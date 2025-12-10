Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синтетическая одежда усиливает загрязнение микропластиком — эколог Лакустова
Сухой корм для собак подешевел на 17,2% за год — исследование
Холодный пуск вызвал нестабильную работу двигателя
Зелёный след метеора зафиксирован над регионами Италии — Passioneastronomia
Вакцину от H3N2 включили в сезонную защиту — эпидемиолог Геннадий Онищенко
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Рыбак в Приморье снял на видео трофейный улов на Песчаном полуострове
Американец бросил всё и выбрал жизнь в российском городе
Коричневая тушь уменьшает выраженность тёмных кругов и осветляет взгляд — Malatec

Печенье с историей длиннее мифа: меломакарона показывает, как простые ингредиенты управляют вкусом

Меломакарона стала символом греческих праздников — Serious Eats
7:10
Еда

Праздничный сезон в Греции всегда ассоциируется с особым ароматом: смесью запахов апельсина, мёда и свежемолотых грецких орехов. Эти ноты неизменно сопровождают меломакарона — традиционное рождественское печенье, которое давно стало символом декабрьских встреч и домашнего тепла. Его готовят настолько просто, что рецепт уверенно перекочевал из кондитерских в обычные кухни по всему миру. Об этом сообщает издание Serious Eats.

Меломакарона
Фото: commons.wikimedia.org by Kalambaki2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Меломакарона

Истоки и культурный контекст

Меломакарона занимает особое место в греческих зимних традициях: считается, что истоки этого угощения уходят в античность, когда основу похожего блюда использовали как символическое подношение во время погребальных ритуалов. С течением времени смысл полностью изменился — печенье приобрело радостный характер, когда в сироп начали добавлять мёд. Так современная версия и получила своё имя, объединяющее сладость и простой состав, который легко адаптировать под домашние условия.

Сегодня в Греции меломакарона продают в любое время года: в пекарнях печенье выкладывают высокими стопками, покрытыми густой россыпью орехов, и подают как лёгкое сладкое сопровождение к кофе. Несмотря на щедрый сироп, десерт остаётся удивительно воздушным, поэтому многие предпочитают его более тяжёлым праздничным сладостям. Интересно, что тенденция к лёгким вариантам выпечки заметна и в других десертах — например, в рождественском печенье без сахара тоже стремятся сохранить аромат, убрав лишнюю тяжесть.

Основная привлекательность меломакароны заключается не только во вкусе, но и в идеальной технологичности: тесто не требует ни миксера, ни длительного вымешивания, а ингредиенты доступны в любом продуктовом наборе. Такая простота делает печенье понятным и профессиональным кондитерам, и тем, кто осваивает выпечку впервые. Нейтральность состава также позволяет долго хранить готовые изделия без потери текстуры и яркости аромата.

Натуральная основа и особенности вкуса

Большая часть очарования печенья определяется его базовыми компонентами: оливковым маслом, апельсиновым соком и мукой. Отсутствие молочных ингредиентов и яиц объясняет лёгкость текстуры и стабильность теста при запекании. Оливковое масло придаёт мягкую фруктовую ноту, которая усиливается натуральной цедрой. Апельсиновый сок создаёт ароматический фон, а мука и небольшое количество семолины формируют характерную рассыпчатость.

Процесс пропитки сиропом — одна из ключевых стадий. Использование охлаждённого сиропа позволяет горячему печенью впитывать аромат быстро, сохраняя структуру. Такая техника характерна для многих греческих сладостей и обеспечивает узнаваемый, но сбалансированный вкус, который не превращает печенье в перенасыщенный десерт. Меломакарона после пропитки остаётся плотной, слегка упругой и нежной — именно эта текстура ценится в традиционной выпечке.

Сироп может включать мёд, специи и, при желании, немного коньяка. Однако его добавление необязательно: печенье сохраняет полноценную вкусовую палитру и без алкогольных нот. Ключевым остаётся сочетание пряностей, апельсина и натуральной сладости мёда, которое подчёркивает характер блюда, делая его узнаваемым в любой подборке зимних рецептов.

