Праздник только начинается, а фигура уже сдается: алкоголь включает голод, который невозможно игнорировать

Алкоголь увеличивает аппетит примерно на 25 процентов — врач-терапевт Никулина
Еда

Праздничный стол редко бывает легким, но именно он чаще всего становится испытанием для тех, кто стремится удержать форму к Новому году. Об этом сообщает врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина.

Шампанское
Фото: flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шампанское

Она объясняет, насколько коварными оказываются "пустые" калории алкогольных напитков и почему аппетит после бокала шампанского только растёт.

Калорийность праздничных напитков

Никулина подчёркивает, что завершение предновогодних диет часто совпадает с резким увеличением калорийности рациона. По её словам, даже небольшой бокал шампанского может вернуть часть утраченного за месяц. Врачи называют эти калории "пустыми": в них отсутствуют вещества, действительно необходимые организму.

"Умеренность — залог успеха. Главное — найти компромисс между ограничениями и излишествами. Принцип "из двух зол выбирать меньшее" работает даже с шампанским", — объяснила она.

Специалист напоминает, что сладкие сорта содержат от 100 до 125 ккал на бокал, тогда как сухие и особенно экстра-брют — заметно меньше.

Эксперт отмечает, что зависимость между количеством сахара и энергетической ценностью очевидна: чем слаще напиток, тем сильнее он влияет на фигуру. При этом минимальное содержание минеральных веществ в шампанском не компенсирует высокую калорийность. Так формируется иллюзия лёгкости, которая оборачивается перегрузкой рациона, особенно если праздничные тосты следуют один за другим, предупреждает Газета.Ru.

Почему алкоголь усиливает голод

Никулина указывает, что алкоголь сам по себе стимулирует желание есть. Исследования показывают: один аперитив увеличивает объём потребляемой пищи примерно на четверть. Здесь задействованы и нейроны гипоталамуса, активирующие чувство голода, и раздражённая слизистая желудка.

Возникает типичная схема — выпитый бокал требует немедленной закуски и провоцирует дальнейшее переедание, особенно когда человек перестает контролировать пищевое поведение.

Она подчёркивает, что мужчины и женщины реагируют на алкоголь по-разному.

"Поэтому начинать лучше не с шампанского, а с закуски. Но это правило в основном действует для мужчин. На женщин алкоголь влияет иначе: они склонны съедать больше, если выпивают во время трапезы", — посоветовала эксперт.

С её слов, обострение обоняния под действием спиртного делает запахи насыщеннее, а значит, усиливает желание попробовать больше блюд.

Сравнение напитков и способы снизить риски

Врач приводит и другие цифры, позволяющие оценить выбор напитков. Бокал сухого вина содержит около 120 ккал, сто граммов водки — более 230, а порция виски — около 100. Самыми тяжёлыми оказываются сладкие коктейли.

"Белый русский" достигает 568 ккал за порцию. Ликёры в силу высокого содержания сахара добавляют не менее 150 ккал в каждом 40-миллилитровом шоте. На этом фоне сухое шампанское действительно выглядит наиболее щадящим вариантом, иронично превращаясь в "диетический" напиток по сравнению с остальными.

Тем не менее Никулина считает, что существует способ снизить нагрузку. Она упоминает популярную среди молодых взрослых модель "полосы зебры": "речь идет о приеме, чередующем бокал алкоголя со стаканом воды". Такой подход помогает контролировать аппетит, снижать риск переедания и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Специалист подчеркивает: даже при соблюдении подобных стратегий важно ограничивать количество алкоголя и не смешивать разные виды напитков, чтобы избежать лишних последствий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
