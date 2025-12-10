Цена не скажет правду: неожиданная тройка российских игристых, которые обошли признанных фаворитов

Новогодний стол трудно представить без игристого, и каждый сезон покупатели ищут напиток, который действительно украсит праздник. Индустрия растёт, появляются новые винодельни, а вместе с ними — десятки свежих вкусов и технологических подходов. В этом году эксперты впервые подвели рекордный итог. Об этом сообщает Роскачество.
Российский рынок игристых вин продолжает активно расширяться, и недавнее масштабное исследование "Винного гида России" лишь подтвердило этот тренд. Специалисты оценили ассортимент, в котором появилось около 60 новых позиций, и отметили значительный рост качества продукции отечественных производителей. Каждая новая линейка винодельческих хозяйств отражает развитие регионов, а также постепенное освоение классических технологий, которые ранее были доступны лишь крупным винным домам.
В исследовании принимали участие вина из всех ключевых виноградарских зон страны — от Крыма и Севастополя до Дагестана, Самары и долины Дона. Среди участников оказались не только признанные винодельческие регионы, но и менее известные территории. Так, эксперты впервые включили в дегустацию образцы из Башкортостана и Московской области, что подчёркивает стремление рынка к экспериментам и расширению географии производства.
По итогам оценки примерно 80 образцов набрали свыше 81 балла по 100-балльной системе. Всего 114 наименований соответствуют повышенному стандарту качества Роскачества — это абсолютный рекорд проекта. Особенно высокий уровень дегустаторы отметили у категорий "брют" и "экстра-брют": в этот сегмент вошли 58 лучших позиций.
Отдельного внимания удостоился результат, который стал историческим для российских игристых. Выдержанное белое брют "Абрау-Дюрсо Брют Д Ор блан де блан", созданное классическим методом, впервые преодолело отметку в 90 баллов и получило рекордные 90,11. Эксперты отметили, что напиток демонстрирует зрелый вкус и благородный стиль, что позволяет ему уверенно конкурировать с европейскими аналогами.
Не обошлось и без аутсайдеров: минимальную оценку получил образец из Северной Осетии — "Вино Российское Премиум игристое полусладкое розовое" от производителя "Салют Алко". Результат ниже 68 баллов означает несоответствие органолептическим требованиям ГОСТ, поэтому партия будет направлена на дополнительное лабораторное исследование.
Для удобства потребителей специалисты структурировали результаты по категориям игристых вин. Такой подход помогает ориентироваться в разнообразии ассортимента, а также учитывать вкусовые предпочтения покупателя.
В категории популярных сухих игристых лидерами стали три позиции:
Все три напитка отличаются чистым ароматом, свежестью и яркой кислотностью, что делает их универсальными для праздничного стола.
В сегменте розовых брютов эксперты выделили:
Эти вина особенно популярны у тех, кто предпочитает сбалансированную сухость в сочетании с фруктовыми оттенками.
К категории мягких сладко-сбалансированных вин относятся:
Полусладкие варианты традиционно востребованы во время праздничных застолий благодаря своей лёгкости и яркому аромату.
В этой группе лидерами стали:
Такие вина подходят для десертов и фруктовых закусок, создавая гармоничное завершение трапезы.
Потребители, предпочитающие баланс между сладостью и свежестью, могут обратить внимание на:
Каждый из этих напитков обладает собственной выразительной ароматикой, сохраняя лёгкость и умеренную сладость.
В категории сладких вин лидируют:
Такие напитки подходят поклонникам богатых фруктовых оттенков и плотной текстуры.
Чтобы проще выбрать напиток перед праздником, важно понимать, чем различаются основные категории игристых вин.
Чтобы покупка оказалась удачной, стоит учитывать несколько практических рекомендаций.
Как выбрать игристое к новогоднему столу?
Ориентируйтесь на блюда: брют подойдёт к закускам, полусладкое — к десертам, а полусухое станет универсальным вариантом.
Сколько стоит качественное российское шампанское?
Цена зависит от производителя и метода производства, но большинство достойных образцов находятся в среднем ценовом сегменте.
Что лучше: брют или полусладкое?
Выбор зависит от личных предпочтений: брют более свежий и сухой, полусладкие вина — мягкие и ароматные.
