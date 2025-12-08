Мода на безлактозное молоко трещит по швам: напиток спасает не всех, а только тех, кому он действительно нужен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отсутствие необходимости перехода на безлактозное молоко указала технолог Волокитина
Еда

Популярность безлактозного молока растёт, однако его свойства далеко не так однозначны, как кажется на первый взгляд. Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина подчеркнула: ценность такого продукта определяется лишь потребностями конкретного человека.

Мужчина пьет молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина пьет молоко

Как работает технология и кому она действительно нужна

Волокитина объясняет, что основная особенность безлактозного молока связана с расщеплением молочного сахара. Лактозу разделяют на глюкозу и галактозу при помощи фермента лактазы, что делает продукт удобным для людей, испытывающих трудности с её усвоением. Она отмечает, что такая технология позволяет избежать дискомфорта, который возникает при непереносимости.

Эксперт подчёркивает, что для этой категории потребителей безлактозные продукты становятся полноценным решением проблемы. Процесс переработки при этом не ухудшает питательность самого напитка — он лишь изменяет структуру углеводов, сохраняя их общее количество.

Почему вкус меняется, а состав остаётся тем же

Сладкий оттенок такого молока нередко вызывает подозрения у покупателей, однако, как отмечает Волокитина, дело не в добавленном сахаре. Глюкоза и галактоза обладают более выраженной сладостью по сравнению с лактозой, поэтому вкус кажется насыщеннее.

Она подчёркивает, что пищевая ценность безлактозного варианта сопоставима с обычным молоком. Количество углеводов практически одинаково, меняется лишь их форма. Этот нюанс важно учитывать, чтобы корректно оценивать продукт и не воспринимать сладость как маркетинговую уловку, предупреждает Газета.Ru.

Когда замена не требуется

"Однако если у вас нет непереносимости лактозы, переходить полностью на потребление безлактозного молока не имеет смысла", — добавила специалист.

По её словам, обычное молоко сбалансировано по составу и нередко оказывается более предпочтительным, поскольку сохраняет природное сочетание всех компонентов, включая лактозу.

Эксперт подчёркивает, что безлактозная продукция — не универсальная альтернатива, а вариант для тех, кому он оправдан медицинскими показаниями. В остальных случаях необходимости в замене нет: организм здорового человека способен усваивать молочный сахар без нарушений, и специальная обработка продукта становится избыточной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
