Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выявлены обесцвеченные марсианские породы с каолинитом — почвовед Адриан Броз
Тест с узлом выявляет обезвоживание волос — парикмахер Гинальдо
Кошки метят хозяина своим запахом через прикосновение лап к лицу — Белновости
Эксперты объяснили появление красного пятна в курином яйце — obchodpromiminko
Кадышева не появится в праздничном шоу на канале "Россия"
Простой кондиционера вызвал затхлый запах в салоне — ATS Euromaster
Минпромторг разработал новую модель торговли
Китай-город и центр Москвы стали главными точками новогодних прогулок — гиды
Регулярные тренировки дома снижают риск возврата веса после похудения — Malatec

Рёбрышки без костей: за что любят и критикуют культовый сэндвич McDonald's

В McDonald's показали кухню, где готовят культовый сэндвич — New York Post
Еда

В меню McDonald's есть редкие вещи, которые появляются ненадолго, но успевают устроить вокруг себя настоящий шум. McRib — как раз из таких: стоит ему вернуться, и в соцсетях снова спорят, что это вообще за "ребрышки" без костей и почему люди их так ждут.

McD-McRib
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
McD-McRib

Новая волна обсуждений поднялась после ролика из кухни ресторана, где показали сборку сэндвича шаг за шагом, сообщает New York Post.

Что показали на видео с кухни McDonald's

В соцсети всплыл ролик, снятый на рабочем месте: сотрудник демонстрирует приготовление McRib так, как большинство гостей никогда не видят. Сначала котлеты выкладывают на гриль и доводят до румяной корочки — то есть это не "сразу из пакета в булку", а полноценный этап обжарки.

Дальше начинается то, что многих удивляет сильнее всего: котлеты переносят на отдельную станцию, где их покрывают соусом. Соус барбекю предварительно разогревают в микроволновке, после чего каждый кусок мяса ненадолго окунают в ёмкость с соусом. Затем котлеты выкладывают на решётку, чтобы стекли излишки — иначе булка быстро размокнет, а сэндвич будет неудобно есть.

После этого заготовки могут храниться до момента, когда их нужно разогреть и собрать заказ. При сборке используется поджаренная булочка, нарезанный лук и маринованные огурцы, а роль "главного вкуса" продолжает играть барбекю-соус.

Главная "загадка" McRib: это не ребрышки

Вся визуальная идея McRib построена на иллюзии: котлета напоминает ребра, но по сути это — сформованное мясо без костей. В качестве сырья используется свиная лопатка, которой придают характерный рельеф.

Такая технология — не сенсация для индустрии: формовка помогает делать продукт одинаковым по толщине и размеру, чтобы он стабильно готовился на оборудовании и соответствовал стандартам сети. Но в случае c McRib это выглядит особенно контрастно, потому что форма "ребрышек" провоцирует ожидание, будто внутри должна быть кость или натуральная реберная пластина.

Реакция людей: от отвращения до фан-клуба

Одни задаются вопросом, зачем вообще есть продукт, который выглядит как ребрышки, но ими не является. Другие отвечают просто: им нравится вкус, и этого достаточно.

И здесь McRib попадает в типичную логику фастфуда. Он не пытается быть ресторанным блюдом — он играет на ярком сочетании сладковато-острого соуса, мягкой булочки, хруста огурцов и лука. Именно эта простая, "громкая" композиция делает его узнаваемым и объясняет, почему он каждый раз возвращается как событие.

Сравнение McRib и классических сэндвичей с мясом

McRib чаще сравнивают не с бургерами, а с мясными сэндвичами в стиле BBQ. У "классики" обычно один акцент — мясо: волокна, копчение, сок, текстура. У McRib — другой сценарий: вкус строится вокруг соуса и общей сборки, а котлета отвечает за плотность и стабильность.

Если вам важна "натуральная" текстура мяса, вы, скорее всего, выберете рваную свинину или ребра в заведениях, где их долго томят. Если же хочется быстрый, понятный, сладко-копчёный вкус с огурцами и луком — McRib закрывает именно этот запрос, особенно когда он появляется ограниченно и вокруг него снова начинается ажиотаж.

Плюсы и минусы McRib

McRib легко любить и так же легко критиковать — всё зависит от ожиданий. Он выигрывает в одном и уступает в другом.

Плюсы:
• яркий вкус барбекю и узнаваемая сборка;
• быстрый "комфорт-фуд" формат, когда нужна просто сытная еда;
• стабильность: продукт выглядит и ощущается одинаково от раза к разу;
• удачное сочетание соуса, лука и огурцов, которое многим кажется "идеальным".

Минусы:
• формованная котлета может разочаровать тех, кто ждёт натуральные ребра;
• соус задаёт почти весь характер вкуса — если не любите сладкое BBQ, не зайдёт;
• хранение и повторный разогрев могут влиять на сочность;
• продукт провоцирует споры о составе и технологичности, что нравится не всем.

Популярные вопросы о McRib

Что такое котлета McRib на самом деле?

Это котлета из свинины без костей, которой придают форму, напоминающую ребрышки. Она не является настоящими ребрами с костью.

Как готовят McRib на кухне?

Сначала котлету обжаривают на гриле до румяной корочки, затем покрывают разогретым барбекю-соусом, дают лишнему соусу стечь и собирают сэндвич на поджаренной булочке с луком и маринованными огурцами.

Почему вокруг McRib столько шума каждый раз?

Он появляется ограниченно, поэтому возвращение воспринимается как событие. Плюс продукт давно стал мемным: форма "ребер" и технология приготовления постоянно подогревают обсуждения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Недвижимость
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
То, что вы носили десятилетие, исчезнет уже в 2026-м: вещи, которым мода больше не оставила шанса
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Последние материалы
Выявлены обесцвеченные марсианские породы с каолинитом — почвовед Адриан Броз
Тест с узлом выявляет обезвоживание волос — парикмахер Гинальдо
Одесская республика может стать одним из вариантов решения
Флорариум создаёт устойчивый водный цикл без полива — Mein schöner Garten
Кошки метят хозяина своим запахом через прикосновение лап к лицу — Белновости
Эксперты объяснили появление красного пятна в курином яйце — obchodpromiminko
Кадышева не появится в праздничном шоу на канале "Россия"
Ватные елочные игрушки начала XX века продают за 20 — 35 тыс
Простой кондиционера вызвал затхлый запах в салоне — ATS Euromaster
В McDonald's показали кухню, где готовят культовый сэндвич — New York Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.