Нишевый продукт выстрелил: неожиданный товар вывел Россию в плюс — это не нефть и зерно

Экспорт сала из России в 2025 году вырос на 38% по выручке
Еда

Экспорт сала из России в 2025 году неожиданно вышел в число заметных аграрных историй, показав уверенный рост как по объемам, так и по выручке. Особенно выделяется направление поставок в Беларусь, которое стало ключевым для российских производителей. Именно этот рынок обеспечил основную часть валютной выручки и задал динамику всему сегменту.

Домашнее сало
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашнее сало

Экспорт сала как новый драйвер аграрного экспорта

В 2025 году российский аграрный экспорт продолжает адаптацию к изменившимся внешним условиям, и поставки животноводческой продукции играют в этом процессе все более заметную роль. Одним из примеров стал экспорт сала, который за январь-сентябрь текущего года достиг 13 тыс. тонн. В денежном выражении объем поставок приблизился к отметке 19 млн долларов, что стало существенным результатом для относительно узкой товарной категории.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост выглядит особенно показательно. В натуральном выражении экспорт увеличился на 12%, а в стоимостном — сразу на 38%. Такая разница говорит не только об увеличении физического объема поставок, но и о росте цен, а также об изменении структуры рынков сбыта.

Сало как продукт традиционно воспринимается как нишевый, однако в условиях переориентации торговли оно стало востребованным товаром в странах ближнего зарубежья. Российские производители смогли оперативно занять освободившиеся ниши и нарастить присутствие на соседних рынках.

Беларусь — ключевой рынок для российских поставщиков

Главным драйвером роста экспорта стала Беларусь. За девять месяцев 2025 года в эту страну было поставлено свыше 10 тыс. тонн сала почти на 15 млн долларов. Фактически на Беларусь пришлось более половины всех экспортных доходов России от реализации этого продукта.

В сравнении с прошлым годом поставки в Беларусь выросли на 4% в весовом выражении и сразу на 29% в денежном. Такая динамика указывает на устойчивый спрос со стороны белорусского рынка, а также на возможность для российских экспортеров работать с более маржинальными контрактами.

Беларусь традиционно остается одним из крупнейших торговых партнеров России в аграрном секторе. Близость рынков, схожие стандарты качества и логистические преимущества делают экспорт продуктов животноводства, включая сало, экономически оправданным и стабильным направлением.

География поставок и другие покупатели

Хотя Беларусь занимает лидирующую позицию, российский экспорт сала не ограничивается одним направлением. В пятерку крупнейших импортеров по стоимости также входят Монголия, Армения, Казахстан и Вьетнам. Эти рынки формируют дополнительный спрос и позволяют диверсифицировать экспортные потоки.

Монголия и Казахстан интересны как близкие по логистике рынки с устойчивым спросом на продукты животноводства. Армения выступает важным партнером в рамках Евразийского экономического союза, а Вьетнам демонстрирует интерес к российской продукции в рамках расширения торговых связей со странами Азии.

Максимальный объем экспорта сала за всю историю наблюдений был зафиксирован в 2023 году, когда суммарная выручка от зарубежных поставок составила около 25 млн долларов. Текущие показатели 2025 года позволяют говорить о сохранении высокого уровня экспорта и потенциальной возможности приблизиться к рекордным значениям при благоприятной конъюнктуре.

Экономическое значение роста экспорта

Рост экспорта сала важен не только сам по себе, но и как индикатор состояния всего аграрного сектора. Для производителей это означает загрузку мощностей, стабильный сбыт и приток валютной выручки. Для регионов — дополнительные налоговые поступления и рабочие места в переработке и логистике.

Кроме того, расширение экспорта продуктов животноводства снижает зависимость отрасли от внутреннего спроса и повышает устойчивость бизнеса. В условиях колебаний цен на сырьевых рынках такие направления становятся важным элементом диверсификации экономики.

Сравнение экспорта сала и других продуктов животноводства

Экспорт сала заметно отличается от поставок других продуктов животноводства, таких как мясо птицы или говядина. Во-первых, объемы здесь значительно меньше, что делает рынок более гибким и чувствительным к изменениям спроса. Во-вторых, сало часто используется как сырье для переработки, а не только как конечный продукт.

В отличие от массовых товарных позиций, экспорт сала позволяет работать с более узкими сегментами и специализированными контрактами. Это снижает конкуренцию и дает возможность удерживать более высокую маржу, особенно на рынках ближнего зарубежья.

Популярные вопросы о экспорте сала из России

Сколько Россия зарабатывает на экспорте сала в Беларусь?

За январь-сентябрь 2025 года выручка от поставок сала в Беларусь составила почти 15 млн долларов.

Почему Беларусь стала главным покупателем?

Свою роль сыграли географическая близость, устойчивый спрос и развитые торговые связи между странами.

Может ли экспорт сала вырасти дальше?

Потенциал роста сохраняется, однако он будет зависеть от объемов производства, цен и расширения географии поставок.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
