Красная икра теряет ценность за секунды: один признак на упаковке выдаёт подделку

Качественную икру рекомендуют искать в жестяной или стеклянной таре — доцент Быстров

К зимним праздникам россияне традиционно присматривают красную икру, но растущий спрос неизбежно привлекает на рынок подделки и низкокачественный товар.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная икра

Об этом сообщает доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, который подчеркивает: внимательность при выборе продукта помогает избежать разочарований и лишних рисков.

Упаковка и маркировка

Эксперт отмечает, что надежным ориентиром служит тара. Качественная икра фасуется в жестяные или стеклянные банки, где производитель размещает состав, срок годности и другие обязательные обозначения. Пластиковые контейнеры чаще используются для реализации низкосортного продукта, что должно настораживать. Такая упаковка не обеспечивает должного уровня защиты и нередко сопровождается упрощенной маркировкой.

Он поясняет, что внешний контроль упаковки помогает понять, насколько производитель соблюдает технологические требования. Четкая печать, отсутствие механических повреждений и корректные сведения о продукте — признаки добросовестного подхода. Небрежное оформление, наоборот, увеличивает вероятность столкнуться с подделкой или продукцией сомнительного происхождения.

Внешний вид и вкус

"Важным критерием является внешний вид икры: зерна должны быть целыми, упругими, с однородным цветом — от светло-оранжевого до насыщенного красного, в зависимости от вида лосося", — предупредил Дмитрий Быстров.

Он обращает внимание, что затемненный оттенок, водянистая структура или резкий селедочный запах могут говорить о нарушениях при производстве или использовании консервантов.

При покупке развесного продукта важно оценить консистенцию: качественные зерна не слипаются и не лопаются от легкого нажатия. Вкус также должен быть сбалансированным, без избыточной горечи или солености. Если в таре заметно много жидкости, это свидетельствует о нарушениях хранения или технологии изготовления, которые снижают пищевую ценность и ухудшают качество, пишет Газета.Ru.

Стандарты и надежные поставщики

Быстров подчеркивает, что оптимальным выбором становится икра с маркировкой "ГОСТ", а также указанием места вылова. Такая информация позволяет судить о соответствии продукта утвержденным требованиям. Покупать его лучше у проверенных продавцов, которые соблюдают условия транспортировки и хранения.

Слишком низкая цена должна вызвать сомнения, так как она часто означает примеси, искусственные добавки или использование сырья недостаточного качества.

Он добавляет, что внимательная проверка ключевых характеристик — от упаковки до вкуса — помогает избежать покупки некачественной икры. Такой подход особенно важен в период повышенного спроса, когда на рынок выходит больше продукции, не соответствующей стандартизированным параметрам.