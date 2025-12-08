Перегруженный холодильник мстит испорченными салатами: простой принцип спасает свежесть на дни вперёд

Не загружать холодильник более чем на 80 процентов посоветовал эксперт Галкин

Новогодние застолья традиционно превращают холодильник в главный стратегический ресурс, от которого зависит свежесть и безопасность праздничных блюд. Об этом сообщает директор по продукту HYUNDAI Александр Галкин.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

Он объясняет, как грамотно распределить продукты и какую роль в этом играют современные технологии.

Основные принципы хранения в праздничный период

Галкин подчёркивает, что даже перед большими праздниками важно не загружать камеры до отказа. Производители считают оптимальной загрузку на уровне 70-80%, однако объёмы домашних запасов нередко оказываются выше.

В таких условиях ключевым становится обеспечение циркуляции воздуха: равномерное движение холода позволяет замедлить порчу и снизить нагрузку на компрессор. Именно поэтому специалист рекомендует оставлять небольшие промежутки между контейнерами и кастрюлями, чтобы сохранялся поток охлаждения.

Особое внимание он обращает на верхние полки.

"Критически важно не "забивать" едой верхние полки. Именно там начинается движение холодного воздуха по всем камерам. И ни в коем случае нельзя ставить в холодильник горячие и теплые блюда", — отметил Галкин.

По его словам, резкое повышение температуры вызывает конденсат, замедляет охлаждение остальных продуктов и увеличивает расход энергии. Так проявляется цепная реакция, негативно влияющая и на сам мотор, и на срок хранения.

Размещение продуктов и функциональные зоны

Эксперт напоминает, что правильная организация пространства помогает холодильнику работать стабильнее.

Готовые блюда, салаты и молочные продукты лучше держать на верхних уровнях, где температура наиболее ровная.

Мясо, рыба, овощи и зелень традиционно помещаются в специальные зоны свежести или на нижние полки, где поддерживается более подходящий микроклимат.

Напитки, соусы и мелкие продукты логично размещать в дверцах, не нарушая холодный поток внутри камеры.

Именно в период больших закупок становится заметно, насколько техника соответствует современным требованиям. Галкин объясняет, что новые поколения холодильников рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, характерную для длинных праздников. Это проявляется и в конструкции охлаждающей системы, и в наборе функций для разных типов продуктов, сообщает Газета.Ru.

Инверторные компрессоры и дополнительные технологии

Специалист выделяет роль компрессора как ключевого элемента всей системы охлаждения.

"Начнем с главного элемента холодильника — компрессора. Это мотор, создающий давление, за счет которого сжимается хладагент и создается поток холодного воздуха, циркулирующего по камерам", — сказал он.

Галкин объясняет, что современные модели всё чаще оснащаются инверторными компрессорами. Такой механизм регулирует мощность плавно, поддерживает стабильную температуру и снижает износ, в отличие от линейных аналогов, работающих в режиме постоянных включений.

В условиях частого открывания дверей и большого количества блюд инверторные устройства выдерживают нагрузку ощутимо лучше: температура не скачет, компрессор не перегревается, а шум остаётся минимальным.

Дополнительные режимы также помогают адаптировать технику под праздники. Система "Суперохлаждение" ускоряет охлаждение большого объёма блюд, а функция "Суперзаморозка" сохраняет текстуру и вкус продуктов при быстрой заморозке. При отключении электричества современные модели удерживают холод до 15 часов.

Возможности для тех, кто уезжает на праздники

Для пользователей, покидающих дом на несколько дней, в ряде холодильников предусмотрен режим "Отпуск". Он снижает интенсивность работы компрессора, удерживает безопасную температуру и предотвращает появление запахов. Таким образом устройства экономят электроэнергию, оставаясь при этом эффективными для длительного хранения.