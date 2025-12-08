Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты описали влияние биоритмов на действие лекарств
Травмы прошлого заставляют животное ждать угрозу — кинологи
Коробка передач DSG обеспечила экономию топлива на 10%, сообщает Jalopnik
Сбор незрелой тыквы снижает срок хранения, сообщает Mein Schoener Garten
Новогодний чек за стол из "Иронии судьбы" вырос до 35 тыс. — экономист Литвиненко
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Мульча помогает предотвратить уплотнение почвы зимой — Actualno
В Кировской области представили гастрономический гид Вятский код
Орбита редкого астероида 2025 SC79 полностью лежит внутри Венеры — science-et-vie

Не пересластить и не пережарить: 7 шагов, чтобы пончики были идеальными

Пончики из этого рецепта получаются воздушными — "Buongiorno"
Еда

Тёплый запах дрожжевого теста и мёда моментально превращает обычное утро в маленький праздник.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Именно так работают домашние пончики: они простые по составу, но дают тот самый "выходной" настрой даже в будний день. Об этом сообщает утреннее шоу "Buongiorno".

Почему эти пончики — "праздничная классика"

Пончики часто вспоминают, когда хочется уютного десерта без сложных техник и редких ингредиентов. В этом рецепте ставка сделана на базовые продукты: мука, вода, дрожжи, немного масла и мёда. Именно дрожжи дают тесту лёгкость, а короткое охлаждение и последующая расстойка помогают структуре стать более стабильной — заготовка легче формуется и лучше ведёт себя в горячем масле.

Формат тоже понятный: замесить мягкое тесто, дать ему время "созреть", затем обжарить небольшие порции и быстро пропитать их медово-коричным сиропом. Итог — пончики получаются пышными, с нежной серединой и ароматной сладкой оболочкой.

Отдельная "фишка" здесь — подача с орехом. Он добавляет текстуру и делает десерт более выразительным: во вкусе появляется лёгкая горчинка и приятный контраст к медовой сладости. А корица связывает всё в один узнаваемый "домашний" аромат, который отлично сочетается и с чаем, и с кофе.

Что понадобится: продукты и кухонные категории

Состав рецепта можно условно разделить на две части: тесто и сироп. Это удобно, потому что вы можете заранее подготовить сироп и посуду, а затем спокойно заняться жаркой.

Ингредиенты для теста

В основе — дрожжевое тесто на воде:

  1. 1 кг муки

  2. 850 мл воды

  3. 80 мл подсолнечного масла

  4. 18 г сухих дрожжей

  5. 2 ст. л. мёда

  6. Корица (1 ч. л.)

  7. Соль (1 ч. л.)

Ингредиенты для сиропа

Сироп готовится на мёде и воде:

  1. 250 мл воды

  2. 220 г мёда

  3. 1 палочка корицы

  4. 100 г тёртого ореха (для посыпки)

В практической части пригодятся типичные "кухонные категории" для рецептов: кастрюля или глубокая сковорода для жарки, шумовка, миска для замеса, чайная ложка для формирования, а также мерный стакан. Если есть кухонный термометр — это удобно, но не обязательно: главное следить, чтобы масло было хорошо разогрето и не перегревалось.

Как готовить пончики: логика процесса

Технология здесь построена на понятной последовательности: замес — пауза — расстойка — жарка — сироп — подача. Важно, что тесто по описанию должно напоминать густую "кашу": оно мягкое и липкое, поэтому его не раскатывают и не вырезают, а формуют ложкой.

Сначала в миске соединяют муку, дрожжи, воду, добавляют немного корицы и мёда. Массу тщательно перемешивают рукой, добиваясь однородности. После этого тесто отправляют в холодильник на 20 минут, затем достают и оставляют при комнатной температуре примерно на час, чтобы оно поднялось.

Пока тесто доходит, можно подготовить всё для жарки: налить подсолнечное масло в кастрюлю и разогреть на слабом огне. Дальше тесто берут рукой, а чайной ложкой отделяют небольшие порции и аккуратно опускают в горячее масло одну за другой. Такой способ помогает получить аккуратные шарики без сложной формовки.

Параллельно варят сироп: в небольшой кастрюле смешивают воду, мёд и палочку корицы, нагревают и перемешивают. Когда пончики готовы, их перекладывают в сироп, затем вынимают и кладут на тарелку. В финале добавляют ещё немного мёда сверху и посыпают тёртым орехом.

