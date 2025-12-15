Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чисто — не значит безопасно: скрытая ошибка на кухне, из-за которой еда становится опасной

Мытьё сырого мяса увеличило риск перекрёстного заражения на кухне — врачи
Еда

Мыть продукты перед готовкой кажется безусловным правилом, усвоенным с детства. Вода ассоциируется с чистотой, безопасностью и заботой о здоровье, поэтому рука автоматически тянется к крану. Однако специалисты по пищевой безопасности предупреждают: в ряде случаев привычка мыть продукты может сыграть против нас.

Девушка моет овощи
Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under publik domain
Девушка моет овощи

Когда вода становится лишней

Современная кухня наполнена техникой и аксессуарами — от разделочных досок и ножей до блендеров и сковород с антипригарным покрытием. Но даже самый продуманный инвентарь не спасёт от ошибок, если нарушаются базовые принципы гигиены. Один из них — понимание, какие продукты действительно нуждаются в промывании, а какие лучше оставить в покое до термической обработки.

Эксперты по безопасности питания подчёркивают: чрезмерное стремление "смыть всё лишнее" иногда приводит к обратному эффекту. Вместо снижения рисков возрастает вероятность перекрёстного загрязнения, а качество ингредиентов заметно страдает. Особенно это актуально для продуктов животного происхождения и ингредиентов с пористой структурой.

Сырая птица и красное мясо

Курица, индейка, говядина, свинина и баранина часто оказываются под струёй воды сразу после распаковки. Логика понятна: убрать возможные загрязнения. Но на практике промывание не уничтожает сальмонеллу и другие патогены, которые могут присутствовать на поверхности.

Капли воды разносят микроорганизмы по раковине, столешнице, посуде и даже на другие продукты. Гораздо эффективнее сосредоточиться на другом: использовать отдельную разделочную доску, тщательно мыть ножи, рабочие поверхности и руки с мылом. Основную защиту обеспечивает не вода, а полноценная термическая обработка на плите или в духовке.

Рыба и морепродукты

С рыбой и морепродуктами ситуация схожая. Большинство филе и очищенных креветок не нуждаются в промывании, особенно если они куплены в проверенном магазине и хранились в холодильнике при правильной температуре. Вода не делает их безопаснее, зато может ухудшить текстуру.

Лишняя влага мешает равномерной жарке и запеканию, особенно если используется сковорода, гриль или духовка. Исключение составляют моллюски в раковинах: их действительно промывают снаружи, чтобы удалить песок и остатки ила. В остальном достаточно обсушить продукт бумажным полотенцем и сразу отправить на огонь.

Яйца: тонкий момент

Яйца вызывают больше всего споров. В промышленных условиях их уже очищают и обеззараживают, из-за чего естественная защитная плёнка на скорлупе удаляется. Повторное мытьё перед хранением делает скорлупу более проницаемой для бактерий и сокращает срок годности.

Таким образом, оптимальная стратегия проста: хранить яйца сухими в холодильнике, а мыть их только перед тем, как разбивать для омлета, выпечки или соуса.

Грибы и их особенности

Грибы — отдельная категория. Шампиньоны, вешенки и другие культивируемые виды обладают пористой структурой и легко впитывают влагу. После мытья они становятся водянистыми, плохо подрумяниваются и теряют вкус, особенно при жарке на оливковом масле.

В быту их чаще всего очищают сухим способом: салфеткой, бумажным полотенцем или мягкой щёткой. Лесные грибы — другое дело. Их не только моют, но и замачивают, поскольку безопасность здесь важнее текстуры, а риск загрязнения выше.

Мыть или не мыть, вот в чем вопрос

Вопрос промывания часто зависит от типа продукта и дальнейшего способа приготовления. Для овощей и фруктов вода действительно необходима, особенно если они употребляются сырыми. Для мяса, рыбы и яиц ключевую роль играет температура приготовления и чистота кухни.

Мясо и птица выигрывают от правильной термообработки и аккуратной работы с инвентарём. Рыба лучше сохраняет структуру без лишней влаги. Яйца требуют индивидуального подхода в зависимости от этапа — хранение или использование. Грибы же ценят сухую очистку, если речь идёт о магазинных экземплярах.

Советы

  1. Разделяйте зоны: используйте разные доски для мяса, рыбы и овощей.
  2. Не мойте сырое мясо и птицу, сразу переходите к готовке.
  3. Обсушивайте рыбу и морепродукты бумажным полотенцем вместо промывания.
  4. Храните яйца немытыми и мойте их только перед использованием.
  5. Чистите грибы сухим способом, если это не лесные виды.

Популярные вопросы о мытье продуктов

Нужно ли мыть мясо, если оно выглядит грязным?

Даже если кажется, что на поверхности есть загрязнения, мытьё не решит проблему. Лучше удалить видимые части салфеткой и тщательно вымыть руки и инвентарь.

Что делать, если я всегда мыл курицу?

Важно изменить привычку и уделить внимание санитарии кухни. Регулярная дезинфекция поверхностей и правильная готовка снижают риски.

Можно ли мыть рыбу перед запеканием?

Лучше ограничиться обсушиванием. Это улучшит корочку и вкус готового блюда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
