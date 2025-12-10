Цена не скажет правду: неожиданная тройка российских игристых, которые обошли признанных фаворитов

Роскачество включило 114 российских игристых вин в категорию повышенного качества

Новогодний стол трудно представить без игристого, и каждый сезон покупатели ищут напиток, который действительно украсит праздник. Индустрия растёт, появляются новые винодельни, а вместе с ними — десятки свежих вкусов и технологических подходов. В этом году эксперты впервые подвели рекордный итог. Об этом сообщает Роскачество.

Новые тенденции в мире российского игристого

Российский рынок игристых вин продолжает активно расширяться, и недавнее масштабное исследование "Винного гида России" лишь подтвердило этот тренд. Специалисты оценили ассортимент, в котором появилось около 60 новых позиций, и отметили значительный рост качества продукции отечественных производителей. Каждая новая линейка винодельческих хозяйств отражает развитие регионов, а также постепенное освоение классических технологий, которые ранее были доступны лишь крупным винным домам.

В исследовании принимали участие вина из всех ключевых виноградарских зон страны — от Крыма и Севастополя до Дагестана, Самары и долины Дона. Среди участников оказались не только признанные винодельческие регионы, но и менее известные территории. Так, эксперты впервые включили в дегустацию образцы из Башкортостана и Московской области, что подчёркивает стремление рынка к экспериментам и расширению географии производства.

По итогам оценки примерно 80 образцов набрали свыше 81 балла по 100-балльной системе. Всего 114 наименований соответствуют повышенному стандарту качества Роскачества — это абсолютный рекорд проекта. Особенно высокий уровень дегустаторы отметили у категорий "брют" и "экстра-брют": в этот сегмент вошли 58 лучших позиций.

Отдельного внимания удостоился результат, который стал историческим для российских игристых. Выдержанное белое брют "Абрау-Дюрсо Брют Д Ор блан де блан", созданное классическим методом, впервые преодолело отметку в 90 баллов и получило рекордные 90,11. Эксперты отметили, что напиток демонстрирует зрелый вкус и благородный стиль, что позволяет ему уверенно конкурировать с европейскими аналогами.

Не обошлось и без аутсайдеров: минимальную оценку получил образец из Северной Осетии — "Вино Российское Премиум игристое полусладкое розовое" от производителя "Салют Алко". Результат ниже 68 баллов означает несоответствие органолептическим требованиям ГОСТ, поэтому партия будет направлена на дополнительное лабораторное исследование.

Лидеры рейтинга: что рекомендуют эксперты

Для удобства потребителей специалисты структурировали результаты по категориям игристых вин. Такой подход помогает ориентироваться в разнообразии ассортимента, а также учитывать вкусовые предпочтения покупателя.

Лучшие белые брюты

В категории популярных сухих игристых лидерами стали три позиции:

Мысхако "Квинтэссенция Рислинг Зект Касание" (ЗГУ "Кубань"). Шато Тамань "Пар ла Мер. Пино Блан" (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров"). Аристов "Артэ Прсека" (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров").

Все три напитка отличаются чистым ароматом, свежестью и яркой кислотностью, что делает их универсальными для праздничного стола.

Лучшие розовые брюты

В сегменте розовых брютов эксперты выделили:

Шато Тамань "Пар ла Мер. Пино Нуар". Мысхако "Рутсток Кобер". Дербент-Вино "Эндемы. Пино Нуар".

Эти вина особенно популярны у тех, кто предпочитает сбалансированную сухость в сочетании с фруктовыми оттенками.

Лучшие белые полусладкие

К категории мягких сладко-сбалансированных вин относятся:

Винодельня № 78 "Мускат" (ЗГУ "Крым"). Граф Воронцов — белое полусладкое. Фанагория "Брюле. Кюве" — белое полусладкое.

Полусладкие варианты традиционно востребованы во время праздничных застолий благодаря своей лёгкости и яркому аромату.

Лучшие розовые полусладкие

В этой группе лидерами стали:

ЗБ Вайн "Москато" (ЗГУ "Крым"). Инкерман — полусладкое розовое.

Такие вина подходят для десертов и фруктовых закусок, создавая гармоничное завершение трапезы.

Лучшие полусухие игристые

Потребители, предпочитающие баланс между сладостью и свежестью, могут обратить внимание на:

Эссе "Мускат" — полусухое белое. ЗБ Вайн "Фриззанте" — полусухое розовое. Цимлянское "Кюве" (ЗГУ "Долина Дона") — полусухое белое.

Каждый из этих напитков обладает собственной выразительной ароматикой, сохраняя лёгкость и умеренную сладость.

Лучшие сладкие игристые

В категории сладких вин лидируют:

Тет де Шеваль — сладкое выдержанное белое (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров"). Тет де Шеваль — сладкое выдержанное розовое (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров"). Цимлянское — сладкое красное.

Такие напитки подходят поклонникам богатых фруктовых оттенков и плотной текстуры.

Сравнение популярных категорий игристых вин

Чтобы проще выбрать напиток перед праздником, важно понимать, чем различаются основные категории игристых вин.

Брют — самый сухой вариант, который хорошо подходит к лёгким закускам и блюдам из рыбы.

Полусладкие вина универсальны: они подойдут как к основным блюдам, так и к десертам.

Сладкие игристые в большей степени рассчитаны на любителей мягких, округлых вкусов и чаще всего подаются к фруктам или сладким угощениям.

Советы по выбору шампанского

Чтобы покупка оказалась удачной, стоит учитывать несколько практических рекомендаций.

Обращайте внимание на категорию сахара — она определяет стиль напитка. Смотрите на регион производства: Кубань, Крым и Дагестан давно зарекомендовали себя в виноделии. Изучайте метод производства: классический способ обычно даёт более сложный вкус. Сравнивайте рейтинг и оценку от экспертов — ориентир на баллы поможет выбрать качественное вино. Пробуйте новинки: расширяющийся ассортимент открывает много интересных вкусовых решений.

Популярные вопросы

Как выбрать игристое к новогоднему столу?

Ориентируйтесь на блюда: брют подойдёт к закускам, полусладкое — к десертам, а полусухое станет универсальным вариантом.

Сколько стоит качественное российское шампанское?

Цена зависит от производителя и метода производства, но большинство достойных образцов находятся в среднем ценовом сегменте.

Что лучше: брют или полусладкое?

Выбор зависит от личных предпочтений: брют более свежий и сухой, полусладкие вина — мягкие и ароматные.