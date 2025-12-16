Сытно, дёшево и без хлопот: простой набор продуктов, а эффект как от плотного ужина

Этот суп из фасоли пинто легко готовится из простых ингредиентов и подходит для повседневного ужина. Он получается густым, сытным и мягким по вкусу, с заметными мексиканскими акцентами. Блюдо удобно адаптировать под себя, меняя набор специй и добавок. Об этом сообщает Allrecipes.

Сытный суп с фасолью пинто: идея и характер блюда

В основе рецепта — консервированная фасоль пинто, картофель и овощи, которые варятся в курином бульоне со специями. Такой суп не требует сложной техники и готовится в одной кастрюле, что особенно удобно для домашней кухни. Оливковое масло используется для обжарки овощей, а паприка, тмин и кориандр формируют теплый, слегка пряный вкус.

Картофель делает текстуру более плотной, а морковь добавляет мягкую сладость. Помидоры в собственном соку уравновешивают блюдо легкой кислинкой. В результате получается универсальный суп, который можно подать как самостоятельное блюдо или дополнить хлебом, тортильями или лепешками.

Как формируется вкус и подача

Суп варится около получаса, за это время овощи становятся мягкими, а бульон насыщается вкусами. Уже на этапе подачи блюдо можно адаптировать под разные предпочтения.

Ассортимент начинок позволяет менять характер супа от нейтрального до более яркого. Тертый сыр чеддер делает вкус сливочнее, сметана смягчает специи, а сальса или гуакамоле добавляют свежесть. Зелёный лук и кинза используются как ароматные акценты.

Пищевая ценность и практичность

Одна порция такого супа содержит около 420 ккал. В составе — 21 г белка, что делает блюдо сытным и подходящим для холодного времени года. Фасоль пинто богата растительным белком и углеводами, а минимальное количество жира позволяет включать блюдо в сбалансированное меню.

Рецепт удобен и тем, что хорошо хранится: на следующий день вкус становится еще более насыщенным, а консистенция — густой.

Сравнение: суп из фасоли пинто и классический фасолевый суп

Суп из фасоли пинто отличается более мягким вкусом по сравнению с блюдами на основе красной фасоли. Пинто быстрее разваривается и дает кремовую текстуру без необходимости пюрирования, как и другие варианты супов из фасоли.

Классический фасолевый суп часто требует длительного замачивания сухих бобов и более долгой варки. Вариант с консервированной фасолью экономит время и снижает сложность приготовления, сохраняя при этом питательность.

Плюсы и минусы рецепта

У этого супа есть ряд практических особенностей, которые стоит учитывать.

Плюсы:

простой набор ингредиентов, доступных в любом магазине;

быстрое приготовление без сложных этапов;

возможность менять вкус с помощью начинок и специй;

хорошая пищевая ценность и высокая сытность.

Минусы:

использование консервированной фасоли может не подойти тем, кто избегает готовых продуктов;

для любителей острого вкуса базовый вариант может показаться мягким без дополнительных специй.

Советы по приготовлению супа из фасоли пинто

Чтобы результат был стабильным, важно соблюдать несколько шагов.

Обжаривайте лук и халапеньо на среднем огне, не допуская подгорания.

Добавляйте чеснок в конце обжарки, чтобы сохранить аромат.

Картофель нарезайте кубиками одинакового размера для равномерной варки.

Солите суп ближе к концу приготовления, чтобы фасоль сохранила текстуру.

Популярные вопросы о супе из фасоли пинто

Можно ли заменить куриный бульон?

Да, его можно заменить овощным бульоном, если нужен вегетарианский вариант.

Сколько хранится готовый суп?

В холодильнике суп хранится до 3 дней в закрытой емкости.

Что лучше добавить для более острого вкуса?

Подойдут свежий перец чили, копченая паприка или острый соус при подаче.