Пончики на дрожжах и пончики на разрыхлителе

В домашней практике чаще всего встречаются два подхода, и у каждого своя логика.

• Дрожжевые пончики, как в этом рецепте, требуют времени на подъём, зато обычно дают более воздушную, "хлебную" структуру и мягкую середину. Они хорошо впитывают сироп, поэтому вариант с мёдом получается особенно удачным.
• Пончики на разрыхлителе готовятся быстрее, потому что не нужна расстойка, но текстура чаще выходит более кексовой и плотной. Такой вариант проще, если времени мало, однако с пропиткой нужно аккуратнее, чтобы не получить слишком тяжёлый десерт.

Выбор зависит от задачи: если важна именно пышность и ощущение классической выпечки — дрожжи выигрывают. Если хочется максимально быстро — разрыхлитель удобнее, но характер блюда будет другим.

Плюсы и минусы домашнего варианта

Домашние пончики ценят не только за вкус, но и за контроль над процессом. При этом у такого десерта есть свои особенности, которые лучше учитывать заранее.

Плюсы заметны уже на этапе подготовки. Вы сами выбираете мёд, регулируете количество корицы и ореха, а также можете следить за качеством масла для жарки. Ещё один плюс — универсальная подача: пончики подходят и к завтраку, и как сладкое после основного блюда.
• Понятный набор ингредиентов
• Ароматная подача с мёдом и корицей
• Возможность менять степень сладости и количество сиропа

Минусы тоже стоит держать в голове. Дрожжевому тесту нужно время, а процесс жарки требует внимания, чтобы пончики прожарились ровно. Кроме того, сироп добавляет сладость, поэтому порции обычно делают небольшими.
• Нужно время на подъём теста
• Требуется аккуратность при жарке
• Десерт получается достаточно сладким из-за пропитки

Как сделать пончики ровными и не пересластить

  1. Перемешивайте тесто до полной однородности: комки муки потом хуже "раскрываются" при подъёме и жарке.

  2. Охлаждение на 20 минут используйте как "техническую паузу": тесто становится более послушным, и его легче набирать ложкой.

  3. Разогревайте масло постепенно и следите за огнём: слишком сильный нагрев быстро румянит поверхность, но внутри пончик может остаться сыроватым.

  4. Делайте заготовки небольшими: так они равномернее прожариваются и удобнее пропитываются сиропом.

  5. Сироп лучше держать тёплым: тогда он распределяется тоньше и покрывает пончики более ровно.

  6. С мёдом сверху работайте дозированно: пропитка уже даёт сладость, а дополнительный слой нужен скорее для аромата и блеска.

  7. Орех добавляйте в конце: на горячей поверхности он лучше "прилипает" и выглядит аккуратнее.

Популярные вопросы о домашних пончиках с мёдом

Как выбрать мёд для сиропа и подачи?

Подойдёт любой мёд, который вам нравится по аромату, потому что именно он задаёт основную сладкую ноту. Для более мягкого вкуса обычно берут нейтральные варианты, а для яркого — более насыщенные по запаху.

Что лучше: сразу окунать пончики в сироп или поливать сверху?

Окунание даёт равномерную пропитку и более "глазурный" эффект. Полив сверху делает вкус мягче и позволяет точнее контролировать сладость, особенно если вы планируете добавить ещё мёд при подаче.

Как выбрать масло для жарки и на что обратить внимание?

В рецепте используется подсолнечное масло. Важно разогреть его достаточно хорошо и не перегревать: стабильная температура помогает получить ровную корочку и прожаренную середину без лишней жирности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Хотите сухие дорожки всю зиму? Дешёвый материал спасает участок лучше плитки и бетона
Хотите сухие дорожки всю зиму? Дешёвый материал спасает участок лучше плитки и бетона
Последние материалы
Новогодний чек за стол из "Иронии судьбы" вырос до 35 тыс. — экономист Литвиненко
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Мульча помогает предотвратить уплотнение почвы зимой — Actualno
В Кировской области представили гастрономический гид Вятский код
Пончики из этого рецепта получаются воздушными — "Buongiorno"
Эксперты напомнили, что мутный пластик фар ухудшает видимость на дороге
Орбита редкого астероида 2025 SC79 полностью лежит внутри Венеры — science-et-vie
В России вновь появились новые Skoda Rapid по цене от 2,35 млн — классифайды
Актёр Пётр Фёдоров выиграл дело о невыплаченном гонораре
Туристы на Пхукете сообщают об ожогах после купания из-за сальп
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.