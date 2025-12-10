Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Витамины и антиоксиданты растут вместе с ценой: что на самом деле отличает органику от обычной еды

Недоказанность абсолютной пользы органических продуктов отметила диетолог Русакова
Еда

Органические продукты часто воспринимаются как более полезные, однако их преимущества не всегда оказываются однозначными. Об этом сообщает EcoSever.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Супермаркет

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова объясняет, что польза такой продукции зависит от множества факторов — от условий выращивания до финансовых возможностей покупателя.

Какие преимущества дают органические продукты

Русакова отмечает, что органическая продукция нередко содержит меньше пестицидов и может обладать более высоким уровнем витаминов и антиоксидантов.

При этом она подчеркивает, что некоторые исследования фиксируют лишь небольшие различия между органическими и обычными продуктами, хотя определённые преимущества всё же присутствуют.

"Более полезными они являются, потому что выращиваются без применения синтетических пестицидов, удобрений, не содержат генномодифицированных добавок и веществ… В органических продуктах может быть больше витаминов и антиоксидантов, чем в не органических", — рассказала Русакова.

Эксперт добавляет, что экологичность органического земледелия обычно рассматривают как одно из достоинств. При этом полностью исключить воздействие внешних загрязнителей невозможно, поэтому даже органические продукты могут подвергаться влиянию окружающей среды. Русакова подчёркивает, что оценивать их пользу следует комплексно, без завышенных ожиданий.

Ограничения и спорные моменты

По словам специалиста, у органических продуктов есть и заметные недостатки. Главным минусом остаётся высокая стоимость, которая делает их менее доступными широкой группе потребителей.

"Из минусов можно сказать, что органические продукты значительно дороже. При этом преимущество для здоровья не всегда доказано и оправданно", — пояснила она.

Русакова добавляет, что различия во вкусе по результатам тестов часто оказываются не столь выраженными, как предполагается.

Эксперт отмечает, что научные данные о пользе органической продукции остаются неоднозначными. В некоторых ситуациях её преимущества минимальны, что делает выбор скорее вопросом личных предпочтений, чем медицинских показаний.

Как сделать осознанный выбор

Русакова подчёркивает, что решение о покупке органических продуктов зависит от ценностей человека, его отношения к экологии и финансовых возможностей. Она указывает, что для одних потребителей важна минимизация воздействия пестицидов, для других — стоимость и вкус. В любом случае выбор остаётся индивидуальным, поскольку универсального ответа о пользе органики нет.

Специалист предполагает, что тенденция к развитию экологичных технологий в сельском хозяйстве будет усиливаться. Это может привести к появлению новых стандартов качества, которые постепенно изменят рынок и расширят доступность более безопасных продуктов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
