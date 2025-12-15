Праздник дорожает, вкусы смещаются: сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году

Алкоголь включили в праздничное меню 76 процентов россиян — SimpleWine и OMI

Россияне подходят к новогодней ночи с привычным набором праздничных традиций, но предпочтения внутри них заметно меняются. Бокал игристого по-прежнему остаётся символом встречи Нового года, однако всё чаще он наполняется напитками отечественного производства, а не французским шампанским. Об этом свидетельствуют результаты опроса SimpleWine, проведённого совместно с OMI (Online Market Intelligence).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новогодний стол

Алкоголь в праздничном меню

Согласно данным исследования, алкогольные напитки в новогоднее меню планируют включить 76% россиян. Это на два процентных пункта больше, чем годом ранее, что говорит о постепенном росте интереса к праздничному потреблению. При этом структура выбора становится более разнообразной, а лидеры рынка сохраняют позиции не за счёт импорта.

Самым популярным напитком остаётся российское игристое вино — его планируют открыть в новогоднюю ночь 35% опрошенных. Этот показатель заметно опережает другие категории и подтверждает устойчивый спрос на продукцию отечественных производителей в период главного праздника года, сообщает Газета.Ru.

Смена предпочтений и комментарии экспертов

Интерес к остальным алкогольным напиткам в целом сохранился на уровне прошлого года. Водку намерены поставить на праздничный стол 14% участников опроса, импортное игристое выбрали 13%, виски — 11%, а российское тихое вино — 10%. Таким образом, выбор россиян распределяется между традиционными и более "праздничными" категориями.

"Игристое вино — по-прежнему главный символ новогоднего стола, однако структура потребления меняется. В частности, с 12 до 8% по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто выбирает французское шампанское. Учитывая, что востребованность всей категории игристого к празднику выросла с 37 до 44%, это может свидетельствовать о перераспределении интереса в большей степени в пользу российских производителей и частично в сторону более недорогих сегментов", — отмечает вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.

Сколько тратят на алкоголь к Новому году

Средние расходы россиян на алкоголь к празднику в этом году составили 4108 рублей. За год этот показатель вырос на 10%, а по сравнению с 2023 годом — на 17%, что отражает как инфляционные процессы, так и расширение праздничных корзин.

Сохраняется и традиционное гендерное различие в тратах. Мужчины в среднем расходуют на алкоголь 4600 рублей, тогда как женщины — 3686 рублей. Рост расходов зафиксирован почти во всех возрастных группах, особенно среди россиян старше 45 лет, где увеличение превысило 15% по сравнению с прошлым годом.

Возрастные различия в потреблении

Исключением стала молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет — у этой группы расходы на алкоголь сократились на 8% в годовом выражении. При этом именно молодые россияне по-прежнему тратят на праздничные напитки больше остальных, в среднем около 4920 рублей.

Такая динамика показывает, что новогодние привычки в целом сохраняются, но внутри них происходит заметное перераспределение — как по категориям напитков, так и по возрастным и социальным группам.