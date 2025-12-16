Едят каждый день и не замечают подвоха: этот жир ускоряет болезни сердца и онкологию

Привычные продукты иногда оказываются не такими безобидными, как кажется. Новые научные данные показывают, что отказ от сливочного масла в пользу растительных альтернатив способен снизить риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Ключевую роль здесь играет состав жиров в ежедневном рационе.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всём мире. По словам специалиста, решить эту проблему только медикаментами невозможно — наибольший эффект даёт изменение пищевых привычек. Именно структура потребляемых жиров напрямую влияет на состояние сосудов, обмен веществ и воспалительные процессы.
Современные исследования подтверждают, что избыток насыщенных жиров и трансжиров повышает риски преждевременной смерти, сообщает Общественная Служба Новостей. При этом замена животных жиров на растительные может дать измеримый положительный эффект уже на уровне статистики.
Американские учёные в 2025 году опубликовали результаты масштабных когортных исследований, где сравнивали влияние различных жиров на показатели смертности.
"Учёные выяснили, что сливочное масло, используемое в рационе, увеличивает общую смертность на 15 %. При этом высокое употребление рапсового и оливкового масел связано с более низкой общей смертностью, в том числе по сравнению с другими растительными маслами", — объясняет диетолог Нурия Дианова.
Отдельно отмечается, что замена всего 10 граммов сливочного масла в сутки на растительные масла позволяет снизить не только общую смертность, но и смертность от онкологических заболеваний на 17 процентов.
Эксперт подчёркивает, что польза этих данных раскрывается именно в повседневной практике. Первый шаг — отказ от использования сливочного масла для жарки. У растительных масел, особенно рафинированных, точка дымления выше, а значит, при нагревании образуется меньше вредных соединений.
Второй шаг касается выпечки и десертов. Современные маргарины содержат значительно меньше насыщенных жиров и трансжиров по сравнению с классическим сливочным маслом, поэтому становятся более безопасным вариантом для кулинарии.
"Следует заменить сливочное масло на маргарин в рецептах приготовления кондитерских изделий. Современные маргарины являются продуктом выбора при приготовлении блюд", — отмечает специалист.
Для бутербродов диетолог рекомендует использовать не сливочное масло, а мягкий маргарин, или спред. Это помогает снизить долю насыщенных жиров и увеличить потребление полезных ненасыщенных жирных кислот.
"Включение 10 граммов спреда на цельнозерновом хлебе с омлетом и овощами несколько раз в неделю — удачный пример трансформации питания", — подчёркивает Дианова.
Также она советует регулярно использовать растительные масла, особенно нерафинированные, чтобы сбалансировать жировой профиль рациона.
Сливочное масло традиционно ценится за вкус, но содержит высокий процент насыщенных жиров. Современные спреды и маргарины производятся с контролем состава и имеют более благоприятный профиль жирных кислот. Растительные масла, особенно оливковое и рапсовое, дополнительно содержат биологически активные вещества, поддерживающие здоровье сосудов.
Изменение жирового состава рациона не требует радикальных диет и легко внедряется в быт. При этом важно осознанно подходить к выбору продуктов.
Используйте растительные масла для жарки и готовки.
Заменяйте сливочное масло в выпечке на современные маргарины.
Выбирайте спреды для бутербродов вместо классического масла.
Делайте акцент на цельнозерновой хлеб, овощи и белковые продукты.
Полностью ли нужно исключать сливочное масло?
Речь идёт не о полном запрете, а о сокращении и разумной замене.
Какие масла считаются наиболее полезными?
Оливковое и рапсовое показывают наилучшие результаты в исследованиях.
Опасны ли современные маргарины?
Продукты нового поколения содержат меньше трансжиров и считаются более безопасными.
Сколько растительных жиров нужно в рационе?
Важно, чтобы они преобладали над животными, без строгих цифр.
