Рёбрышки без костей: за что любят и критикуют культовый сэндвич McDonald's

В меню McDonald's есть редкие вещи, которые появляются ненадолго, но успевают устроить вокруг себя настоящий шум. McRib — как раз из таких: стоит ему вернуться, и в соцсетях снова спорят, что это вообще за "ребрышки" без костей и почему люди их так ждут.
Новая волна обсуждений поднялась после ролика из кухни ресторана, где показали сборку сэндвича шаг за шагом, сообщает New York Post.
В соцсети всплыл ролик, снятый на рабочем месте: сотрудник демонстрирует приготовление McRib так, как большинство гостей никогда не видят. Сначала котлеты выкладывают на гриль и доводят до румяной корочки — то есть это не "сразу из пакета в булку", а полноценный этап обжарки.
Дальше начинается то, что многих удивляет сильнее всего: котлеты переносят на отдельную станцию, где их покрывают соусом. Соус барбекю предварительно разогревают в микроволновке, после чего каждый кусок мяса ненадолго окунают в ёмкость с соусом. Затем котлеты выкладывают на решётку, чтобы стекли излишки — иначе булка быстро размокнет, а сэндвич будет неудобно есть.
После этого заготовки могут храниться до момента, когда их нужно разогреть и собрать заказ. При сборке используется поджаренная булочка, нарезанный лук и маринованные огурцы, а роль "главного вкуса" продолжает играть барбекю-соус.
Вся визуальная идея McRib построена на иллюзии: котлета напоминает ребра, но по сути это — сформованное мясо без костей. В качестве сырья используется свиная лопатка, которой придают характерный рельеф.
Такая технология — не сенсация для индустрии: формовка помогает делать продукт одинаковым по толщине и размеру, чтобы он стабильно готовился на оборудовании и соответствовал стандартам сети. Но в случае c McRib это выглядит особенно контрастно, потому что форма "ребрышек" провоцирует ожидание, будто внутри должна быть кость или натуральная реберная пластина.
Одни задаются вопросом, зачем вообще есть продукт, который выглядит как ребрышки, но ими не является. Другие отвечают просто: им нравится вкус, и этого достаточно.
И здесь McRib попадает в типичную логику фастфуда. Он не пытается быть ресторанным блюдом — он играет на ярком сочетании сладковато-острого соуса, мягкой булочки, хруста огурцов и лука. Именно эта простая, "громкая" композиция делает его узнаваемым и объясняет, почему он каждый раз возвращается как событие.
McRib чаще сравнивают не с бургерами, а с мясными сэндвичами в стиле BBQ. У "классики" обычно один акцент — мясо: волокна, копчение, сок, текстура. У McRib — другой сценарий: вкус строится вокруг соуса и общей сборки, а котлета отвечает за плотность и стабильность.
Если вам важна "натуральная" текстура мяса, вы, скорее всего, выберете рваную свинину или ребра в заведениях, где их долго томят. Если же хочется быстрый, понятный, сладко-копчёный вкус с огурцами и луком — McRib закрывает именно этот запрос, особенно когда он появляется ограниченно и вокруг него снова начинается ажиотаж.
McRib легко любить и так же легко критиковать — всё зависит от ожиданий. Он выигрывает в одном и уступает в другом.
Плюсы:
• яркий вкус барбекю и узнаваемая сборка;
• быстрый "комфорт-фуд" формат, когда нужна просто сытная еда;
• стабильность: продукт выглядит и ощущается одинаково от раза к разу;
• удачное сочетание соуса, лука и огурцов, которое многим кажется "идеальным".
Минусы:
• формованная котлета может разочаровать тех, кто ждёт натуральные ребра;
• соус задаёт почти весь характер вкуса — если не любите сладкое BBQ, не зайдёт;
• хранение и повторный разогрев могут влиять на сочность;
• продукт провоцирует споры о составе и технологичности, что нравится не всем.
Это котлета из свинины без костей, которой придают форму, напоминающую ребрышки. Она не является настоящими ребрами с костью.
Сначала котлету обжаривают на гриле до румяной корочки, затем покрывают разогретым барбекю-соусом, дают лишнему соусу стечь и собирают сэндвич на поджаренной булочке с луком и маринованными огурцами.
Он появляется ограниченно, поэтому возвращение воспринимается как событие. Плюс продукт давно стал мемным: форма "ребер" и технология приготовления постоянно подогревают обсуждения.