Формирование, пропитка и ореховая отделка

Техника формирования остаётся простой: небольшие овальные заготовки слегка прижимают вилкой сверху, создавая неглубокие борозды. Этот шаг позволяет сохранить форму при выпекании и обеспечивает поверхность, к которой будет хорошо прилипать ореховая крошка. Пропускать насечки не стоит: без них печенье может подняться куполом и потеряет классическую внешнюю текстуру.

После выпечки горячее печенье быстро погружают в прохладный сироп на несколько секунд, чтобы избежать излишнего размягчения. Чтобы сохранить структуру и равномерность пропитки, печенье выкладывают на противень, застеленный пергаментом, а не на решётку. Так сироп распределяется аккуратно и впитывается полностью. Традиционная ореховая отделка — мелко измельчённые грецкие орехи. Допускается добавление кунжута — этот приём усиливает ореховый профиль, не меняя характер рецепта.

Меломакарона ценят за большой вкус при минимуме усилий: несколько простых ингредиентов, одна миска для замеса и короткие этапы подготовки. В такой же категории домашней выпечки находится и итальянское лимонное печенье, где успех также зависит от текстуры и точного баланса влажности.

Сравнение традиционной и современной меломакароны

Традиционную версию отличает акцент на мёде, специях и оливковом масле. Современные варианты, встречающиеся в домашних рецептах, иногда адаптируют вкус за счёт дополнительных специй или дроблёных орехов разной обжарки. Оба подхода сохраняют дух рецепта:

  1. Классическая меломакарона остаётся более мягкой, с ярким ароматом апельсина.

  2. Новые версии добавляют текстуру и варьируют уровень пряности.

  3. В домашних рецептах сладость часто уменьшают, сохраняя сочность за счёт точной пропитки.

  4. Независимо от варианта, основа теста и метод пропитки остаются неизменными благодаря универсальности технологии.

Плюсы и минусы меломакароны

Преимущества:

  • отсутствие молока и яиц упрощает хранение;
  • тесто легко замешивается вручную;
  • печенье хорошо впитывает сироп без разрушения структуры;
  • ореховая крошка усиливает аромат и текстурный контраст.

Недостатки:

  • важна точность выдержки в сиропе;
  • слишком насыщенное оливковое масло может изменить общий вкус.

Советы по приготовлению меломакароны

  1. Используйте свежевыжатый апельсиновый сок — он даёт сильный аромат.

  2. Охлаждайте сироп заранее, чтобы печенье не размокало.

  3. Измельчайте орехи очень мелко — крупные части плохо фиксируются.

  4. Пропитывайте каждую заготовку не дольше 10-15 секунд.

Популярные вопросы о меломакароне

  1. Как выбрать масло для теста?
    Подойдёт ароматное оливковое масло с мягким фруктовым профилем.

  2. Что лучше — мёд или сахарный сироп?
    Мёд в сиропе создаёт более глубокий вкус, но рецептура допускает оба варианта.

  3. Можно ли приготовить большую партию заранее?
    Да, меломакарона сохраняет текстуру несколько дней при комнатной температуре.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Красота и стиль
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Последние материалы
Зелёный след метеора зафиксирован над регионами Италии — Passioneastronomia
Вакцину от H3N2 включили в сезонную защиту — эпидемиолог Геннадий Онищенко
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Рыбак в Приморье снял на видео трофейный улов на Песчаном полуострове
Американец бросил всё и выбрал жизнь в российском городе
Коричневая тушь уменьшает выраженность тёмных кругов и осветляет взгляд — Malatec
Ребёнок с 10 лет способен ухаживать за щенком — зооинженер Калинина
Исследование выявило супер-хищников на морском дне Арктики — sciencepost
Цены на новостройки в России выросли до рекорда по данным Банка России
Глубокое дыхание в растяжке уменьшает мышечный спазм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.