраняет яркость.

Влияние других ингредиентов

Некоторые овощи способны косвенно менять восприятие цвета. Картофель и фасоль выделяют крахмал, который может делать бульон слегка мутным. Визуально это снижает чистоту красного оттенка, даже если пигмент частично сохранён.

Остывание и хранение

Даже после снятия с плиты процессы не прекращаются. Во время остывания структура беталаина продолжает меняться, поэтому на следующий день борщ иногда выглядит менее ярким.

Солнечный свет усиливает этот эффект. Ультрафиолет ускоряет распад пигмента, поэтому хранить борщ лучше в тёмном и прохладном месте.

Сравнение: варёная свёкла и пассерованная

Свёкла, добавленная в сыром виде и долго варившаяся в бульоне, чаще теряет цвет. Пассерование на масле с добавлением кислоты создаёт частичную защиту пигмента. Такой способ помогает сохранить насыщенность и улучшает вкус блюда.

Плюсы и минусы разных подходов

Выбор метода обработки влияет не только на цвет, но и на структуру блюда.

Плюсы пассерования: более яркий цвет, насыщенный вкус, стабильный оттенок.

Минусы: дополнительное время приготовления и использование масла.

Советы по сохранению цвета борща шаг за шагом

  1. Используйте свежую, сочную свёклу.

  2. Готовьте в эмалированной или нержавеющей посуде.

  3. Добавляйте свёклу ближе к концу варки.

  4. Обязательно используйте кислый компонент.

  5. Храните готовый борщ в тёмном месте.

Популярные вопросы о цвете борща

Почему борщ темнеет на следующий день?
Из-за продолжающегося распада пигмента при остывании и хранении.

Влияет ли сорт свёклы?
Да, молодая свёкла содержит больше беталаина и даёт яркий цвет.

Можно ли обойтись без уксуса?
Да, подойдут томаты или лимонный сок.

Какая посуда лучше всего подходит?
Эмалированная или из нержавеющей стали.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Шоу-бизнес
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Еда и рецепты
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Последние материалы
Потемнение эмали и чувствительность зубов после игристого вина — стоматологи
Калланетика уменьшает объёмы без прыжков и ударных нагрузок
Частое мытьё неправильным шампунем усиливает тусклость волос — Folha Vitoria
К 2100 году в мире может остаться лишь 10% ледников — SPIEGEL
Январский посев позволяет получить цветущие кусты к маю
Соседов призвал Долину заплатить Лурье за моральный ущерб
Прогрев батареи перед выездом ускорил зарядку электромобилей — Jalopnik
Длительное кипячение разрушает рубиновый цвет борща — кулинары
Тонкий слух заставляет собак подпевать высоким звукам
17 декабря пройдёт под спокойным и аналитичным влиянием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.