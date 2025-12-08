Кофейни 2026 года читают мысли: ИИ предугадывает заказ ещё до того, как вы вошли в дверь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Технологические перемены в индустрии общепита постепенно формируют новый уровень сервиса, который уже в ближайшие годы может стать привычным в городских кофейнях. Об этом сообщает операционный директор сети "Здрасте" Павел Буланкин.

Мокачино в кофейне
Фото: Designed by Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мокачино в кофейне

Он считает, что 2026 год станет периодом, когда искусственный интеллект начнет влиять на выбор напитков и поведение гостей заметнее, чем раньше.

Как ИИ меняет принципы сервиса

Буланкин отмечает, что экономические условия корректируют возможности технологий.

"Хотя технически ИИ уже способен изучать вкусы и генерировать уникальные рекомендации, экономическая реальность вносит свои коррективы", — рассказал эксперт.

Он поясняет, что сети будут отдавать приоритет проверенным сочетаниям и стабильной логистике, а не экспериментальным рецептам. В этих условиях гиперперсонализация приобретёт форму понимания привычек гостя, а не поисков гастрономических новшеств. Специалист подчеркивает: индивидуальные запросы будут обрабатываться точечно, а основная энергия рынка направится на масштабируемые решения, пишет Газета.Ru.

По словам Буланкина, ИИ в сети "Здрасте" будет использоваться в операционных процессах — от обучения до аналитики и планирования. Такой подход позволит автоматизировать работу с продажами, составлением графиков и формированием заказов. Он считает, что это станет реальным инструментом для улучшения сервиса без увеличения нагрузки на персонал, укрепляя связку ежедневных процессов и системных решений.

Персонализированные рекомендации и анализ предпочтений

Буланкин объясняет, что в 2026 году алгоритмы научатся точнее считывать вкусы гостей на основании истории покупок. Он подчеркивает, что "самый главный и массовый сдвиг — это персонализированные рекомендации".

По его словам, цифровые сервисы будут формировать прогнозы на основе повторяющихся паттернов: предпочтения текстуры, уровень сладости, выбор десертов. В приложении покупатели увидят не абстрактный совет, а конкретную рекомендацию, основанную на последних десяти заказах.

Эксперт убежден, что предиктивное обслуживание станет частью повседневности.

"И вы увидите push-уведомление: "По пути на работу, как обычно, заедете за кофе и сэндвичем? Он будет готов к 8:45. Подтвердите?"", — отметил он.

Такая интеграция, по словам Буланкина, станет возможной благодаря синхронизации устройств, включая умные часы. Она создаст эффект ненавязчивой заботы, делая сервис более точным и предсказуемым.

Конфиденциальность данных и новые сценарии развития

Директор обращает внимание, что расширение персонализации неизбежно затрагивает вопрос защиты информации. Он считает, что интеграция данных фитнес-браслетов с приложениями заведений — следующий виток развития, позволяющий, например, предложить успокаивающий напиток при повышенном пульсе. Однако такой этап, по его словам, требует безупречной безопасности: массовым этот тренд станет не раньше 2027 года, когда пилотные проекты покажут свою эффективность и надежность.

Буланкин указывает, что не менее значимым направлением станет адаптация меню для людей с диетическими ограничениями и аллергиями. Он считает, что в 2026 году гиперперсонализация рецептов выйдет на первый план.

Заведения будут предлагать "аллергик-френдли" карты со взаимозаменяемыми ингредиентами, а обученные бариста и шефы смогут подбирать безопасные альтернативы. Рост числа пищевых ограничений формирует спрос на гибкость, от которой зависит конкурентоспособность кухни.

Новые форматы меню и развитие цифровых инструментов

Эксперт перечисляет и два дополнительных тренда, которые будут усиливаться.

"Подсчет КБЖУ прямо в интерактивном меню кофейни (похудение, набор массы) — еще один тренд", — заключил операционный директор.

Он добавляет, что динамическое меню станет логичным продолжением цифровизации. Такие интерфейсы будут меняться в зависимости от времени суток и погоды, формируя разные тематические предложения — от плотных завтраков утром до согревающих напитков в дождливый день.

Но широкое внедрение таких систем потребует серьёзных IT-ресурсов, поэтому реализовывать их в 2026 году будут лишь компании-пионеры.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
