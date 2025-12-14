Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия опустилась на 99-е место по госдолгу на душу в 3 тысячи долларов — Минфин РФ
Крапивный навоз повысил рост овощных культур без химии
В Новосибирске продают серебряный рубль 1896 года за 102 тыс. на онлайн-ресурсе
Пережаренный лук придаёт супу устойчивую горечь — кулинары
Быстрое утреннее питание усиливает изжогу у пациентов — гастроэнтеролог Вялов
Российские туристы делают ставку на Саудовскую Аравию — "Купибилет"
Запах в холодильнике часто возникает из-за поддона и морозильной камеры — Real Simple
Продажи Haval Dargo в России снизились в начале 2025 года
Вертикальные навесные шкафы увеличили объём хранения в узкой кухне – idealista

Густо, горячо и с характером: простой приём превращает это рагу в блюдо без компромиссов

Ковбойское рагу приготовили с говяжьим фаршем и копчёной колбасой – Simply Recipes
Еда

Ковбойское рагу — блюдо для тех, кто не хочет выбирать между чили и классическим мясным рагу. Оно получается густым, сытным, с копчёными нотами и насыщенным томатным вкусом, способным согреть после долгого дня. Это еда без компромиссов, где «чем больше — тем лучше» работает на все сто процентов. Об этом сообщает Simply Recipes.

Чакалака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чакалака

Что такое ковбойское рагу и почему его любят

Ковбойское рагу объединяет сразу несколько кулинарных традиций. От чили ему достались фасоль, специи и томатная основа, а от рагу — крупные кусочки мяса, овощи и продолжительное томление. В результате получается плотное, ароматное блюдо, которое легко заменить полноценный обед или ужин, особенно если вы цените блюда в одной кастрюле.

Ключевая особенность — многослойный вкус. Копчёная колбаса даёт дымный аромат, говяжий фарш отвечает за насыщенность, фасоль добавляет сладковато-пряную ноту, а овощи делают блюдо более сбалансированным. Такое рагу одинаково хорошо подходит и для семейного стола, и для компании друзей.

Ингредиенты, которые делают вкус глубже

Основа ковбойского рагу — простые и доступные продукты, но именно их сочетание даёт выразительный результат. Копчёная колбаса, например кильбаса, сначала обжаривается и отдаёт жир, в котором затем готовятся овощи. Это усиливает вкус без добавления лишних специй.

Томатная составляющая часто строится на консервированных помидорах с перцем чили (вроде RO-TEL), но при необходимости их легко заменить обычными рублеными или запечёнными томатами. Фасоль традиционно берут печёную, так как она даёт лёгкую сладость и густоту. Картофель делает блюдо по-настоящему сытным, а замороженная кукуруза, добавленная в самом конце, освежает вкус — приём, знакомый тем, кто любит густые супы из фасоли.

Как готовится ковбойское рагу

Процесс начинается с обжаривания колбасы до румяной корочки. Затем в оставшемся жире мягко припускают лук и перец, добавляя им сладость и аромат. Говяжий фарш сначала подрумянивают, а уже потом перемешивают — так он остаётся сочным.

После этого вводят чеснок и порошок чили, которые раскрываются буквально за минуту. Далее в кастрюлю отправляются томаты, бульон, фасоль, картофель и ранее обжаренная колбаса. Блюдо тушится до мягкости картофеля и лёгкого загустения. В самом конце добавляется кукуруза, а подача дополняется тёртым чеддером и зелёным луком.

Медленноварка как альтернатива плите

Ковбойское рагу удобно адаптировать для медленноварки. Мясо и колбасу предварительно обжаривают на сковороде, затем перекладывают в чашу, добавляют остальные ингредиенты и готовят под крышкой. На низком режиме блюдо доходит примерно за 8 часов, на высоком — за 5–6. Такой способ особенно удобен, если хочется, чтобы ужин был готов без постоянного контроля.

Сравнение: ковбойское рагу, чили и классическое рагу

Ковбойское рагу выгодно отличается от классического чили более разнообразной текстурой: здесь есть и фарш, и колбаса, и крупные кусочки овощей. По сравнению с обычным мясным рагу оно острее и ярче за счёт специй и фасоли.

Если чили — это прежде всего про специи и фасоль, а рагу — про мясо и овощи, то ковбойский вариант удачно балансирует между ними. Он получается более универсальным и нравится даже тем, кто не любит слишком острые блюда.

Плюсы и минусы ковбойского рагу

Это блюдо ценят за насыщенность и простоту, но у него есть свои особенности. Оно отлично хранится, легко разогревается и становится только вкуснее на следующий день. При этом рагу довольно калорийное и плотное, что стоит учитывать.

К преимуществам относятся:

  • сытность и богатый вкус;
  • возможность менять ингредиенты под себя;
  • удобство приготовления на несколько дней вперёд.

К минусам можно отнести:

  • высокую калорийность;
  • длительное время приготовления по сравнению с быстрыми блюдами;
  • необходимость большой кастрюли или жаровни.

Советы по приготовлению ковбойского рагу шаг за шагом

Обжаривайте колбасу первой — так она отдаст максимум вкуса.
Не спешите перемешивать фарш: дайте ему подрумяниться.
Если не любите сладость, замените печёную фасоль на красную или пинто.
Для усиления копчёного аромата добавьте немного бекона.
Кукурузу кладите в самом конце, не размораживая заранее.
Подавайте с тёртым сыром, зелёным луком или сметаной.

С чем подавать ковбойское рагу

К этому блюду хорошо подходят простые гарниры и закуски. Часто его подают с кукурузным хлебом, салатом из капусты или чипсами из тортильи. Такие дополнения подчёркивают вкус и делают подачу более разнообразной.

Популярные вопросы о ковбойском рагу

Можно ли заменить ингредиенты?
Да, рецепт легко адаптируется. Колбасу можно заменить другой копчёной, фасоль — любой консервированной, а картофель — бататом.

Подходит ли блюдо для заморозки?
Рагу хорошо переносит заморозку и хранится до трёх недель без потери вкуса.

Насколько оно острое?
Острота умеренная и зависит от порошка чили и томатов. Её легко регулировать.

Можно ли готовить без медленноварки?
Да, классический вариант на плите остаётся самым популярным и не требует специальной техники.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Красота и стиль
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Метод ИСО полностью подавляет почкового клеща на смородине
Садоводство, цветоводство
Метод ИСО полностью подавляет почкового клеща на смородине
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Триллионы на кону: Россия готовит ответный удар Euroclear из-за замороженных активов
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Последние материалы
Ковбойское рагу приготовили с говяжьим фаршем и копчёной колбасой – Simply Recipes
Календула подавляет развитие серой гнили на грядках
Гренландские киты способны жить более 200 лет — соавтор работы Вера Горбунова
Хирург Фрэнк Ветеран пытался спасти жизнь Джона Леннона
Площадь Дукале в Виджевано признана символом Ломбардии — Piazza Marostica
Северные косатки используют дельфинов как разведчиков — The Guardian
Высокоинтенсивный спорт повышает кортизол дольше обычного — The Challenger
Крапивный навоз повысил рост овощных культур без химии
Макияж с акцентом на румяна вошел в тренды зимы 2025
В Новосибирске продают серебряный рубль 1896 года за 102 тыс. на онлайн-ресурсе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.