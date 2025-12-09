Снижение калорийности привычных рационов приводит к тому, что организм получает меньше витаминов, чем ещё несколько десятилетий назад. Об этом сообщает NewsInfo.
Эндокринолог Наталия Балашова, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, объясняет: при неправильной тепловой обработке потери витаминов усиливаются, поэтому способ приготовления становится решающим фактором.
Балашова отмечает, что часть витаминов, особенно чувствительный витамин С, разрушается при варке на сильном огне или при приготовлении с открытой крышкой.
Она подчеркивает, что продукты следует помещать именно в кипящую воду — это помогает снизить потери.
"Витамин С теряется, когда варят на сильном огне, когда варят с открытой крышкой, поэтому закладывается всё в кипящую воду, чтобы больше сохранить витамина С, в картофеле, например", — подчеркнула Балашова.
Специалист указывает, что объем жидкости также имеет значение. Она сравнивает картофель, сваренный в небольшом количестве воды, и клубни, приготовленные в литре жидкости: в первом случае витаминов сохраняется больше.
Также, по словам эндокринолога, уменьшение размеров нарезки при жарке сокращает время приготовления и снижает потери полезных веществ, тогда как длительное тушение, наоборот, приводит к их значительной утрате.
Эксперт обращает внимание, что разрушение витаминов начинается ещё до того, как продукт попадает в кастрюлю или на сковороду. Длительное хранение картофеля, яблок и других овощей и фруктов постепенно уменьшает их питательную ценность.
"Длительно полежала картошка, яблоки, уменьшилось количество витаминов. Начали долго-долго варить, уменьшилось количество витаминов. Сохраняем готовую еду, продолжается уменьшение количества витаминов", — подчеркнула эксперт.
Она поясняет, что повторная термообработка и длительное хранение готовых блюд усиливают этот процесс. Так формируется цепочка факторов, при которой содержание витаминов заметно снижается уже на этапе выбора продуктов и дальнейшего обращения с ними.
Балашова подчеркивает, что сохранность витаминов во многом зависит от баланса времени, температуры и количества воды. Она напоминает: чрезмерная длительность тепловой обработки разрушает чувствительные соединения, а избыток жидкости выводит минералы и витамины в раствор. Выбор подходящего способа приготовления позволяет сохранить значительную часть полезных веществ даже в условиях современного рациона.
Специалист отмечает, что аккуратный подход к кулинарной обработке помогает компенсировать общий дефицит витаминов, возникающий из-за изменений пищевых привычек. Так формируется рацион, в котором продукты сохраняют больше природной ценности и поддерживают стабильность обменных процессов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.