Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Глушенков стал лучшим игроком Зенита в ноябре и декабре — ФК Зенит
Ксения Собчак спросила сына, готов ли он жить беднее
Констан Пелят поделился опытом уникального пешего путешествия по Словении
Обнаружена экзопланета, вращающаяся вокруг двух звёзд — Astrophysical Journal Letters
Для выращивания клубники в горшках подходят ремонтантные сорта и рыхлая почва
Прирост икр зависит от амплитуды движений — бразильские исследователи
Запрет поставок нефтепродуктов по ценовому потолку действует до 30 июня
SpaceX эксплуатирует почти 9 300 спутников Starlink — naked-science
Хранение АКБ при морозе повысило риск повреждения пластин

Праздник дорожает, вкусы смещаются: сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году

Алкоголь включили в праздничное меню 76 процентов россиян — SimpleWine и OMI
Еда

Россияне подходят к новогодней ночи с привычным набором праздничных традиций, но предпочтения внутри них заметно меняются. Бокал игристого по-прежнему остаётся символом встречи Нового года, однако всё чаще он наполняется напитками отечественного производства, а не французским шампанским. Об этом свидетельствуют результаты опроса SimpleWine, проведённого совместно с OMI (Online Market Intelligence).

Новогодний стол
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новогодний стол

Алкоголь в праздничном меню

Согласно данным исследования, алкогольные напитки в новогоднее меню планируют включить 76% россиян. Это на два процентных пункта больше, чем годом ранее, что говорит о постепенном росте интереса к праздничному потреблению. При этом структура выбора становится более разнообразной, а лидеры рынка сохраняют позиции не за счёт импорта.

Самым популярным напитком остаётся российское игристое вино — его планируют открыть в новогоднюю ночь 35% опрошенных. Этот показатель заметно опережает другие категории и подтверждает устойчивый спрос на продукцию отечественных производителей в период главного праздника года, сообщает Газета.Ru.

Смена предпочтений и комментарии экспертов

Интерес к остальным алкогольным напиткам в целом сохранился на уровне прошлого года. Водку намерены поставить на праздничный стол 14% участников опроса, импортное игристое выбрали 13%, виски — 11%, а российское тихое вино — 10%. Таким образом, выбор россиян распределяется между традиционными и более "праздничными" категориями.

"Игристое вино — по-прежнему главный символ новогоднего стола, однако структура потребления меняется. В частности, с 12 до 8% по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто выбирает французское шампанское. Учитывая, что востребованность всей категории игристого к празднику выросла с 37 до 44%, это может свидетельствовать о перераспределении интереса в большей степени в пользу российских производителей и частично в сторону более недорогих сегментов", — отмечает вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.

Сколько тратят на алкоголь к Новому году

Средние расходы россиян на алкоголь к празднику в этом году составили 4108 рублей. За год этот показатель вырос на 10%, а по сравнению с 2023 годом — на 17%, что отражает как инфляционные процессы, так и расширение праздничных корзин.

Сохраняется и традиционное гендерное различие в тратах. Мужчины в среднем расходуют на алкоголь 4600 рублей, тогда как женщины — 3686 рублей. Рост расходов зафиксирован почти во всех возрастных группах, особенно среди россиян старше 45 лет, где увеличение превысило 15% по сравнению с прошлым годом.

Возрастные различия в потреблении

Исключением стала молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет — у этой группы расходы на алкоголь сократились на 8% в годовом выражении. При этом именно молодые россияне по-прежнему тратят на праздничные напитки больше остальных, в среднем около 4920 рублей.

Такая динамика показывает, что новогодние привычки в целом сохраняются, но внутри них происходит заметное перераспределение — как по категориям напитков, так и по возрастным и социальным группам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Госдолг России вырос почти до 33 трлн рублей. Много это или мало
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Последние материалы
Максим Глушенков стал лучшим игроком Зенита в ноябре и декабре — ФК Зенит
Ксения Собчак спросила сына, готов ли он жить беднее
Старые сувениры усиливают чувство грусти после 50 лет — PsychologyToday
Констан Пелят поделился опытом уникального пешего путешествия по Словении
Обнаружена экзопланета, вращающаяся вокруг двух звёзд — Astrophysical Journal Letters
После 50 лет мышцы уменьшаются на 3–8 процентов за десятилетие
16 декабря: Бостонское чаепитие, театр Ромэн и евро
Для выращивания клубники в горшках подходят ремонтантные сорта и рыхлая почва
Супы в медленной плите удобны для повторного разогрева — Allrecipes
Прирост икр зависит от амплитуды движений — бразильские исследователи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.