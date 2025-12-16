Едят каждый день и не замечают подвоха: этот жир ускоряет болезни сердца и онкологию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Привычные продукты иногда оказываются не такими безобидными, как кажется. Новые научные данные показывают, что отказ от сливочного масла в пользу растительных альтернатив способен снизить риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Ключевую роль здесь играет состав жиров в ежедневном рационе.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему жиры так важны для здоровья

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всём мире. По словам специалиста, решить эту проблему только медикаментами невозможно — наибольший эффект даёт изменение пищевых привычек. Именно структура потребляемых жиров напрямую влияет на состояние сосудов, обмен веществ и воспалительные процессы.

Современные исследования подтверждают, что избыток насыщенных жиров и трансжиров повышает риски преждевременной смерти, сообщает Общественная Служба Новостей. При этом замена животных жиров на растительные может дать измеримый положительный эффект уже на уровне статистики.

Что показали исследования

Американские учёные в 2025 году опубликовали результаты масштабных когортных исследований, где сравнивали влияние различных жиров на показатели смертности.

"Учёные выяснили, что сливочное масло, используемое в рационе, увеличивает общую смертность на 15 %. При этом высокое употребление рапсового и оливкового масел связано с более низкой общей смертностью, в том числе по сравнению с другими растительными маслами", — объясняет диетолог Нурия Дианова.

Отдельно отмечается, что замена всего 10 граммов сливочного масла в сутки на растительные масла позволяет снизить не только общую смертность, но и смертность от онкологических заболеваний на 17 процентов.

Практические рекомендации по замене масла

Эксперт подчёркивает, что польза этих данных раскрывается именно в повседневной практике. Первый шаг — отказ от использования сливочного масла для жарки. У растительных масел, особенно рафинированных, точка дымления выше, а значит, при нагревании образуется меньше вредных соединений.

Второй шаг касается выпечки и десертов. Современные маргарины содержат значительно меньше насыщенных жиров и трансжиров по сравнению с классическим сливочным маслом, поэтому становятся более безопасным вариантом для кулинарии.

"Следует заменить сливочное масло на маргарин в рецептах приготовления кондитерских изделий. Современные маргарины являются продуктом выбора при приготовлении блюд", — отмечает специалист.

Спреды в ежедневном рационе

Для бутербродов диетолог рекомендует использовать не сливочное масло, а мягкий маргарин, или спред. Это помогает снизить долю насыщенных жиров и увеличить потребление полезных ненасыщенных жирных кислот.

"Включение 10 граммов спреда на цельнозерновом хлебе с омлетом и овощами несколько раз в неделю — удачный пример трансформации питания", — подчёркивает Дианова.

Также она советует регулярно использовать растительные масла, особенно нерафинированные, чтобы сбалансировать жировой профиль рациона.

Сравнение: сливочное масло и растительные альтернативы

Сливочное масло традиционно ценится за вкус, но содержит высокий процент насыщенных жиров. Современные спреды и маргарины производятся с контролем состава и имеют более благоприятный профиль жирных кислот. Растительные масла, особенно оливковое и рапсовое, дополнительно содержат биологически активные вещества, поддерживающие здоровье сосудов.

Плюсы и минусы перехода на растительные жиры

Изменение жирового состава рациона не требует радикальных диет и легко внедряется в быт. При этом важно осознанно подходить к выбору продуктов.

  • Плюсы: снижение сердечно-сосудистых рисков, уменьшение доли трансжиров, улучшение липидного профиля.
  • Минусы: необходимость внимательно читать состав и избегать устаревших марок с высоким содержанием трансжиров.

Советы по переходу на более полезный рацион

  1. Используйте растительные масла для жарки и готовки.

  2. Заменяйте сливочное масло в выпечке на современные маргарины.

  3. Выбирайте спреды для бутербродов вместо классического масла.

  4. Делайте акцент на цельнозерновой хлеб, овощи и белковые продукты.

Популярные вопросы о замене сливочного масла

Полностью ли нужно исключать сливочное масло?
Речь идёт не о полном запрете, а о сокращении и разумной замене.

Какие масла считаются наиболее полезными?
Оливковое и рапсовое показывают наилучшие результаты в исследованиях.

Опасны ли современные маргарины?
Продукты нового поколения содержат меньше трансжиров и считаются более безопасными.

Сколько растительных жиров нужно в рационе?
Важно, чтобы они преобладали над животными, без строгих цифр.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
