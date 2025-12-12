Рёбрышки без костей: за что любят и критикуют культовый сэндвич McDonald's

В McDonald's показали кухню, где готовят культовый сэндвич — New York Post

В меню McDonald's есть редкие вещи, которые появляются ненадолго, но успевают устроить вокруг себя настоящий шум. McRib — как раз из таких: стоит ему вернуться, и в соцсетях снова спорят, что это вообще за "ребрышки" без костей и почему люди их так ждут.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ McD-McRib

Новая волна обсуждений поднялась после ролика из кухни ресторана, где показали сборку сэндвича шаг за шагом, сообщает New York Post.

Что показали на видео с кухни McDonald's

В соцсети всплыл ролик, снятый на рабочем месте: сотрудник демонстрирует приготовление McRib так, как большинство гостей никогда не видят. Сначала котлеты выкладывают на гриль и доводят до румяной корочки — то есть это не "сразу из пакета в булку", а полноценный этап обжарки.

Дальше начинается то, что многих удивляет сильнее всего: котлеты переносят на отдельную станцию, где их покрывают соусом. Соус барбекю предварительно разогревают в микроволновке, после чего каждый кусок мяса ненадолго окунают в ёмкость с соусом. Затем котлеты выкладывают на решётку, чтобы стекли излишки — иначе булка быстро размокнет, а сэндвич будет неудобно есть.

После этого заготовки могут храниться до момента, когда их нужно разогреть и собрать заказ. При сборке используется поджаренная булочка, нарезанный лук и маринованные огурцы, а роль "главного вкуса" продолжает играть барбекю-соус.

Главная "загадка" McRib: это не ребрышки

Вся визуальная идея McRib построена на иллюзии: котлета напоминает ребра, но по сути это — сформованное мясо без костей. В качестве сырья используется свиная лопатка, которой придают характерный рельеф.

Такая технология — не сенсация для индустрии: формовка помогает делать продукт одинаковым по толщине и размеру, чтобы он стабильно готовился на оборудовании и соответствовал стандартам сети. Но в случае c McRib это выглядит особенно контрастно, потому что форма "ребрышек" провоцирует ожидание, будто внутри должна быть кость или натуральная реберная пластина.

Реакция людей: от отвращения до фан-клуба

Одни задаются вопросом, зачем вообще есть продукт, который выглядит как ребрышки, но ими не является. Другие отвечают просто: им нравится вкус, и этого достаточно.

И здесь McRib попадает в типичную логику фастфуда. Он не пытается быть ресторанным блюдом — он играет на ярком сочетании сладковато-острого соуса, мягкой булочки, хруста огурцов и лука. Именно эта простая, "громкая" композиция делает его узнаваемым и объясняет, почему он каждый раз возвращается как событие.

Сравнение McRib и классических сэндвичей с мясом

McRib чаще сравнивают не с бургерами, а с мясными сэндвичами в стиле BBQ. У "классики" обычно один акцент — мясо: волокна, копчение, сок, текстура. У McRib — другой сценарий: вкус строится вокруг соуса и общей сборки, а котлета отвечает за плотность и стабильность.

Если вам важна "натуральная" текстура мяса, вы, скорее всего, выберете рваную свинину или ребра в заведениях, где их долго томят. Если же хочется быстрый, понятный, сладко-копчёный вкус с огурцами и луком — McRib закрывает именно этот запрос, особенно когда он появляется ограниченно и вокруг него снова начинается ажиотаж.

Плюсы и минусы McRib

McRib легко любить и так же легко критиковать — всё зависит от ожиданий. Он выигрывает в одном и уступает в другом.

Плюсы:

• яркий вкус барбекю и узнаваемая сборка;

• быстрый "комфорт-фуд" формат, когда нужна просто сытная еда;

• стабильность: продукт выглядит и ощущается одинаково от раза к разу;

• удачное сочетание соуса, лука и огурцов, которое многим кажется "идеальным".

Минусы:

• формованная котлета может разочаровать тех, кто ждёт натуральные ребра;

• соус задаёт почти весь характер вкуса — если не любите сладкое BBQ, не зайдёт;

• хранение и повторный разогрев могут влиять на сочность;

• продукт провоцирует споры о составе и технологичности, что нравится не всем.

Популярные вопросы о McRib

Что такое котлета McRib на самом деле?

Это котлета из свинины без костей, которой придают форму, напоминающую ребрышки. Она не является настоящими ребрами с костью.

Как готовят McRib на кухне?

Сначала котлету обжаривают на гриле до румяной корочки, затем покрывают разогретым барбекю-соусом, дают лишнему соусу стечь и собирают сэндвич на поджаренной булочке с луком и маринованными огурцами.

Почему вокруг McRib столько шума каждый раз?

Он появляется ограниченно, поэтому возвращение воспринимается как событие. Плюс продукт давно стал мемным: форма "ребер" и технология приготовления постоянно подогревают обсуждения.