Нишевый продукт выстрелил: неожиданный товар вывел Россию в плюс — это не нефть и зерно

Экспорт сала из России в 2025 году неожиданно вышел в число заметных аграрных историй, показав уверенный рост как по объемам, так и по выручке. Особенно выделяется направление поставок в Беларусь, которое стало ключевым для российских производителей. Именно этот рынок обеспечил основную часть валютной выручки и задал динамику всему сегменту.
В 2025 году российский аграрный экспорт продолжает адаптацию к изменившимся внешним условиям, и поставки животноводческой продукции играют в этом процессе все более заметную роль. Одним из примеров стал экспорт сала, который за январь-сентябрь текущего года достиг 13 тыс. тонн. В денежном выражении объем поставок приблизился к отметке 19 млн долларов, что стало существенным результатом для относительно узкой товарной категории.
Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост выглядит особенно показательно. В натуральном выражении экспорт увеличился на 12%, а в стоимостном — сразу на 38%. Такая разница говорит не только об увеличении физического объема поставок, но и о росте цен, а также об изменении структуры рынков сбыта.
Сало как продукт традиционно воспринимается как нишевый, однако в условиях переориентации торговли оно стало востребованным товаром в странах ближнего зарубежья. Российские производители смогли оперативно занять освободившиеся ниши и нарастить присутствие на соседних рынках.
Главным драйвером роста экспорта стала Беларусь. За девять месяцев 2025 года в эту страну было поставлено свыше 10 тыс. тонн сала почти на 15 млн долларов. Фактически на Беларусь пришлось более половины всех экспортных доходов России от реализации этого продукта.
В сравнении с прошлым годом поставки в Беларусь выросли на 4% в весовом выражении и сразу на 29% в денежном. Такая динамика указывает на устойчивый спрос со стороны белорусского рынка, а также на возможность для российских экспортеров работать с более маржинальными контрактами.
Беларусь традиционно остается одним из крупнейших торговых партнеров России в аграрном секторе. Близость рынков, схожие стандарты качества и логистические преимущества делают экспорт продуктов животноводства, включая сало, экономически оправданным и стабильным направлением.
Хотя Беларусь занимает лидирующую позицию, российский экспорт сала не ограничивается одним направлением. В пятерку крупнейших импортеров по стоимости также входят Монголия, Армения, Казахстан и Вьетнам. Эти рынки формируют дополнительный спрос и позволяют диверсифицировать экспортные потоки.
Монголия и Казахстан интересны как близкие по логистике рынки с устойчивым спросом на продукты животноводства. Армения выступает важным партнером в рамках Евразийского экономического союза, а Вьетнам демонстрирует интерес к российской продукции в рамках расширения торговых связей со странами Азии.
Максимальный объем экспорта сала за всю историю наблюдений был зафиксирован в 2023 году, когда суммарная выручка от зарубежных поставок составила около 25 млн долларов. Текущие показатели 2025 года позволяют говорить о сохранении высокого уровня экспорта и потенциальной возможности приблизиться к рекордным значениям при благоприятной конъюнктуре.
Рост экспорта сала важен не только сам по себе, но и как индикатор состояния всего аграрного сектора. Для производителей это означает загрузку мощностей, стабильный сбыт и приток валютной выручки. Для регионов — дополнительные налоговые поступления и рабочие места в переработке и логистике.
Кроме того, расширение экспорта продуктов животноводства снижает зависимость отрасли от внутреннего спроса и повышает устойчивость бизнеса. В условиях колебаний цен на сырьевых рынках такие направления становятся важным элементом диверсификации экономики.
Экспорт сала заметно отличается от поставок других продуктов животноводства, таких как мясо птицы или говядина. Во-первых, объемы здесь значительно меньше, что делает рынок более гибким и чувствительным к изменениям спроса. Во-вторых, сало часто используется как сырье для переработки, а не только как конечный продукт.
В отличие от массовых товарных позиций, экспорт сала позволяет работать с более узкими сегментами и специализированными контрактами. Это снижает конкуренцию и дает возможность удерживать более высокую маржу, особенно на рынках ближнего зарубежья.
Сколько Россия зарабатывает на экспорте сала в Беларусь?
За январь-сентябрь 2025 года выручка от поставок сала в Беларусь составила почти 15 млн долларов.
Почему Беларусь стала главным покупателем?
Свою роль сыграли географическая близость, устойчивый спрос и развитые торговые связи между странами.
Может ли экспорт сала вырасти дальше?
Потенциал роста сохраняется, однако он будет зависеть от объемов производства, цен и расширения географии поставок.
